ETFs: Viel wird verkauft

Risikoscheu prägt in Zeiten von Corona den Handel mit Indexfonds. Aktien im MSCI World kehren Anleger ebenso den Rücken wie Technologie-, Banken- und Immobilienwerten. Gefragt sind DAX- und Euro Stoxx 50-Short-Strategien sowie als sicher geltende US-Treasuries und Bundesanleihen.



3. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Coronavirus mit seinen Tücken hat Märkte, Politik und Wirtschaft voll im Griff. ETF-Investoren reagieren mit deutlichen Abgaben insbesondere weltweit engagierter Portfolios. MSCI World-Tracker (WKN A0HGV0) führt Christian Dürr von der Commerzbank mit überdurchschnittlichen Abflüssen. Häufig gehandelt und in Summe leicht abgegeben würden DAX-Tracker (WKN 593393, ETFL01). Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Zu- und Abflüssen erkennt der Händler bei S&P 500-ETFs (WKN A0YEDG). „Mit rund 130.000 ETF-Transaktionen erzielten wir vergangene Woche zahlenmäßig einen neuen Rekord.“ Das meiste habe sich in Trackers von Standardindizes abgespielt.

Raus aus Standardwerten

„Für uns ist es eine anspruchsvolle Zeit“, sinniert Oliver Kilian von der UniCredit. Im Anlegerfokus stünden zumeist ETFs mit Aktien der Industrienationen, die stark verkauft würden. Kilian nennt beispielhaft Abflüsse aus MSCI USA- (WKNs A1XBFV, A0RGCQ, A0JMFG), Nasaq- (WKNsA0F5U5, ETF011) und S&P 500-Trackers (WKNs A1JX53, LYX0FS). Das gelte auch für Tracker des italienischen MIB (WKN A0BLNG) sowie DAX- (WKNs LYX0AC, DBX1DA) und MDAX-ETFs (WKNs ETF007, ETFL44, 593392. „Ganze Container mit dem Ziel Deutschland hängen in den chinesischen Häfen fest“, erinnert Kilian. Das werde die heimische Industrie zu spüren bekommen.

Hin zu Value-Aktien…

Auffällig viel Zuspruch verbucht Dürr für ETFs wie dem MSCI World Value Factor-ETF (WKN A12ATG) von iShares. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern rund um den Globus, die auf Basis vom Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und der Dividendenrendite ausgesucht werden. „Statt Wachstum steht hier Value im Fokus.“

… und Goldminen

Auch in Minenunternehmen positionierten sich Anleger in der Summe und setzten dabei Dürr zufolge nicht selten auf ein ETF von iShares (WKN A1JKQJ), das den S&P Commodity Producers Gold Index abbildet, der Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Goldminen-Aktien bietet.

Setzen auf weiter fallende Kurse

Für den Commerzbank-Händler kaum überraschend ist die Nachfrage nach Indexfonds, die von Kursverlusten profitieren. Investoren deckten sich unter anderem verstärkt mit ShortDAX- (WKN A0X9QV) und Short-Euro Stoxx 50-ETFs (WKNs A0X8ZY, A0X9AA) ein. Der DAX verlor seit vergangener Woche fast 12 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 12.159 Punkten. Von der zeitweiligen Beruhigung am Markt nach dem Ausverkauf sollten sich Anleger nach Ansicht Dürrs nicht beirren lassen. „Ausschläge in beide Richtungen sind weiterhin wahrscheinlich.“

Raus aus Technologie- und Immobilien- und Bankaktien

Im Geschäft mit Sektor-ETFs belegten Technologiewerte (WKN A113FM) auf der Verkaufsseite den Spitzenrang. Aktien wie Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Facebook seien vor dem Hintergrund der Verbreitung des Corona-Virus besonders stark unter Druck geraten. So mancher Analyst vermutet in der Epidemie lediglich einen Auslöser für die jüngsten Kursverluste der Branchenriesen. Die Märkte seien überkauft und hätten ein Ventil zur Korrektur gebraucht.

Verkäufe von Immobilienaktien im Euroraum etwa im FTSE Epra/Nareit Eurozone-Index (WKN A0ERY9) geht für Dürr nach den deutlichen Gewinnen seit Jahresbeginn auf das Konto „einfach mal Kasse machen“. Aktien der Grundstoffe-Industrie im Stoxx Europe 600 Basic Resources (WKN LYX01X) werden von den Commerzbank-Kunden sowohl ge- als auch verkauft.

In Kilians Büchern kommen Bankwerte besonders stark unter die Räder. Anleger trennten sich unter anderem von Finanzwerten im Dow Jones Euro Stoxx Banks (WKN 628930) und Stoxx Europe 600 Banks (WKN A0F5UJ).

US-Staatsanleihen gesucht

Im Handel mit Fixed Income-Produkten sieht Dürr einen generellen Trend Richtung US-Treasuries (WKN A0LGP4) mit mittleren und langen Fälligkeiten. Das deckt sich mit Kilians Beobachtungen. Die UniCredit-Kunden flüchteten in als sicher geltende US-Treasuries (WKNs A1437Y, A0J202, A2APAH) und Bundesanleihen (WKNs 628949, ETFL20) verschiedener Laufzeiten.

Von: Iris Merker, 3. März 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.