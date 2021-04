ETFs: Die Zukunft ist grün

Anleger setzen auf Aktien mit grünem und ethischem Anstrich aus Europa, den USA und weltweit, greifen zu klassischen S&P 500-Produkten. Branchenbezogen landen Gold- und Ölproduzenten sowie und Technologiewerte aus den Bereichen Video-Gaming und Blockchain in den Depots.

27. April 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zuflüsse, nichts als Zuflüsse zu Aktien: so fasst Hubert Heuclin von der BNP Paribas das Geschehen an den Kapitalmärkten zusammen. Mittlerweile verzeichneten die Aktienbörsen den fünften Monat in Folge starke Kaufnachfrage. „Damit hält 2021 das rekordverdächtige Tempo.“ Auch im ETF-Handel der vergangenen Woche setzen Anleger bevorzugt auf Aktien.

Hauptsache nachhaltig

Ein nennenswerter Teil der Anlegergelder fließe wie so häufig in global aufgestellte Portfolios. Neben dem klassischen MSCI World-Produkt (IE00B4L5Y983) etwa von iShares lande eine ESG-Variante basierend auf dem MSCI World Low Carbon SRI Leaders (IE00BZ02LR44) verstärkt in den Depots. S&P Global Clean Energy-Produkte (IE00B1XNHC34) zählt Heuclin ebenso zu den Profiteuren wie Tracker des MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (LU2109787395) und MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel (IE00BYVJRR92). Deutlich im Plus lägen zudem europäisch geprägte Indexfonds mit sozialem Anstrich basierend auf dem MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel- (IE00B52VJ196) und FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate Index-Tracker (LU1291091228).

Grüne Zukunft politisch verordnet

Die Zuflüsse zu ETFs mit Nachhaltigkeitsfaktoren überstiegen in Europa laut Heuclin übrigens von Januar bis März dieses Jahres erstmals die Nachfrage nach klassischen Werten. Mittlerweile käme das Segment auf über 10 Prozent des gesamten ETF-Marktes in Europa. „Das ist eindrucksvoll“, urteilt der Händler. Zwar kursierten Diskussionen über mögliche Verzerrungen im Bereich nachhaltiger Investitionen: Dort träfe zu viel Geld auf ein begrenztes Angebot.

Gegen nachhaltige Anlagen wettende Investoren sollten Heuclin zufolge aber bedenken, dass sie sich damit gegen die mächtigsten Regierungen der Welt stellen. Die Europäische Union sei beispielsweise gerade dabei, Umweltziele in Standards für Banken, Vermögensverwalter, Versicherer und Mitgliedstaaten einzubetten.

Heuclin

S&P 500 wiederentdeckt

Carsten Schröder von der Société Générale spricht von einem insgesamt ausgeglichenen Verhältnis von Käufen und Verkäufen. Größere Zuflüsse gebe es für S&P 500-ETFs etwa von Vanguard (IE00B3XXRP09), HSBC (IE00B5KQNG97) oder BNP Paribas Easy (FR0011550177). Ebenso deckten sich Anleger unterm Strich mit MSCI USA-ETFs (LU0392495700) ein. MSCI World-Tracker würden mit einem Überhang an Abflüssen sowohl ge- als auch verkauft. Das gelte auch für Schwellenländeraktien im MSCI Emerging Markets (LU0635178014).

Griff zu Gold- und Ölproduzenten

Mit Blick auf die Branchen setzen Investoren nach Angaben von Schröder einmal mehr auf Technologiewerte im MVIS Global Video Gaming & eSports (IE00BYWQWR46) und Elwood Blockchain Global Equity (IE00BGBN6P67). Ein klares Votum für Goldminenbetreiber sieht der Händler in der Nachfrage nach Produkten, die sich am NYSE Arca Gold Bugs Index (LU0488317701) orientieren. „Das Produkt wurde sehr stark gekauft.“

Heuclin spricht von nennenswertem Zuspruch für S&P Commodity Producers Gold-ETFs (IE00B6R52036). Die Kunden der BNP Paribas vertrauten zudem auf Tracker des Stoxx Europe 600 Oil & Gas (DE000A0H08M3).

US-Treasuries mit Inflationsschutz gefragt

Im Handel mit festverzinslichen Werten sieht Schröder eine Vorliebe für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Gefragt seien unter anderem Produkte von iShares (IE00B1FZSC47) und Lyxor (LU1452600270), die sich am Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index orientieren. Ansonsten hätten sich Investoren von Euro-Unternehmensanleihen im Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 Mid Price Index (LU1681039647) tendenziell verabschiedet. Verkäufer von Produkten auf den Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index (FR0010869578) gingen vermutlich von einem steigenden Euro-Bund-Future aus.

von: Iris Merker

27. April 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.