ETFs: Das Rendite-Plus zählt

Anleger setzen bevorzugt auf Festverzinsliches mit einträglicher Rendite und vermuten Potenzial in indischen Werten. US-Aktien werden zumeist verkauft.

23. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Keine Spur von sommerlicher Zurückhaltung: So beschreiben Market Maker den Handel mit Exchange Traded Funds. „Es ist zwar ferienbedingt etwas ruhiger, dennoch kommen wir vergangene Woche auf gut 50.000 ETF-Transaktionen“, meldet Carsten Schröder von der Commerzbank. Während sich über alle Anlageklassen hinweg Zu- und Abflüsse in etwa die Waage hielten, hätten Investoren den europäischen und US-Finanzsektor trotz überraschend guter Quartalszahlen von US-Großbanken überproportional abgestraft. Zu den meist gehandelten Werten auf der Abgabenseite zählt Schröder Tracker des S&P 500 Financial Sector (WKN A142NY) und Stoxx Europe 600 Banks (WKN LYX01W).

Schröder US-Aktien nicht gefragt

Rick van Leeuwen von IMC sieht die erwarteten US-Leitzinssenkungen als eine Ursache für die Skepsis gegenüber Finanzwerten. Das schmälere künftige Zinserträge. Die heutigen Ergebnisse der Schweizer UBS und spanischen Santander Bank hätten im Übrigen überzeugt, machten sich im ETF-Handel von IMC aber noch nicht bemerkbar. Insgesamt verbucht van Leeuwen einen Schub hin zu europäischen Unternehmensanleihen als auch – zulasten von US-Werten. „S&P 500-Tracker gehören bei uns auf Wochensicht zu den Verlierern“, meldet der Händler. Produkte, die sich am FTSE Developed Europe ex UK (WKN A12CXZ) und MSCI Europe ex UK (WKNs A1H68W, A2AN46) orientieren, kämen gut an und landeten unterm Strich in den Depots.

Auch die Commerzbank-Kunden verabschiedeten sich in Summe von ihren S&P 500-Positionen, griffen aber tendenziell zu S&P 500 Euro Hedged-ETFs (WKNA1C5E9) mit Absicherung zum Euro. Tracker des technologielastigen Nasdaq (WKN A0YEDL) führt Schröder auf der Kaufseite.

Van Leeuwen Jagd auf Rendite

„Raus aus Aktien, rein in renditeträchtige Anleihen“, fasst Oliver Kilian den ETF-Handel bei der UniCredit zusammen. Seine Kunden positionierten sich klar in Bonds mit Aussicht auf höhere Erträge und setzten dabei verstärkt auf Schwellenländer-Anleihen etwa im J.P. Morgan EMBI Global Core Index (WKNs A1JADV), gern auch mit Währungsabsicherungs-Komponente (WKN A1W0MQ). Daneben engagierten sich Investoren besonders häufig in ein- bis fünfjährigen britischen Staatsanleihen im SPDR Barclays 1-5 Year Gilt (WKN A1JKSX). Ein- bis dreijährige europäische Staatsanleihen (WKN LYX0XH) mit Investment Grade würden derweil abgestoßen.

Auffällig nennt Schröder die Zuflüsse zu Produkten, die sich am iTraxx Crossover 5-year Short Total Return Index (WKN DBX0AU) orientieren, der die Rendite für einen Kreditsicherungsnehmer hinsichtlich fünfjähriger Kreditderivate misst. Der Index umfasst 125 europäische Unternehmen mit Investment Grade. Produkte auf den Deutsche Börse Eurogove Germany 5-10 Index (WKN ETFL020) sowie kurzlaufende Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade (WKN A1W375) würden eher abgestoßen.

Indische Aktien ins Depot

Von breit investierenden Produkten mit Schwellenländer-Aktien im MSCI Emerging Markets Index (WKNs A2H58J, A2H58K) verabschiedeten sich die UniCredit-Kunden in Summe. „In dem Segment verbuchen wir zum Teil starke Abflüsse“, präzisiert Kilian. MSCI All Country World-ETFs (WKN A1JJTC) mit Large und Mid Caps aus dem MSCI World und MSCI Emerging Markets würden rege mit einem leichten Abgabedruck gehandelt. An indischen Aktien im MSCI India (WKN LYX0BA) fänden Investoren per Saldo Gefallen. „Käufe stehen klar im Vordergrund.“

Von Iris Merker

© 23. Juli 2019, Deutsche Börse AG

