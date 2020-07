ETFs: Tech-ETFs als die „einzigen echten Gewinner“

Der rasante Kursanstieg von US-Technologiewerten wie Amazon, Tesla oder Netflix lässt Anleger zu Nasdaq-ETFs greifen. Doch auch breiter investierende Aktien-ETFs bleiben gesucht. Die neuen „Kings of ETFs“ sind aber Anleihen-ETFs – mit hohen Zuflüssen.



7. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kauflaune hält an. „Wir sehen Interesse in fast allen Bereichen“, berichtet Christian Dürr von der Société Générale. Laut Hubert Heuclin von der BNP Paribas konzentrieren sich Anleger derzeit vor allem auf die USA.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten Nasdaq-Tracker (WKN A0F5UF). „Das hängt wohl mit der hervorragenden Entwicklung von Unternehmen wie Tesla und Amazon zusammen“, meint Leif Österwind von Lang & Schwarz. Heuclin bezeichnet Tech-Aktien als „unique real winners”, also die einzigen echten Gewinner. Sie hingen eben nicht so am Konjunkturzyklus. „In einer Zeit mit unsicheren Wachstumsaussichten sind Anleger bereit, einen Aufschlag zu zahlen für Unternehmen, deren Geschäft Wachstumspotenzial hat.“

Viel Zuspruch auch für breit streuende ETFs

Gesucht sind auch MSCI World-ETFs, Dürr meldet außerdem Zuflüsse in europäische Faktor-ETFs wie den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor (WKN A2H57F) und in US-Aktien (WKN ETFL27). Flows in beide Richtungen meldet Heuclin für S&P 500-ETFs (WKN A1CYW7, A1JULM, 622391), Zuflüsse verzeichneten hingegen globale Momentum- und Minimum Volatility-ETFs (A12ATF, A1J781).

Zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Frankfurt in den vergangenen fünf Handelstagen gehören DAX- (WKN 593393, ETFL01, DBX1DA), Euro Stoxx 50- (WKN 593395, 935927, DBX1EU), Stoxx Europe 600- (WKN 263530), S&P 500- (WKN A0YEDG), Nasdaq-ETFs (WKN A0F5UF, A0YEDL) und MSCI World-ETFs (WKN A0RPWH).

Der Nasdaq 100 klettert von Rekordhoch zu Rekordhoch, auch Amazon, Tesla, Apple, Microsoft und Netflix erreichen immer neue Allzeithochs. Das gilt auch für den Handel an der Börse Frankfurt: Dort markieren Amazon (WKN 906866), Tesla (WKN A1CX3T), Apple (WKN 865985), Microsoft (WKN 870747) und Netflix (WKN 552484) – in Euro – immer neue Höchststände.

„Tech-Werte hängen nicht am Konjunkturzyklus“

„In ESG fließt richtig viel Geld rein“

Ungebremst ist das Interesse an ETFs mit Nachhaltigkeitsfokus. „ESG und SRI ist längst nicht mehr nur Thema auf Konferenzen, da fließt jetzt richtig Geld rein”, stellt Heuclin fest. „Die Zuflüsse sind doppelt so hoch wie letztes Jahr um diese Zeit.“ Laut Dürr setzen Anleger auf den BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series (WKN A2DVEZ) und den Xtrackers MSCI Europe ESG (WKN A2JHSG). Heuclin meldet Zuflüsse in den CSIF MSCI USA ESG Leaders Blue (WKN A2PW7A), der im März gelistet wurde.

Credit Suisse Asset Management hatte seine Fondspalette erst im Februar dieses Jahres um ETFs erweitert und neben dem CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue noch den CSIF (IE) MSCI USA Blue und den CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue aufgelegt. „Es ist schon bemerkenswert, dass es Credit Suisse gelungen ist, seit der Markteinführung schon über 2 Milliarden Euro einzusammeln“, erklärt Heuclin.

„ESG und SRI längst nicht mehr nur Konferenzthema“

Branchen-ETFs: Einige Positionsglattstellungen

Im Geschäft mit Branchen-ETFs nehmen einige Anleger jetzt lieber Gewinne mit und verabschieden sich vom MSCI World Information Technology (WKN A2PHCC) und vom MSCI World Health Care, wie Dürr meldet. Auch ETFs, die Goldproduzenten abbilden, würden abgestoßen, etwa der VanEck Vectors Gold Miners (WKN A12CCL). Auf den Verkaufslisten stehen einmal mehr Banken-ETFs (WKN 628930), wie Heuclin feststellt.

Fixed Income-Produkte als die neuen „Kings of ETFs“

Sehr viel Zuspruch erfahren derzeit Anleihen-ETFs. „Fixed Income-ETFs sind die neuen ‘Kings of ETFs’”, formuliert es Heuclin. Bei BNP Paribas seien die vier Produkte mit den höchsten Zuflüssen Anleihen-ETFs. „Bei Anlegern ist angekommen, dass während der Turbulenzen und des V-förmigen Wiederanstiegs die ETF-Preise den fairen Wert der Indexkomponenten widergespiegelt haben.“ Die Anleihepreise selbst seien einfach nicht so genau gewesen. Gekauft würden derzeit vor allem europäische Unternehmensanleihen (WKN A0RGEP) und US-Treasury Bonds (WKN A2JKT2).

Nachhaltigkeit spielt auch im Anleihenbereich eine große Rolle. Besonders umsatzstark zeigt sich laut Österwind der Lyxor Green Bond ESG Screened (WKN LYX0X6), der die Entwicklung von Green Bonds abbildet. Kunden der Société Générale setzen auf europäische Unternehmensanleihen (WKN A0RGEP), auch sehr kurzlaufende (WKN A1W375), und trennen sich von US-Staats- und Unternehmensanleihen mit mittleren Laufzeiten (WKN A0X8SH).

von: Anna-Maria Borse 7. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

