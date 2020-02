ETFs: Risiken managen

Anleger kehren europäischen Unternehmen den Rücken und setzen lieber auf Weltaktien, gerne inklusive Minimum Volatility- und Value-Strategien. Bei Zinswerten punkten hochverzinsliche Unternehmensanleihen und US-Schatzanweisungen.



4. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Viel Bewegung: So beschreibt Carsten Schröder von der Commerzbank das ETF-Geschäft der vergangenen Woche. "Über alle Anlageklassen hinweg überwiegen bei uns mit 54 Prozent die Rückflüsse." Das eindrucksvolle Aufkommen von knapp 70.000 ETF-Transaktionen bei deutlichen Schwankungen an den Aktienmärkten verbucht der Händler größtenteils auf das Konto CoronaVvirus. „Der Brexit ging hingegen fast spurlos an uns vorüber.“

Das sieht Oliver Kilian von der UniCredit ähnlich. Allenfalls leichte Abflüsse aus britischen Nebenwerten im FTSE 250 Index (WKN A12CX0) signalisierten eine mögliche Brexit-bezogene Zurückhaltung. Käufer chinesischer Aktien im SC300 (WKN DBX0M2) hätten vergangenen Freitag wohl auf das falsche Pferd gesetzt. Nach der feiertagsbedingten Pause an den Börsen in Schanghai und Shenzhen sackte das 300 chinesische A-Aktien umfassende Barometer zum Handelsauftakt über 360 auf 3.639 Punkte in den Keller.

Kilian

Schwankungsrisiko begrenzen…

„Aktieninvestments mit angezogener Handbremse“ nennt Kilian die Positionierungen in breit gestreuten Portfolios mit Strategien, die Ausschläge abfedern. Zu den gefragtesten Produkten zählten MSCI World Minimum Volatility- (WKN A1J781) und MSCI Euro Minimum Volatility-ETFs (WKN A2H57F).

… und nachhaltig investieren

Weltaktien im MSCI World (WKN LYX0AG) und Indexfonds, die sich am MSCI World Minimum Volatility orientieren, belegen in Schröders Kaufstatistik ebenfalls vordere Ränge. Unter die ersten zehn der meist gekauften Werte schafften es bei der Commerzbank Tracker des MSCI World ESG Screened Index (WKN A2N6TE) mit Zugang zu Unternehmen aus dem MSCI Welt, die sich an bestimmte Umwelt- und Sozialstandards halten sowie S&P Global Clean Energy-Produkte (WKN A0MW0M).

Value-Strategien überzeugen

Kilian zählt deutliche Zuflüsse zu MSCI Value-ETFs (WKN A1JVB8) zu den bemerkenswertesten Bewegungen. „Auf diesem Niveau liegen sonst nur Tracker von Standardindizes.“ Der zugrunde liegende Index enthält gemessen an ihrem fundamentalen Wert unterbewertete Substanzaktien mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in den USA gelistet sind.

Raus aus europäischen Unternehmen

Tracker europäischer Indizes werden den Händler zufolge eindeutig verkauft. Neben Euro Stoxx 50-ETFs (WKNs A0YEDJ, 798328, ETFL02) verabschiedeten sich Investoren unterm Strich von ihren Stoxx Europe 600-Positionen (WKN DBX1A7, 263530), wie Kilian und Schröder anmerken.

Rendite muss her

Im Handel mit Rentenwerten greifen nach Aussage Kilians Anleger unter anderem zu hochverzinslichen Unternehmensanleihen im Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (WKN A1J7MG). Zuflüsse gebe es auch für US-Schatzanleihen im iBoxx USD Treasuries Index (WKN A0LGP4) und Barclays US Treasury 10 year Term Index (WKN DBX0QG). Derweil trennten sich die UniCredit-Kunden unterm Strich von europäischen Staatsanleihen mit mittleren Restlaufzeiten zwischen drei und sieben Jahren (WKN A0X8SL).

In Schröders Büchern gehören kurzlaufende Unternehmensanleihen mit Investmentgrade (WKN A2JBL6) und drei- bis fünfjährige Bundesanleihen im Deutsche Börse Eurogov Germany 3-5 Index (WKN ETFL19) zu den Verlierern. Anleger engagierten sich in Summe in sieben- bis zehnjährigen US-Treasuries (WKN A0LGP4).

von: Iris Merker, 4. Februar 2020, © Deutsche Börse AG



