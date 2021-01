ETFs: Selektiv optimistisch

ETF-Anleger schwimmen auf der grünen Welle und erkennen Aufwärtspotenzial in Value-Aktien, Werte der Grundstoffe-Industrie sowie der Finanzbranche. Im Rentenbereich überzeugen kurzlaufende US-Staatsanleihen.



19. Januar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Rückenwind zum Jahresbeginn war die vergangene Woche am Aktienmarkt von Skepsis geprägt. Viele Indizes schwächelten. Seit gestern geht es wieder bergauf. Unter anderem plädierte die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen für weitere großzügige finanzielle Unterstützung, solange Corona die Wirtschaft bremse. Auch die Finanzminister der Eurozone stellen zusätzliche Hilfen in Aussicht.

Für Hubert Heuclin von der BNP Paribas wird die Unterstützung der US-Notenbank maßgeblich die Richtung an den Aktienbörsen bestimmen, solange die Konjunktur schwächelt. Längerfristig werde die Inflation ein Gradmesser für Unternehmenswerte. Ein Wert oberhalb des von der Federal Reserve angestrebten Ziels von 2 Prozent werde Aktien in die Karten spielen.

ETF-Anleger bleiben gelassen

Im ETF-Handel sei die leichte Marktschwäche kaum erkennbar. Über alle Anlageklassen hinweg sieht Heuclin überwiegende Zuflüsse. Es habe lediglich Verschiebungen gegeben. Auch Carsten Schröder von der Société Générale spricht von einem Käufermarkt. "Bei uns überwiegen mit 54 Prozent insgesamt die Positionierungen." Keine klare Tendenz erkennt Patrick Schröder von Lang & Schwarz. „Zu- und Abflüsse halten sich in etwa die Waage.“

Tendenz hin zu Value-Aktien

Thematisch setzten die Kunden der BNP Paribas gegenwärtig stärker auf Value-Aktien im MSCI Europe Enhanced Value (IE00BQN1K901), gefolgt von Unternehmen der Grundstoffe-Industrie im Stoxx Europe 600 Basic Resources (<LU1834983550<) und Finanzwerte im MSCI Europe Financials (LU1834983550). Aktien der Gesundheitsbranche basierend auf dem Stoxx Europe 600 Health Care (LU1834986900) seien hingegen tendenziell abgestoßen worden.

Klassische DAX-ETFs (DE000A0S3MA3) und Euro Stoxx 50-ETFs (DE0005933956) hätten das Nachsehen und würden überwiegend abgestoßen. Breit engagierte MSCI World-Portfolios (DE000A0Z3QB3) seien wiederum eher gesucht.

Kryptos und saubere Energie bleiben Thema

Als bemerkenswert beschreibt Patrick Schröder die Nachfrage nach einem Bitcoin- (<SE0007525332>) und Ether-Tracker (<SE0010296582>). Anleger hätten marktkonform bei fallenden Kursen verkauft und sich bei steigenden Kursen positioniert.

Überdurchschnittliches Interesse mit vielen Zuflüssen, aber auch Abgaben gebe an einem S&P Global Clean Energy Index-Tracker (IE00B1XNHC34). Viel Zuspruch macht Carsten Schröder für einen Tracker des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (DE000ETFL540) aus, der große und mittelgroße deutsche Unternehmen enthält, die bestimmte umweltbezogene und soziale Belange einbeziehen oder Kriterien für verantwortliche Unternehmensführung erfüllen.

Positionierungen in Tech-Werten

Ansonsten kämen bei den Société Générale-Kunden ein VanEck-Produkt (IE00BYWQWR46) mit Bezug zum MVIS Global Video Gaming & eSports und ein WisdomTree-ETF (IE00BJGWQN72), dessen Wertentwicklung sich am BVP Nasdaq Emerging Cloud orientiert, besonders gut an.

Abkehr aus der Schweiz und Japan

In japanischen und Schweizer Aktien scheinen Anleger laut Heuclin derzeit kein Potenzial zu vermuten. MSCI Japan- (IE00BZ0G8B96) und MSCI Switzerland-ETFs würden unterm Strich abgestoßen.

Häufiger Griff zu US-Kurzläufern

Im Handel mit Rentenwerten verbucht Carsten Schröder Interesse an kurzlaufenden US-Treasuries (IE00B14X4S71). Auf niedrigem Niveau seien auf Euro lautende, ultrakurze Anleihen mit Investment Grade im Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (IE00BCRY6557) gesucht. Zu den markantesten Abflüssen zählten Hochzins-Unternehmensanleihen mit Bezug zum Markit iBoxx Euro Liquid High Yield (IE00B66F4759).

von: Iris Merker

19. Januar 2021, © Deutsche Börse AG

Aktien Welt Käufe Value Starke Käufe ESG/SRI Käufe Japan Verkäufe SchweizI Verkäufe Branchen New Clean Energy Käufe und Verkäufe Basic Resources Käufe Finanzaktien Käufe Health Care Käufe Anleihen Staatsanleihen USA, Kurzläufer Käufe Investment Grade Anleihen Käufe

