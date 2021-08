ETHEREUM: Bullen am Ruder

Technische Analyse zu Etherum

Der Ethereum (ETHUSD) hatte im Rahmen der steilen Rally von der zentralen Unterstützungszone bei 1.700/1.730 USD die mehrwöchige Abwärtstrendlinie sowie anschließend die horizontale Widerstandszone bei 2.410 USD aus dem Weg räumen können. Damit konnten die von uns für den Fall des Überschreitens der Marke von 2.050 USD anvisierten Kursziele nicht nur erreicht, sondern bereits übertroffen werden. Die nachhaltige Überwindung der 2.410 USD führte zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage. Aktuell befindet sich der Kurs an einer relevanten Widerstandszone im Konsolidierungsmodus unterhalb des zuletzt markierten 8-Wochen-Hochs bei 2.699 USD.

Im Konsolidierungsmodus

Mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren könnte sich die Verschnaufpause zeitlich und preislich ausdehnen. Unterhalb des bisherigen Konsolidierungstiefs bei 2.507 USD würden wir zumindest einen Test der Zone 2.410-2.464 USD für wahrscheinlich erachten. Darunter entstünden kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 2.317 USD und 2.108-2.151 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Unterstützungsregion würde das von uns favorisierte Szenario weiter steigender Notierungen in Frage gestellt. Negiert würde es schließlich mit einem Rutsch unter 1.997 USD.

Wohin geht die Reise?

Als mögliches Kursziel auf der Oberseite fungiert derzeit die zentrale Widerstandszone bei 2.847-3.000 USD. Preisliche Bestätigungen für einen Vorstoß an diese Hürde lägen in einem Anstieg über die nächsten Barrieren bei 2.641 USD, 2.666 USD und 2.699 USD. Unter Chance-Risiko-Aspekten bevorzugen wir jedoch Neuengagements in Kursschwäche hinein.

Hinweis:

