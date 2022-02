ETFs: Steigende Risiken und fallende Preise

Indexfonds mit Aktien und Anleihen werden angesichts steigender Risiken überwiegend verkauft. Auch gesuchte Sektoren der Vorwoche sind unter Druck geraten – vor allem Tracker der Technologiewerte. Einiges wie Finanztitel und Spekulatives ist aber auch gefragt.



16. Februar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach einer weiteren volatilen Woche versuchen Investoren, sich mit ihren Engagements auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. „Angesichts der Ungewissheit hinsichtlich der Ukraine, der Inflation und der Zinserhöhungen, die die Aussichten trüben, hat Sicherheit viele Befürworter“, fasst Hubert Heuclin von der BNP Paribas die Lage zusammen. Deshalb würden mehr Unternehmen mit stabilen Erträgen und geringem Verschuldungsgrad von immer mehr Strategen bevorzugt.

Von einem geteilten Bild berichtet Frank Mohr von der Société Générale. „Vor allem institutionelle Investoren trennen sich von Aktien und Anleihen.“ Derzeit werde nicht wie gewöhnlich die Zukunft gehandelt, sondern auch die Nachrichtenlage. „Die Fragen wird sein, wie die Neueinsteiger in den Aktienmarkt mit einer solchen – für sie unbekannten – Marktphase umgehen." Die hohe Volatilität habe fast eine Umsatzverdopplung im Jahresvergleich mit sich gebracht.

Absicherung statt Panik

Jan Duisberg von der ICF Bank hat trotz der Marktlage keinerlei enorme Verkäufe gesehen. „Viele Investoren haben sich abgesichert, doch die Reaktionen auf die Nachrichtenlage waren überraschend moderat.“ So bleibe er verhalten optimistisch: „Trotz des schlechtesten Jahresstarts seit Langem, der durch den Ukraine-Konflikt noch verschärft wurde, bleibt der Vorteil auf der Oberseite, so lange die 15.000er Marke nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wird.“ Bei seinen Kund*innen bleiben Aktien-ETFs gefragt.

Aktien-ETFs: Weltweit und EM

Mohr berichtet von Nachfrage nach breitgestreuten Portfolios, z. B. global mit dem iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983), und aus Schwellenländern, etwa im Lyxor MSCI Emerging Markets (<LU635178014>).

Bei europäischen Aktien-ETFs halten sich Käufe und Verkäufe die Waage. Herausstechen würden Produkte, die keine Rüstungstitel enthalten: BNP Paribas Easy MSCI Europe ex Controversial Weapons (LU1291099718)

Gemischtes Bild bei US-Aktien-ETFs

In den Orderbüchern von Mohr dominieren vor allem Verkäufe von US-Aktien-ETFs (LU0490618542), anders hingegen die Lage bei der BNP Paribas. Hier füllten sich die Kaufseiten der Orderbücher nach US-Aktien-ETFs. Heuclins Top-Titel der Woche ist der iShares Edge MSCI USA Value Factor (IE00BD1F4M44), gefolgt vom Invesco S&P 500 (IE00B3YCGJ38).

Fabian Wörndl von Lang & Schwarz bestätigte den Trend der Vorwoche im Anlage-Verhalten seiner Kund*innen hin zu gehebelten Trackern von US-Indizes. Besonders hohe Umsätze registriert Wörndl in den dreifach gehebelten ETNs WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged (IE00B7Y34M31), WisdomTree NASDAQ 100 3X Daily Short (IE00BLRPRJ20) und im WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42). „Hier handeln die Anleger in beide Richtungen.“

Handel mit Tracker russischer Aktien

Zugleich sei viel los in einem ETF mit russischen Aktien, dem iShares MSCI Russia ADR/GDR (IE00B5V87390), wenngleich die anfängliche Kaufstimmung im Wochenverlauf in Verkäufe umgeschlagen hätte.

Sektoren: Technologie an der Spitze der Verkäufe

Technologie-Werte, die gefragtesten Titel der Vorwoche, stehen nun auf der Verkaufsseite. Mohr verzeichnet weitreichende Abgaben von Technologietiteln, z.B. vom iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14). Ebenfalls auf der Verkaufsseite ist der Energie-Sektor, angeführt vom Xtrackers MSCI World Energy (IE00BM67HM91).

