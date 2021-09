ETFs: Von Welcome-back- und Dip-Käufern

Es ziehen im ETF-Handel weiter vor allem marktbreite Tracker, allerdings spricht die Nachfrage nach zyklischeren Branchen und leicht riskanteren Anleihen für mehr Risikoappetit. Den zeigen auch Altcoin-Käufe.

14. September 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Von „wirklich ruhigen“ Tagen im ETF-Handel spricht Carsten Schröder, Händler bei der Société Générale. Der Trend zu ETFs, die große Indizes abbilden, sei ungebrochen. Auch der Tech-Zulauf halte an. Die Geldprobleme des Immobilienkonzerns Evergrande schütteln den Markt durch und wecken nach Schröders Beobachtung das Interesse an ETFs mit chinesischen Aktien. Daneben „gibt es keine außerordentlichen Themen“.

Hubert Heuclin von der BNP Paribas rekapituliert, dass der S&P 500 gestern den fünftägigen Abwärtstrend beenden konnte. Aber 1,7 Prozent Verlust sei noch kein Anzeichen für ein Ende der Rallye. Es zeige aber, dass die Nerven blank lägen wegen des erwarteten Tapering, dem Rückzug von der expansiven Geldpolitik. Für Heuclin ist es ein gutes Zeichen, dass Anleger und Trader mit dem Gedanken an restriktivere Maßnahmen Frieden schließen, das senke die Wahrscheinlichkeit einer Stampede aus dem Markt, wenn die Fed wahr macht.

Heuclin

Schröder berichtet von regen Käufen eines S&P 500-ETFs (IE00B5BMR087) von iShares und von MSCI World-ETFs (IE00B4L5Y983, IE00BJ0KDQ92), drei Standardangebote. Verkauft würde dagegen ein Faktor-ETF mit Fokus auf die Value-Aktien im MSCI-World, eine Spezialität. Ebenfalls abgegeben werden Anteile an einem weltweit investierten Aktien-ETF von VanEck, der diese allerdings gleichgewichtet im Depot hält, dem VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF (NL0009690221).

Heuclin verzeichnet insgesamt bei Aktien mehrheitlich Zuflüsse, „starker Appetit“, vor allem auf weltweit investierte ETFs, aber auch die US-Indizes und chinesische Wertpapiere, Aktien wie Anleihen.

Market Cap-Indizes vs. Gleichgewichtung

Die meisten Indizes verteilen die Anteile ihrer Bestandteile nach den Marktkapitalisierung im Streubesitz, also Anzahl Aktienpakete unter einer bestimmten Größe wie 3 Prozent mal Aktienkurs. Bei gleichgewichteten Aktien haben alle Unternehmen denselben Anteil, z.B. 0,2 Prozent im S&P 500. Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung bildet die Marktentwicklung besser ab, so die allgemeine Meinung, während gleich gewichteten Aktien-Indizes den Einfluss kleiner und unterbewerteter Unternehmen heben. Da in Ersteren große Werte mit guter Performance in der Vergangenheit stärker ins Gewicht fallen, wird der Gleichgewichtung häufig mehr Renditepotential zugesprochen.

Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sieht Verkäufe eines ETFs mit Unternehmen aus asiatischen Schwellenländern (IE00B5L8K969).

Kleine Umschichtungen bei den Sektoren

Schröder beobachtet Verkäufe eines ETFs mit globalen Unternehmen aus dem Sektor der langlebigen Konsumgüter, dem Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary (IE00BM67HP23).

Consumer Staples vs. Consumer Discretionary

Die Unternehmen der Konsumgüterbranche lassen sich zwei Bereichen zuordnen, wobei die ETFs meist die US-amerikanischen Begriffe im Namen tragen. Consumer Staples beinhaltet Güter des täglichen Bedarfs wie Grundnahrungsmittel und gelten als nicht-zyklisch in Bezug auf die Konjunktur. Consumer Discretionary bezieht auf langlebige Konsumgüter des gehobenen Bedarfs, die Aktien aus dem Sektor werden als Zykliker betrachtet.

Bei einem der meistgehandelten Branchen-Tracker überhaupt, dem Global Clean Energy ETF von iShares, registriert Wörndl Verkäufe (IE00B1XNHC34). Auch ETFs spezialisiert auf das Themenfeld Wasser wären derzeit gefragt (IE00B1TXK627, FR0010527275). In der Exoten-Ecke bewegen sich Käufer*innen zweier Uran-ETFs von Global X und VanEck (<US37954Y8710>, <US92189F6016>), beide nicht im Xetra-Handel.

Heuclin sieht Dip-Käufer in chinesischen Tech-Werten (<IE00BFXR7892>, LU0779800910)

Altcoins weiter gefragt – mit Höhen und Tiefen

Im Handel mit Kryptowährungen beobachtet Wörndl Käufe von Bitcoin- und Ethereum-Trackern. Solana und Cardona werden weiter stark gehandelt, mit Bewegungen von 20 Prozent, im Moment überwögen die Käufe.

Renten-ETFs: Bisschen mehr Risiko, bitte

Angesichts der oben genannten jüngsten Turbulenzen in China wundert sich Schröder über die Käufe von Trackern chinesischer Staatsanleihen, z.B. der iShares China CNY Government Bond (<IE00BMC7BF44>), der nicht auf Xetra gehandelt wird. Heuclin nennt dies Welcome-Back-Käufe.

Auch ein ETF mit hochverzinsten US-Dollar-Unternehmensanleihen wird bei Schröder abgenommen (IE00B74DQ490). Er vermutet, dass das Ausbleiben von der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche die Tür zu mehr Risiko geöffnet hat.

Verkauft würden ein ETF mit niedrig bewerteten Staatsanleihen aus dem Investment Grade-Segment von Amundi (LU1681046774) und ein ETF mit europäischen Staatsanleihen ohne weiteren Filter, den SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond (IE00B3S5XW04).

Von Edda Vogt, 14. September 2021 © Deutsche Börse