ETFs: Umsatzrenner Nasdaq-Indexfonds

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Kaufen, kaufen, kaufen – derzeit kommen fast alle ETFs gut an. DAX-Tracker sind sehr gefragt, aber auch MSCI World-Indexfonds. Da der Nasdaq dem S&P 500 enteilt, kaufen Anleger auch viele Nasdaq-ETFs – und nehmen Gewinne bei S&P-Indexfonds mit.



21. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt).Von Corona-Krise ist am ETF-Markt nichts mehr zu spüren, Händler berichten von hohem Interesse an Aktien-ETFs. „Bei den Umsätzen zeigt sich zwar so langsam das Sommerloch, es herrscht aber klar Risk-on-Modus“, stellt Carsten Schröder von der Société Générale fest. Auch Hubert Heuclin von BNP Paribas meldet hohe Zuflüsse in Aktien-ETFs. „Das ist die erste Woche mit deutlich höheren Flows in Aktien- als in Anleihen-ETFs“, erklärt der Händler. „Die Zuflüsse in Anleihen-ETFs nehmen ab.“ Während der Rally hätten die Zuflüsse in Anleihe-ETFs die in Aktien-ETFs weit übertroffen. „Der Mangel an Alternativen macht Aktien nun zum „only game in town‘“.

Der DAX steht am Dienstagmittag bei 13.307 Punkten und nähert sich damit dem Allzeithoch von 13.796,80 Punkten aus dem Februar. Seit dem März-Tief ist der Index um 61 Prozent gestiegen.

„Zuflüsse in Anleihen-ETFs nehmen ab.“

Run auf DAX und MSCI World

Laut Andreas Schröer von Lang & Schwarz kaufen Anleger vor allem DAX- (WKN 593393) und MSCI World-ETFs. Auch Heuclin hat besonders Käufe von US-amerikanischen und europäischen Aktien beobachtet, etwa mit MSCI USA- (WKN A2JDYV, A1XB5V) oder MSCI EMU-ETFs. Schröder von der Société Générale berichtet von Zuflüssen in MSCI World-, DAX- (WKN ETF001) und Nasdaq-ETFs (WKN A0F5UF), aber Abflüssen aus S&P 500- (WKN LYX0FS) und Euro Stoxx 50-Indexfonds (WKN ETFL02). „Das liegt wohl an der deutlichen Outperformance des Nasdaq gegenüber dem S&P 500.“

Auch Dividendenaktien sind nicht mehr ganz so gefragt: Heuclin meldet Gewinnmitnahmen beim Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield (WKN A1T8FV), Schröder Abflüsse aus dem iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 (WKN 263528).

„Gewinnmitnahmen bei S&P-ETFs wegen Nasdaq-Outperformance.“

Zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Frankfurt in den vergangenen fünf Handelstagen gehören neben den üblichen DAX-ETFs (WKN 593393, ETFL01, DBX1DA) auch MSCI World-Indexfonds (WKN A0RPWH, A1C5E7), außerdem Euro Stoxx 50- (WKN 593395), Stoxx Europe 600- (WKN 263530), Nasdaq- (WKN A0F5UF, A0YEDL) und S&P 500-Tracker (WKN A0YEDG).

Chinas Aktien ziehen davon

Kunden der BNP Paribas setzen zudem weiter auf chinesische Aktien, zum Beispiel mit dem iShares MSCI China (WKN A12DPT). Der bildet Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung ab, die auf dem chinesischen Festland ihren Sitz haben und an den Börsen in Shanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden. Seit Jahresanfang kommt der ETF auf ein Plus von 18,2 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es 10,5 Prozent im Jahr. China scheint als erstes aus der Corona-Krise zu kommen: Nach einem Minus von 6,8 Prozent im ersten Quartal stieg das BIP im zweiten wieder um 3,2 Prozent, wie letzte Woche bekannt wurde.