Bei Mohr wie auch bei Heuclin werden ETFs mit Unternehmen aus dem Finanzsektor am stärksten gekauft, in beiden Häusern dominiert der Lyxor STOXX Europe 600 Banks (<LU1834983477>) die Kauflisten.

Bei Lang & Schwarz sind Käufe bei Private-Equity-ETFs gängig, nur bei einem habe das Anlegerverhalten gedreht. Wörndl hat mehr Verkaufsaufträge in den Büchern vom iShares Listed Private Equity (IE00B1TXHL60).

Brent bald deutlich über 100 US-Dollar je Fass?

Durch die Ukraine-Krise und die niedrigen Lagerbestände steigen die Ölpreise weiter: 100 US-Dollar je Fass wären auch ohne die Ukraine-Krise leicht möglich, urteilt Michael Ott von der Commerzbank: „Durch dieses Risiko könnte der Ölpreis aber deutlich über 100 US-Dollar steigen.“ Der Anstieg der Ölpreise auf das höchste Niveau seit sieben Jahren, nah an die Marke von 100 US-Dollar für die Nordsee-Sorte Brent führt zu starken Umsätzen mit den entsprechenden ETFs und ETCs, wie Duisberg berichtet. „Hier hat die Nachfrage keineswegs nachgelassen.“

Bei Wörndl läuft das Geschäft in beide Richtungen – Käufen und Verkäufen - statt. Besonders hohe Umsätze verzeichnet er in einem gehebelten Produkt aus dem Hause WisdomTree: WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (DE000A2BDEB6).

Gekauft würden Minen-Werte mit Blick auf steigende Gold- bzw. Edelmetall-Preise: VanEck Vectors Gold Miners (IE00BQQP9F84) und VanEck Vectors Global Mining (IE00BDFBTQ78), wie Dusberg beobachtet.

Themen-ETFs: Krypto-Renaissance

Duisberg sieht eine steigende Nachfrage bei Krypto-Produkten, seine Kund*innen favorisieren hierbei einen Ethereum-ETN von 21shares (CH0454664027), wie auch Solana mit dem 21Shares Solana ETP (CH1114873776). „Wir erleben hier seit zwei bis drei Wochen eine kleine Renaissance.“

Renten-ETFs: Verkäufe dominieren fast überall

Bei den Anleihe-Trackern dominieren Verkäufe von Staats- wie Unternehmenstiteln.

Wie Mohr registriert, würden vor allem Produkte europäischer Herkunft verkauft, darunter der iShares Core Euro Corporate Bond (IE00B3F81R35) und der auf Unternehmen mit niedrigerer Kreditwürdigkeit fokussierte Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade (LU1681046774). Zugleich steige ber bei einigen Anleger*innen der Risikoappetit, was sich in Käufen hochrentierlicher Unternehmensanleihen im iShares Euro High Yield Corporate Bond (IE00B66F4759) manifestiere.

Auch bei Heuclin sind europäische Unternehmenstitel auf der Abgabeseite: iShares Core EUR Corp Bond (<IE00BF11F565>), während US-Unternehmensanleihen mit ESG-Schwerpunkt durchaus Kaufinteresse generierten: SPDR Bloomberg SASB US Corporate ESG (IE00BLF7VX27). Hingegen habe ihn der Verkaufsdruck chinesischer Unternehmenstitel überrascht. Anleger*innen trennen sich vom Goldman Sachs Access China Government Bond (IE00BJSBCS90) und vom iShares China CNY Bond (IE00BYPC1H27).

Aktien Emerging Markets Käufe Welt Käufe USA Verkäufe Europa Käufe und Verkäufe Branchen Energie Verkäufe Finanzen Käufe Technologie Verkäufe Renten US-Staatsanleihen Verkäufe Chin. Unternehmensanleihen Verkäufe Europ. Unternehmensanleihen Verkäufe Europ. Unternehmensanleihen High Yield Käufe

von: Antje Erhard

16. Februar 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

