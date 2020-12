ETFs: Small Caps und ESG-Aktien gefragt

Anleger lassen sich von den heftigen Bewegungen an den Börsen nicht beirren und kaufen weiter ETFs, gerne auch nachhaltige oder solche, die kleinere Unternehmen abbilden. Zudem lockt die anhaltende Tech-Rallye in Technologie-ETFs.



22. Dezember 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Weihnachtliche Ruhe ist an den Märkten noch nicht eingekehrt. Die Nachricht über eine eventuell ansteckendere Corona-Variante hat an den Aktienmärkten am gestrigen Montag zu empfindlichen Rücksetzern geführt, die Umsätze schossen nochmals in die Höhe. „Für die Jahreszeit ist richtig viel los“, stellt Carsten Schröder von der Société Générale fest. „Die Bewegungen sind ja auch richtig hoch.“ ETFs bleiben eindeutig gefragt, der Trend hin zu ESG-Investments verstärkte sich sogar noch. „Es ist seit Wochen immer dasselbe: Aktien, Aktien und SRI, SRI (Socially Responsible Investment)“, bemerkt Hubert Heuclin von BNP Paribas. „Die Kunden entwickeln offenbar eine Allergie gegen ETFs ohne ESG-Fokus.“

Trend zur nachhaltigen Anlage ungebremst

Was Aktien angeht, setzen Anleger vor allem auf globale Titel. Gefragt sind neben MSCI World-Klassikern wie dem iShares Core MSCI World (WKN A0RPWH) und dem Pendant von SPDR (WKN A2N6CW) MSCI World Small Cap- (WKN A2DWBY) und MSCI World ESG-ETFs, wie die Händler einhellig erklären. Wie schon seit einigen Wochen setzen Anleger außerdem weiter auf Value-Aktien, etwa mit dem iShares Edge MSCI USA Value Factor (WKN A2AP35).

Favorit unter den ESG-Produkten ist der iShares MSCI World ESG Enhanced (WKN A2PCB4, A2PDNV). Auch andere ETFs mit ESG-Fokus haben Heuclin zufolge viele Anhänger, etwa der iShares MSCI USA ESG Screened (WKN A2N6TB) und der iShares MSCI USA ESG Enhanced (WKN A2PCB3). An der Börse Frankfurt gehörte der iShares Global Clean Energy (WKN A0MW0M) erneut zu den am stärksten gehandelten ETFs der vergangenen fünf Handelstage.

Heuclin

Europas und Asiens Aktien nicht mehr so gefragt

Von europäischen Aktien ist derzeit hingegen nicht viel zu hören, Schröder berichtet sogar von Abflüssen aus dem UBS MSCI EMU (WKN 633611). Nicht fortgesetzt haben sich darüber hinaus die Zuflüsse in asiatische Aktien, Andreas Schröer von Lang & Schwarz meldet Abflüsse aus dem iShares MSCI EM Asia (WKN A1C1H5). Da COVID-19 in vielen asiatischen Ländern unter Kontrolle zu sein scheint und die Wirtschaft wieder läuft, war der MSCI EM Asia lange stark gestiegen, bewegt sich seit einigen Wochen aber seitwärts.

Nasdaq-Höhenflug zieht Anleger an

Mit der andauernden Rallye der Tech-Werte positionieren sich Anleger zudem weiter in Technologie-ETFs. An der Börse Frankfurt standen iShares Nasdaq 100-ETFs (WKN A0YEDL, A0F5UF) im Mittelpunkt des Interesses. Lang & Schwarz meldet extrem hohe Zuflüsse in den iShares Digitalisation (WKN A2ANH3). Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen mit Schwerpunkt digital geprägte Dienstleistungen, etwa Dienstleistungen für kontaktloses Bezahlen, Onlineshopping oder Internetsicherheit. Wertentwicklung seit Jahresanfang: plus 28 Prozent.

„Ungewöhnlich hohe Umsätze für Dezember"

Von ungewöhnlich hohen Käufen berichtet Schröder beim Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Insurance (WKN A0RPR9). Aus den Portfolios flog hingegen der SPDR MSCI Europe Consumer Staples (WKN A1191N).

Rasant entwickelt haben sich in den vergangenen Wochen Bitcoin-ETNs (Exchange-Traded Notes), etwa der BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (WKN A27Z30). Kräftig nach oben ging es auch für den erst Ende November gelisteten VanEck Vectors Bitcoin-ETN (WKN A28M8D). Lang & Schwarz berichtet von einem „extrem hohen Handelsaufkommen“. Hintergrund ist der starke Bitcoin-Anstieg, der Preis erreichte vergangene Woche ein neues Allzeithoch, seit Jahresanfang hat er sich verdreifacht. Mit ETNskönnen Anleger in Währungen und Volatilitäten, aber auch andere ausgefallenere Anlageklassen investieren. Anders als ETFs sind ETNs kein Sondervermögen, sondern prinzipiell Schuldverschreibungen und als Investment mit dem Risiko verbunden, dass der Emittent als Schuldner ausfällt.

ESG-Fokus auch bei Anleihen-ETFs

Auch Anleihen-ETFs sind weiter beliebt, vor allem solche, die Staats- und Unternehmensanleihen abbilden („aggregate“), wie Heuclin feststellt. Reine Unternehmensanleihen-ETFs (WKN A1H5UN) erfuhren hingegen Abflüsse, reine Staatsanleihen und inflationsgeschützte Papiere kleinere Zuflüsse. Insgesamt geht der Trend ebenfalls klar in Richtung ESG: Einer der Favoriten der BNP Paribas-Kunden ist der iShares JP Morgan ESG USD EM Bond (WKN A2N5WA).

Auch die Société Générale hat eine hohe Nachfrage nach dem JP Morgan-ETF registriert, ebenso wie Abflüsse aus Unternehmensanleihen-ETFs, etwa über den Shares Core EUR Corp Bond (WKN A0RGEP).

Aktien Welt Hohe Käufe USA Käufe Small Caps Hohe Käufe Value Käufe ESG-Aktien Hohe Käufe Branchen Technologie Hohe Käufe Anleihen Aggregate Käufe Unternehmensanleihen Verkäufe ESG-Anleihen Käufe

von: Anna-Maria Borse

22. Dezember 2020, © Deutsche Börse AG