Das „Outperformance-Ammenmärchen“ aktiver Fonds

Laut Ali Masarwah von Morningstar konnten sich aktive Fonds auch in der Corona-Krise nicht behaupten. Dass aktive Fondsgesellschaften in Krisen ihren Vorteil gegenüber passiven Produkten besonders ausspielen können, sei ein Ammenmärchen. „Im Mittel erzielen Fonds die Rendite des Marktes, auf dem sie agieren, aber dann muss man ja noch die Kosten abziehen“, erklärte Masarwah im Gespräch mit der Finanzplattform fundplat.com. Indexfonds hätten absolut keine Probleme im ersten Halbjahr gehabt, sie seien planmäßig nach unten gerauscht und dann planmäßig nach oben zurückgeschnellt. Einige aktive Manager hätten dagegen nach unten etliches mitgenommen, dann kalte Füße bekommen und in der Rally zu lange an der Seitenlinie gestanden. „Im Gegensatz zu früheren Zeiten haben das viele Anleger bewusst mitbekommen, und die pushen jetzt Indexfonds zu neuen Höhen.“

Tech- und Gaming-ETFs mit kräftigen Gewinnen

Im Handel mit Branchen-ETFs stehen weiterhin Tech-Werte im Mittelpunkt. Der Nasdaq hatte letzte Woche kurzzeitig geschwächelt, schwingt sich jetzt aber wieder zu neuen Höhen auf. Neben den beliebten Nasdaq-Trackern werden auch Branchen-ETFs wie der iShares Digitalisation (WKN A2ANH3), der iShares S&P 500 Information Technology (WKN A142N1) und der iShares Automation & Robotics (WKN A2ANH0) viel gehandelt, wie die Umsatzliste der Börse Frankfurt zeigt. Vor allem die ersten beiden haben die Corona-Verluste längst wieder wettgemacht.

Sehr gut an kommen laut Schröer derzeit außerdem ETFs, die die Gaming-Branche abbilden, allen voran der VanEck Vector Video Gaming and eSports (WKN A2PLDP). Der Index zeichnet die Entwicklung von Video Gaming- und E-Sports-Unternehmen nach und hat seit Jahresanfang um 42 Prozent und seit einem Jahr sogar um 62 Prozent zugelegt. „Indexmitglieder sind zum Beispiel Computerspieleanbieter wie Tencent und CD Project oder der Grafikprozessorhersteller Nvidia“, erklärt Schröer.

Gemischter Handel mit Anleihen-ETFs

Im Handel mit Anleihen-ETFs fehlt derzeit das klare Bild: Heuclin zufolge kaufen Anleger vor allem Unternehmensanleihen aus der Eurozone (WKN A0RGEP) und den USA (WKN 911950) sowie Schwellenländer-Staatanleihen. Abflüsse beobachtet BNP Paribas hingegen aus kurzlaufenden US-Treasuries (WKN A0J2020). Die Societé Générale verzeichnet Zuflüsse in europäische Staatsanleihen und hochverzinsliche „Fallen Angels“-Unternehmensanleihen sowie Abflüsse aus auf US-Dollar lautenden Schwellenländer-Anleihen (WKN A0NECU) und europäischen Unternehmenspapieren (WKN A1JJTQ). Der iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WKN A2AFCX) bildet Unternehmensanleihen ab, die ihr Investment Grade-Rating verloren haben.

von: Anna-Maria Borse

21. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

Aktien Europa Käufe USA Käufe Welt Käufe Nasdaq Käufe S&P 500 Verkäufe Branchen Käufe Technologie Käufe Digitalisierung/Automatisierung Käufe Gaming Käufe Anleihen Unternehmensanleihen Eurozone Käufe und Verkäufe Unternehmensanleihen USA Käufe Staatsanleihen EM Käufe und Verkäufe Staatsanleihen USA Verkäufe Staatsanleihen Europa Käufe

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.