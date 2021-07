ETFs: Verlockende Megatrends

Auf der Zielgeraden zu den Sommerferien setzen Anleger auf die angesagten Themen Wasser und Wasserstoff. Ölproduzenten sind ebenfalls gesucht. Bei den Zinsprodukten stehen Staatsanleihen von Eurostaaten mit vergleichsweise geringem Klimarisiko im Fokus.



6. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wasser scheint der Stoff, aus dem so einige Investment-Träume bestehen. In einer tendenziell eher ruhigen Phase im Handel mit Exchange Traded Funds hebt Fabian Wörndl von Lang & Schwarz die starke Nachfrage nach Solactive Clean Water- (IE00BK5BC891) und S&P Global Water 50-Produkten (IE00B1TXK627) hervor. Letztere bieten Zugang zu den 50 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung aktiv sind. Das Thema gilt als Megatrend. Für die Trinkwasserversorgung der Weltbevölkerung soll unter anderem die Entsalzung des Wassers in den Ozeanen erweitert und die Grundwassergewinnung sowie Speicherung von Oberflächenwasser weiter entwickelt werden.

Setzen auf Wasserstoffaktien

Auch Tracker des MVIS Global Hydrogen Economy (IE00BMDH1538) mit Aktien von Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduzenten sowie Unternehmen aus dem Elektrolysebereich zählten bei Lang & Schwarz zu den meist gekauften Werten. Wasserstoff als saubere Energiequelle soll im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein wichtiger Baustein werden und unter anderem in Sektoren wie Schifffahrt, Busverkehr, Gebäudeheizung oder als Stromspeicher zunehmend eine Rolle spielen. Die Ziele sind gesteckt. Auf mindestens 40 Gigawatt an Elektrolyseuren bzw. Einrichtungen zur Wasserstoffgewinnung will die Europäische Union bis 2030 kommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erwartet für die Branche in Europa bis 2050 einen Jahresumsatz von 800 Milliarden Euro.

Öl beflügelt die Fantasie

Aufwärtspotenzial scheinen Anleger für Öl- und Gasproduzenten zu erkennen. Tracker des S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18) landeten verstärkt in den Depots. Öl befindet sich seit Monaten im Aufwind. Aktuell kostet ein Barrel des Nordseeöls Brent 77,30 US-Dollar nach 51 US-Dollar zum Jahresbeginn. Der jüngste Anstieg folgte einer erneuten Absage eines für gestern geplantes Treffen der die OPEC+ Staaten. Dort sollte eine Ausweitung der Fördermengen vereinbart werden. Meinungsverschiedenheiten soll es zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi Arabien geben. Saudi Arabien dränge darauf, einen Teil der aktuellen Förderbegrenzungen zu verlängern.

Standardaktien entwickelter Staaten gefragt

Carsten Schröder von der Société Générale spricht von einem über alle Anlageklassen hinweg ausgeglichenen Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen. „Mit 51 Prozent liegen die Zuflüsse leicht vorn.“ Aktienprodukte machten 61 Prozent des ETF-Gesamtaufkommens aus. Auffällig häufig deckten sich Investoren mit DAX-Werten (LU2090062436) ein, gefolgt von MSCI World-Produkten (IE00B4L5Y983) und einem Tracker des MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels (LU1861136247). Zahlreich zurückgegeben worden seien S&P 500-Produkte mit (<IE00B3ZW0K18 >) und ohne Währungsabsicherung zum Euro (LU1681048804).

Schröder

Euro Kurzläufer beliebt

Im Handel mit Festverzinslichem interessieren sich Anleger laut Schröder insbesondere für Staatsanleihen aus der Währungsunion (IE00BLDGH553), die auf Klimaschutz Wert legen und generell einem geringeren Risiko aufgrund des Klimawandels ausgesetzt sind. Auch Kurzläufer im Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (IE00BCRY6557) kämen gut an. Von klassischen Staatsanleihen der Euroländer im FTSE MTS Lowest Rated Investment Grade Government (LU1681046774) verabschiedeten sich Anleger unterm Strich. Das gelte generell auch für Unternehmensanleihen aus der EU.

von: Iris Merker

6. Juli 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.