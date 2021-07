ETFs: Rücksetzer als Chance?

Der Kursrutsch in China von rund 10 Prozent schreckt ETF-Anleger auf. So mancher nutzt die niedrigeren Kurse aber auch für einen Einstieg. Einsteigen bleibt ohnehin das Motto im ETF-Handel. Vor allem US-Aktien sind beliebt.

27. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Börsen in den USA und Europa haben sich nach dem schnellen Sturz Anfang vergangener Woche ebenso schnell wieder erholt. ETF-Anleger ließen sich ohnehin nicht beirren und blieben in Kauflaune. „Bei uns überwogen letzte Woche mit 53 Prozent klar die Käufe“, stellt Carsten Schröder von der Société Générale fest. Allerdings geht es dem Händler zufolge derzeit eher ruhig zu.

Der DAX war vor gut einer Woche auf rund 15.100 Punkte eingebrochen, steht am Dienstagmorgen aber schon wieder bei 15.533 Punkten. Damit ist das Allzeithoch von 15.811 Punkten nicht mehr weit. An den US-Märkten wurden gestern wieder neue Rekordmarken erzielt.

Chinesische Aktien: Bloß raus oder ideale Kaufgelegenheit?

Aufreger diese Woche ist China: Wegen der jüngsten Eingriffe der chinesischen Regierung haben chinesischen Aktien zuletzt kräftig Federn lassen müssen. Auch MSCI China-ETFs (IE00B44T3H88) wurden im großen Stil abgegeben, wie Fabian Wörndl von Lang & Schwarz berichtet. Mit dem Einbruch sind alle Kursgewinne aus diesem Jahr wieder dahin.

Hintergrund des Ausverkaufs: Die chinesische Regierung hat am Wochenende eine Reform des privaten Bildungssektors angekündigt. Nachhilfe soll künftig kein Geschäftsmodell mehr sein. Die Kurse der zuvor florierenden Bildungsunternehmen brachen regelrecht ein. Zudem werden weitere Eingriffe befürchtet.

„Der Kursrücksetzer wird aber auch für einen Einstieg genutzt“, erklärt Wörndl. Er meldet viele Käufe für breit streuende Emerging Markets-ETFs wie den SPDR MSCI Emerging Markets (IE00B469F816) und den iShares Core MSCI EM (IE00BKM4GZ66). Auch Schröder zufolge nutzen Anleger die niedrigeren Preise für Zukäufe. „Von Panik spüren wir nichts.“

Neue Allzeithochs treibt Anleger in US-Aktien

Aktien der Industrieländer kommen weiterhin gut an, vor allem aus den USA. Schröder beobachtet die größten Zuflüsse in S&P 500- (IE00B3YCGJ38), MSCI World- (IE00B4L5Y983) und MSCI USA SRI-ETFs. Abflüsse verzeichneten hingegen Indexfonds, die europäische (DE0005933956,IE00B14X4N27) und deutsche Aktien abbilden (DE0005933931).

Im Handel mit Branchen-ETFs stehen einmal mehr Technologie-, Energie- und Gesundheits-ETFs im Fokus, wie Schröder erklärt. Wörndl hat Interesse an Immobilien-ETFs registriert.

Umsatzstarke Anleihen-ETFs

Auch Anleihen-ETFs finden viel Aufmerksamkeit, bei der Société Générale machten sie rund ein Drittel der Umsätze aus. Anleger setzten auf europäische Unternehmensanleihen mit BBB-Rating sowie Staatsanleihen mit niedrigem Investment Grade-Rating (LU1681046774). Sie trennten sich hingegen von auf Euro lautenden Hochzinsanleihen (IE00B66F4759) und Staatsanleihen aus der Währungsunion.

Amazon-Gerüchte treiben Krypto-Kurse

Wieder belebt hat sich laut Wörndl das Geschäft mit Kryptowährungs-ETNs. „Da ist wieder viel Bewegung drin“, bemerkt der Händler mit Blick auf die jüngste Kurserholung von Bitcoin und Co. Der Bitcoin-Preis ist nach der Kurshalbierung wieder auf 37.343 US-Dollar gestiegen. Für den aktuellen Kurssprung sorgte eine Stellenanzeige von Amazon: Der Online-Händler sucht einen Blockchain-Experten. Das schürte Spekulationen, dass Amazon-Kunden bald mit Krypto-Währungen bezahlen können. Kryptwowährungs-ETNs sind jedenfalls wieder gefragt, wie Wörndl erklärt.

An der Börse Frankfurt sind aktuell 14 Kryptowährungs-ETNs gelistet. Die meisten Gelder anziehen konnten der BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto (DE000A27Z304), der 21Shares Ethereum (CH0454664027) und der CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17).

von: Anna-Maria Borse 27. Juli 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.