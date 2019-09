ETFs: US-Aktien in die Depots

Die jüngsten Gewinne an den Börsen nutzen Anleger verstärkt zum Einstieg in S&P 500-ETFs und Weltaktien im MSCI World. Tracker europäischer Aktienindizes in beide Richtungen gespielt. Bei Festverzinslichem punkten Schwellenländer-Bonds in lokaler Währung.

3. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aufwärtstendenzen an den Aktienbörsen scheinen Anleger mehrheitlich zum Einstieg zu nutzen. Händler berichten einmütig von überwiegenden Zuflüssen insbesondere zu Indexfonds mit US-Aktien. Investoren reagierten damit positiv auf die Absichtserklärung vonseiten Chinas und den USA, eine weitere Eskalation im Handelskonflikt tunlichst zu vermeiden.

„32 Prozent der ETF-Aktivitäten gehören bei uns vergangene Woche in diese Kategorie“, meldet Carsten Schröder von der Commerzbank. Neben S&P 500-Werten würde eine währungsgesicherte Variante des Index zum Euro (WKN A1C5E9) häufig nachgefragt. „Bei beiden überwiegen die Käufe.“ Von Aktien aus dem Euroraum sowie Schwellenländern verabschiedeten sich Schröders Kunden tendenziell. Die insgesamt gut 55.000 ETF-Transaktionen könnten sich sehen lassen und lägen deutlich über dem Aufkommen der Vorwoche.

Runkehl

S&P 500-Aktien vorn

„Aktien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit“ stellt Tobias Runkehl fest. Auch die Kunden von IMC setzten verstärkt auf den S&P 500 (WKNs A0YEDG, A1JX53) als Basiswert. Der marktbreite Index kommt vergangen Woche immerhin auf ein Plus von 2,8 Prozent. Zumeist Kaufnachfrage verbucht der Händler zudem für Tracker des Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (WKN A2PBLL), der Wertpapiere von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung enthält.

Faible für Aktien weltweit

MSCI World-ETFs (WKN A1J781) sind in den Orderbüchern der Commerzbank-Kunden eher auf der Kaufseite zu finden. Auch bei der UniCredit werden Tracker des global engagierten Index (WKNs A0HGV0, A0RGCS, A1XB5U) tendenziell nachgefragt.

Schröder

Europäische Aktien-ETFs teils gefragt, aber nicht alle

Durch die Bank gekauft werden Runkehl zufolge Tracker europäischer Indizes. Das gelte für Euro Stoxx 50-ETFs (WKNs DBX1EU, 935927) ebenso wie für Werte, die sich am MSCI Emu ESG Screened Index (WKN A2N48B) orientieren. Dieser schließt Aktien des MSCI Emu Index aus, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien nicht erfüllen. Investoren positionierten sich zudem gern in Solactive Euro 50-Produkten (WKN A2PBLH) sowie Schweizer Aktien im SMI (WKN DBX1SM).

Tracker des Schweizer Leitindex SMI sowie MSCI Switzerland-ETFs (WKN A1W6DC) würden bei der UniCredit zahlreich gehandelt und in beide Richtungen gespielt. Zumeist auf der Kaufseite führt Schübel Stoxx Europe 600- (WKNs A1W37K, 263530) und MSCI Europe-ETFs (WKNs A2H567, A0JDGC). Euro Stoxx 50-Produkte gingen indes eher raus.

Hoffen auf höhere Dividenden

Faktor-ETFs mit Fokus auf Dividenden gehören bei Schübel zu den häufig gehandelten und in Summe gesuchten Werten. Anleger setzten zum Beispiel auf Tracker des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (WKN A1JKS0). Käufer von MSCI USA High Dividend Yield-ETFs (WKN A111YB) erhofften sich mehr Ertrag durch höhere Ausschüttungen. Das INdexkonzept sieht vor, Aktien aus dem MSCI USA mit überdurchschnittlichen und in der Vergangenheit konstanten Dividenden auszuwählen bzw. stärker zu gewichten.

Schwellenländeranleihen gesucht

Im Handel mit Renten-ETFs erkennt Schröder eine Vorliebe für deutsche Staatsanleihen mit Fälligkeit zwischen sieben und zehn Jahren (WKN ETFL15) sowie für fünf- bis siebenjährige in Euro notierte Bonds aus dem Markit iBoxx Euro Liquid Sovereign-Index (WKN ETFL14). Kurzlaufende Unternehmensanleihen beispielsweise im Barclays 0-3 Year Corporate Bond (WKN A1W3V1) stoßen dem Händler zufolge derzeit auf wenig Gegenliebe und würden per Saldo abgestoßen.

Bei Schübel gehörten Schwellenländer-Bonds zu den meist gehandelten Renten-ETFs auf der Kaufseite. Anleger setzten zum Beispiel verstärkt auf Tracker des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index (WKNs A1JADV) und Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index (WKN A1JJTV). Das gelte auch für Unternehmensanleihen im Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Year Sustainability ex Controversial Weapons Index (WKN A142NU).

von: Iris Merker

3. September 2019, © Deutsche Börse AG

Disclaimer

Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.