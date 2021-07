ETFs: Qualität zahlt sich aus

Breit streuende ETFs liegen in der Gunst der Anleger derzeit oben, doch es kann auch mal spezieller sein – etwa mit bulgarischen Aktien. Von den Faktor-ETFs haben sich dieses Jahr besonders Quality-Strategien bewährt.

13. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An der Börse läuft es weiter rund – und im ETF-Geschäft ebenfalls. „Das Wetter ist zwar novembermäßig, das kann man von den ETF-Flows aber nicht sagen“, bemerkt Hubert Heuclin von BNP Paribas. Er meldet hohe Zuflüsse in Aktien-, aber auch in Anleihen-ETFs.

Der DAX hat am gestrigen Montag ein neues Allzeithoch von 15.806 Punkten erklommen, am Dienstagmorgen sind es mit 15.780 kaum weniger. Auch die US-Börsen sind weiter im Höhenrausch: S&P 500 und Nasdaq erreichten gestern neue Allzeithochs, der Dow Jones liegt nur noch knapp darunter.

„Back to the basics“

Im Aktienbereich sind Heuclin zufolge vor allem globale Titel (IE00B4L5Y983, IE00BJ0KDQ92) und S&P 500-Tracker (IE00B5BMR087) gefragt. „Es gilt derzeit ‚back to the basics‘“, bemerkt der Händler. Während Aktien aus der Eurozone unter dem Strich verkauft werden, meldet er für deutsche Aktien noch kleine Zuflüsse, etwa für den Lyxor DAX (LU2090062436).

Heuclin

Andreas Schröer von Lang & Schwarz sieht derzeit aber auch Interesse an spezielleren Produkten. Viele Käufe beobachtet er zum Beispiel bei britischen Aktien, während bulgarische und südkoreanische Aktien bei ansteigenden Umsätzen in beide Richtungen gehandelt würden. Zuletzt wieder mehr Käufe verzeichnen asiatische und speziell auch chinesische Aktien, wie Schröer außerdem bemerkt, etwa der UBS MSCI China ESG Universal (LU1953188833).

Der Expat Bulgaria SOFIX (BG9000011163), der die 12 meist gehandelten Unternehmen der Börse in Sofia abbildet, gehört zu den außergewöhnlicheren ETFs. Aufgelegt wurde er bereits 2018, das Fondsvolumen ist mit nicht einmal 5 Millionen Euro aber sehr klein.

Faktor-ETFs: Am liebsten Quality

Faktor-ETFs wie der iShares Edge MSCI World Momentum Factor (IE00BP3QZ825) und der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14) verzeichnen unterdessen hohe Abflüsse, wie Heuclin feststellt. Nur bei Quality-Aktien griffen Anleger weiter zu (IE00BP3QZ601).

Kein Wunder, denn mit Quality-Aktien sind sie in diesem Jahr am besten gefahren: Seit Jahresanfang kommt der iShares Edge MSCI World Quality Factor auf ein Plus von 20,2 Prozent (drei Jahre: 15,5 Prozent p.a.). Mit dem Momentum-ETF von iShares sind es 11,1 Prozent (drei Jahre: 15,9 Prozent p.a.), mit dem Minimum Volatility-ETF 12,7 Prozent (drei Jahre: 9,6 Prozent p.a.).

Faktorstrategien zielen auf eine Outperformance gegenüber der Marktrendite oder ein geringeres Risiko. Dafür werden aus einem Index, etwa dem MSCI World, bestimmte Titel ausgewählt.

Bei der Quality-Strategie sind es die Aktien mit der höchsten Qualität. Kriterien sind zum Beispiel Dividenden, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr. Für die Momentum-Strategie werden die Aktien ermittelt, die in den vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnet haben. Hintergrund ist die Annahme, dass sich diese Zuwächse fortsetzen. Bei der Minimum Volatility-Strategie erfolgt die Auswahl der Aktien nach der niedrigsten Volatilität.

Der marktbreite iShares MSCI World (IE00B4L5Y983) ganz ohne Faktor braucht den Vergleich übrigens nicht zu scheuen: Mit ihm kommen Anleger seit Jahresanfang auf ein Plus von 18,5 Prozent, auf Dreijahressicht sind es 14,5 Prozent p.a.

China-Bonds wieder gefragt

Anleihen-ETFs erfreuten sich laut Heuclin zuletzt wieder hoher Beliebtheit. Favoriten sind Staatsanleihen, vor allen solche aus China. Beispiele sind der Goldman Sachs Access China Government Bond (IE00BJSBCS90) und der iShares China CNY Bond (IE00BYPC1H27). Doch auch Unternehmensanleihen – speziell aus der Eurozone – kommen gut an.

Kryptowährungen: Bullen und Bären

Ruhiger geworden ist es im Handel mit Kryptowährungs-ETNs. „Bei den Preisen der Kryptowährungen tut sich ja im Moment nicht viel“, stellt Schröer fest. Der Bitcoin-Kurs hat sich seit seinem Hoch bei 64.749 US-Dollar im April fast halbiert, bewegt sich seit einigen Wochen aber schon seitwärts.

An der Börse Frankfurt sind mittlerweile 14 Kryptowährungs-ETNs notiert, die höchsten Assets under Management weisen der BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto (DE000A27Z304), der 21Shares Ethereum (CH0454664027) und der CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17) auf.

von: Anna-Maria Borse

13. Juli 2021, © Deutsche Börse AG

