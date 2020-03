ETFs: Punktuell wagen sich Käufer vor

Zumindest für den Moment ist etwas Ruhe eingekehrt an den Märkten, erste Mutige steigen wieder ein. Die vergangenen Tage waren allerdings von umfangreichen Verkäufen von Aktien-ETFs geprägt – und der Flucht in Geldmarkt-ETFs.

24. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Corona-Krise sorgt weiter für extrem hohe Umsätze im ETF-Handel. „Wir sehen sehr viel Aktivität“, erklärt Andreas Bartels von der Commerzbank. Zuletzt sei der Handel weiter stark von Verkäufen dominiert worden, punktuell wagten sich aber auch Käufer vor.

Oliver Kilian von der Unicredit Group will von einem klaren Trend auf Wochensicht nicht sprechen. „Die Marktrichtung ändert sich oft, auch innerhalb eines Tages – je nach Nachrichtenlage.“ Jedenfalls sei „wahnsinnig“ viel los. „Die letzte Woche hat die ohnehin schon sehr aktiven Vorwochen wohl noch mal getoppt.“

„Es ist wahnsinnig viel los“

Am heutigen Dienstag geht es ausnahmsweise einmal nach oben: Offenbar beruhigt, dass die US-Notenbank am gestrigen Montag den unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen und bestimmten besicherten Wertpapieren angekündigt hat. In Italien haben sich zudem die Zuwächse bei Infektionen und Todesfällen verlangsamt. Der DAX macht einen Sprung von 5,6 Prozent nach oben und liegt am Dienstagmittag bei 9.308 Punkten.

Virusverbreitung in den USA: Trennen von US-Aktien

Bartels meldet für die vergangenen Handelstage für Aktien-ETFs allerdings noch einen klaren Verkaufsüberhang. „Überproportional viel abgegeben wurden Emerging Markets-Tracker“, stellt der Händler fest. Mit den negativen Nachrichten über die Virusverbreitung in den USA hätten sich zudem zuletzt immer mehr Anleger von US-Aktien getrennt, etwa über S&P 500-ETFs. Tendenziell eher Käufe sieht er bei MSCI World- und auch bei DAX-ETFs.

„Emerging Markets-ETFs besonders stark verkauft“

Auf der Umsatzliste der Börse Frankfurt für die vergangenen fünf Handelstag ganz oben stehen Stoxx Europe 600- (WKN 263530), Euro Stoxx 50 (WKN 593395, A0YEDJ), DAX- (WKN 593393, DBX1DA), MSCI World- (WKN A0RPWH) und S&P 500-ETFs (WKN A0YEDG).

„Sehr viele Käufe von Short-ETFs“

Beliebt sind weiter Short-ETFs. Mit diesen können Anleger auf eine inverse Kursentwicklung setzen. „Bei Short-ETFs beobachten wir sehr viele Käufe“, meldet Bartels. Das hohe Handelsaufkommen zeigt sich auch in der Umsatzliste der Börse Frankfurt: Besonders hoch waren die Umsätze des Xtrackers Short DAX Daily Swap (WKN DBX1DS), des Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap (WKN DBX1SS), des Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap (WKN DBX0BY) und des L&G DAX Daily 2x Short (WKN A0X9AA). Durch hohe Kursverluste an den Börsen kommt der Xtrackers Short DAX Daily Swap seit Jahresanfang mittlerweile auf ein Plus von fast 46 Prozent.

Chinas Aktien: Vergleichsweise gute Entwicklung Während sich Anleger auf Industrieländer-ETFs konzentrieren, bleibt eher unbemerkt, dass sich ETFs, die die Entwicklung chinesischer Aktien wiedergeben, vergleichsweise gut schlagen: Etwa hat der Xtrackers Harvest CSI300 (WKN DBX0NK) im laufenden Jahr „nur“ 11 Prozent abgegeben, der iShares DAX (WKN 593393) hingegen 34 Prozent. Der Xtrackers Harvest CSI 300 bildet A-Aktien ab, die an den Börsen Shanghai oder Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden.

Geldmarkt-ETFs als Kassenschlager

Stark gefragt sind in diesen Zeiten die sonst eher unbeliebten Geldmarkt-Indexfonds sowie ETFs, die Anleihen mit kurzen Laufzeiten abbilden. „Da sehen wir sehr viele Käufe“, stellt Bartels fest. Auch die Umsatzliste der Börse Frankfurt zeigt auffällig hohe Umsätze in diesen Produkten, etwa beim iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr (WKN A0Q4RZ) und beim Pimco Euro Short Maturity Source (WKN A1H497). Viel um ging aber auch in klassischen Anleihe-ETFs wie dem iShares Core Euro Government Bond (WKN A0RL83) oder Pfandbrief-ETFs wie dem iShares Euro Covered Bond (WKN A0Q41Y).

„Sehr viele Käufe von Geldmarkt-ETFs“

Käufer von Geldmarkt-ETFs suchen in der Regel keine hohen Renditen, sondern wollen ihr Geld kurzfristig parken. Die ETFs sind damit für viele eine Alternative zu Tages- oder Festgeld. Synthetische Geldmarkt-ETFs replizieren in der Regel die Zinsen des europäischen Interbankenmarkts EONIA (Euro Overnight Index Average). Physische Geldmarkt-ETFs beziehen sich hingegen auf Indizes, die sehr kurzfristige Staatsanleihen abbilden, etwa Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr und darunter. Als Preis für die hohe Sicherheit fallen Renditen von Geldmarkt-ETFs eher bescheiden aus.

von: Anna-Maria Borse, 24. März 2020, © Deutsche Börse AG

Aktien Deutschland Verkäufe, Käufe Europa Verkäufe USA Verkäufe Welt Verkäufe, Käufe Short-ETFs Starke Käufe

Anleihen Geldmarkt-ETFs Starke Käufe Kurze Laufzeiten Starke Käufe

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.