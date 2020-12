ETFs: Viele Positionierungen in Aktien

Anleger setzen verstärkt auf europäische, britische und japanische Werte sowie nachhaltig ausgerichtete Portfolios mit US-Aktien. Bei Festverzinslichem zählt die Aussicht auf hohe Rendite von Euro-Unternehmensanleihen.

15. Dezember 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein ereignisreiches Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Dennoch bleibt es bis zuletzt spannend. „Zum Wochenstart stehen der Erleichterung über weitere Brexit-Verhandlungen und dem Rollout der Corona-Impfungen zusätzliche Virus-bedingte Einschränkungen gegenüber“, beschreibt Hubert Heuclin von der BNP Paribas. Das begünstige auf kurze Sicht seitwärts tendierende Aktienmärkte. Sollte das im Raum stehende US-Konjunkturpaket im Volumen von über 900 Milliarden US-Dollar verabschiedet werden, wird das nach Ansicht des Händlers vermutlich keine großen Sprünge an den Börsen auslösen. „Die diversen Hilfsmaßnahmen scheinen an den Märkten mittlerweile vollständig eingepreist zu sein.“

Positionierungen querbeet

Im ETF-Handel der vergangenen Woche verbucht Heuclin insgesamt Zuflüsse zu Aktien vieler Länder und Regionen. Tracker des klassischen Euro Stoxx 50 (WKN 593395) und MSCI Euro SRI (WKN A2JSDC) landeten unterm Strich ebenso in den Depots wie britische Aktien im FTSE 100 (WKN A0YEDM) und FTSE 250 (WKN A0CA55). Auch positionierten sich Anleger verstärkt in MSCI Japan-ETFs (WKN A2N8RU).

Aktien aufstrebender Staaten beliebt

Von mehr Käufen als Verkäufen im Aktienbereich spricht auch Carsten Schröder von der Société Générale. Wenngleich kurz vor den Festtagen niemand mehr Schlange stehe, blieben Anleger aktiv. Auffällig häufig kämen MSCI USA SRI- Produkte (WKN A2JSDB) zum Tragen, gefolgt von MSCI Emerging Market IMI-ETFs (WKNs A111X9, A1JCMZ). Letztere enthalten Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit.

Abkehr von chinesischen Werten

Zu den auffälligsten Abgebern gehörten bei der BNP Paribas und der Société Générale Indexfonds mit chinesischen Aktien etwa im MSCI China (WKN DBX0G2). „Erstmals seit langem standen Verkäufe im Vordergrund“, informiert Heuclin.

Nachhaltigkeitsfaktor zählt

US-Aktien im S&P 500 gehörten bei Schröder auf der Kauf- (WKN A0YEDG) als auch Verkaufsseite (WKN A2H573) zu den auffälligsten Transaktionen. Ein ähnliches Bild zeichnet Heuclin. Während klassische S&P 500-ETFs sowohl gekauft als auch abgegeben (WKNs A1CYW7) würden, setze sich die Tendenz hin zu nachhaltig ausgerichteten Portfolios fort. Besonders gefragt seien Tracker des MSCI USA Low Carbon SRI Leaders (WKN A2JHSH) und MSCI USA SRI 5% Issuer Capped (WKN A2JSDB).

Schröder

Vertrauen in Finanzwerte

Mit Blick auf Sektoren erkennt Heuclin Umschichtungen weg von Konsumgüteraktien etwa im MSCI Europe Consumer Staples (WKN A1191N) hin zu Produkten, die sich am Dow Jones STOXX 600 Optimised Insurance (WKN A0RPR9) und Stoxx Europe 600 Banks (WKN LYX01W) orientieren.

Schröder meldet Zuflüsse zu europäischen Banken im Euro Stoxx Banks 30 (WKN 628930) zulasten von MSCI USA Information Technology-ETFs (WKN A1W9KD).

Jagd nach höherer Rendite

Größtes Thema im Bereich Fixed Income sind Schröder zufolge Hochzins-Unternehmensanleihen. Gefragt seien unter anderem Produkte, die die Wertentwicklung des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (WKN A1C3NE) widerspiegeln.

Die Kunden der BNP Paribas engagierten sich verstärkt in US-Dollar Schwellenländer-Bonds basiert auf dem J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index (WKN A0NECU).

von: Iris Merker

15. Dezember 2020, © Deutsche Börse AG

