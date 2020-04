ETFs: Nervosität wieder spürbar

Mit den anhaltend hohen Schwankungen an den Aktienmärkten trennen sich ETF-Anleger vor allem von Trackern klassischer Indizes wie S&P 500, Nasdaq, MSCI Europe, Euro Stoxx 50 und Stoxx Europe 600. Gefragt sind IT-Aktien und Euro Corporate Bonds, egal ob mit oder ohne Investment Grade.­­

21. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den Zuflüssen der vergangenen Woche ziehen sich ETF-Anleger derzeit tendenziell wieder zurück. „Unterm Strich dominieren bei uns die Abgaben im Verhältnis zwei zu eins“, meldet Oliver Kilian von der UniCredit. Investoren verabschiedeten sich in Summe vor allem von europäischen und US-Aktien. Sicherlich verunsichere auch der historische Einbruch am Ölmarkt. Andererseits flachten die Zahlen der Covid-19-Neuinfektionen in vielen Ländern ab. Der deutsche Aktienmarkt muss am Dienstag einen deutlichen Dämpfer hinnehmen, der DAX notiert am Mittag um 10.400 Punkte.

Viele Klassiker gehen raus

Der Fokus liege ganz klar auf den großen Indizes. Abflüsse verbucht Kilian aus S&P 500- (WKNs DBX0F2, A0YEDG, A2H573) und Nasdaq-Produkten (WKN 801498) ebenso wie aus MSCI Europe- (WKNs A0MZWQ, A0JDGC), Euro Stoxx 50- (WKNs A0YEDJ, 935957) und Stoxx Europe 600-Trackern (WKN DBX1AZ). „Einzelne Länderindizes wie der DAX spielen kaum eine Rolle“, registriert Kilian.

Setzen auf Aktien der Informationstechnologie

Zu den wenigen gefragten Werten gehörten bei der UniCredit IT-Unternehmen. Anleger setzten beispielsweise auf S&P 500 Information Technology-ETFs (WKN A142N1), wie Kilian ausführt. Bankwerte im Stoxx Europe 600 Banks (WKN A0F5UJ) würden hingegen zumeist abgestoßen.

Anleger erkennen Potenzial in Euro Corporate Bonds

Das gelte auch für US-Treasuries mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren (WKN A1437Y) und in US-Dollar geführte High Yield Unternehmensanleihen (WKN A1J7MG).

Zumeist Zuflüsse sieht die UniCredit hingegen für Euro Corporate Bonds mit (WKN A0RPWQ) und ohne Investment Grade (WKN A1C3NE). Vielleicht sehen Anleger in Europa einen besseren Corona-Krisenmanager, wie Kilian anmerkt. Die kommenden Wochen würden Antworten liefern.

Schwarzer März

Der gesamte europäische ETF-Markt kam laut Morningstar mit Rückgaben im Wert von 21,9 Milliarden Euro im März einem Erdrutsch gleich. Selbst die Finanzkrise habe in einem einzigen Monat nicht annähernd so hohe Abflüsse gesehen. Für viele vielleicht überraschend kommt das bisherige Tief dem Analysehaus zufolge aus der jüngeren Vergangenheit. Vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsindikatoren und einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China seien im August 2019 ETFs im Volumen von 8,3 Milliarden Euro abgestoßen worden.

Rekordhohe Einbußen

Aktien-ETFs hätten im vergangenen Monat insgesamt 2,3 Prozent ihres gesamten per Ende Februar verwalteten Vermögens verloren, Anleihe-Produkte rund 5,3 Prozent. Auf der Strecke geblieben seien vor allem risikoreichere Renten-Produkte wie Unternehmensanleihen mit und ohne Investment Grade sowie Schwellenländer-Bonds.

Viele investieren prozyklisch

Nach den eingefahrenen Verlusten hätten die überwiegend prozyklisch investierenden institutionellen Anleger größtenteils an der nachfolgenden Erholung – manche Indizes legten in wenigen Wochen bis zu 30 Prozent wieder zu - nicht teilgenommen. Mit der Flut von unterstützenden geldpolitischen und fiskalischen Maßnahmen in den USA und Europa positionierten sich Anleger zwar gegen Ende März und Anfang April wieder. Diesen Effekt beschreibt Morningstar aber als eher gering.

von: Iris Merker, 21. April 2020, © Deutsche Börse AG

