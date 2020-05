ETFs: Nachhaltige ETFs kaum aufzuhalten

Anleger trennten sich im Zuge der jüngsten Aktienschwäche zunächst von S&P 500-, MSCI World- und Stoxx Europe 600-ETFs, einige kehrten zum Wochenbeginn zurück. Der Markt für ETFs mit nachhaltigem Ansatz wächst schneller als bislang gedacht.

5. Mai 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Raus aus Aktien entwickelter Staaten, rein in Unternehmensanleihen: so beschreibt Oliver Kilian von der UniCredit die auffälligsten ETF Flows vergangener Woche. Vor dem Hintergrund schwächelnder Aktienmärkte verabschiedeten sich Anleger unterm Strich von breiter gefassten Portfolios etwa auf Basis des S&P 500 (WKNs 81C5E9, A1JX53, A2H573), MSCI World (WKN A1C9KK) und Stoxx Europe 600 (WKN 263530).

Optimistisch für britische Aktien

Das gelte auch für Standardwerte im DAX (WKN 593393). Britische Aktien hatten dem Vernehmen nach bei UniCredit-Kunden eine größere Anziehungskraft. Tracker des FTSE 100 (WKN 552752) führt Kilian mit einem Kaufüberhang, obwohl sich der wichtigste britische Aktienindex dem Abwärtstrend am Aktienmarkt nicht entziehen konnte.

Kilian

Stimmungswechsel zum Wochenauftakt

„Auf überschaubarem Niveau kehrten gestern die Käufer zurück“, meldet Carsten Schröder von der Société Générale. Anleger fokussierten sich dabei vor allem auf MSCI World- (WKNs A1XB5U, A1C9KK) und MSCI USA-Produkte (WKN A2H57D). DAX-ETFs (WKN DBX1DA) und Tracker des Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index (WKN LYX011) würden hingegen zumeist zurückgegeben.

Nebensache Schwellenländer-Aktien

Von Aktien aufstrebender Staaten im MSCI Emerging Markets Index trennten sich Kilians Kunden per Saldo. Der Bereich spiele allerdings gegenwärtig im ETF-Handel eine eher untergeordnete Rolle. Die vereinzelten Verkäufe von MSCI Emerging Markets Socially Responsible-ETFs (WKN A110QD) wertet Kilian keineswegs als Indiz für nachlassendes Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit. Im Gegenteil: „Bei der Wiederanlage nach dem massiven Abbau von Positionen greifen Investoren eher mal zu einer ESG-Variante des gewünschten Hauptindex.“

Rasantes Wachstum

Erst im April erhöhte iShares seine Wachstumsprognose für nachhaltige Anlageprodukte auf das Doppelte. Das in nachhaltigen Indexfonds und ETFs verwaltete Vermögen soll demnach innerhalb des nächsten Jahrzehnts um eine Billion auf 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen. Angetrieben würde der Markt zum einen von der Erkenntnis, dass nachhaltige Faktoren Risiko und Rendite bestimmen. Unternehmen stellten zunehmend standardisierte Informationen über ihre ESG-Praktiken bereit. Das ermögliche die Zusammenstellung besserer nachhaltiger Indizes und eine umfassendere Bestandsaufnahme durch ESG-Ratingagenturen und Datenanbieter.

Besser als der Hauptindex

Juergen Fritzen von Crossflow hat sich den Bereich nachhaltige Indexfonds ebenfalls näher angesehen und kommt zu dem Schluss, dass die meisten dieser Konzepte in den vergangenen Jahren gegenüber dem Hauptindex eine Outperformance erzielt hätten. Dabei hat Fritzen Zeiträume andauernder Bullen-Märkte als auch Momente mit drastischen Kurseinbrüchen analysiert. Die entscheidende Frage bleibe, ob die beobachtete Outperformance sich aus den besseren ESG-Werten der ausgewählten Unternehmen ergibt, oder aber andere Faktoren maßgeblich waren.

Kosten schmelzen

Durch die Wettbewerbssituation bei den ETF-Emittenten kosten nachhaltige ETFs Fritzen zufolge inzwischen kaum noch mehr als die klassischen ETFs auf Benchmark-Indizes. Emittenten arbeiteten daran, die vielschichtige und sich wandelnde Nachfrage mit neuen ETFs abdecken zu können.

Künftig wird es nach Ansicht von iShares eine nachhaltige Auswahl für jedes Portfolio geben, was sich wiederum auf die Kostenstruktur derartiger Konzepte auswirken werde.

Gothaer hat in diesem Zusammenhang herausgefunden, dass 47 Prozent der deutschen Frauen dem Klima- und Umweltschutz bei der Geldanlage laut einer Umfrage die größte Bedeutung zumessen. Männer liegen demnach mit 41 Prozent deutlich dahinter. Für beide stehe mit 28 Prozent soziale Gerechtigkeit an zweiter Stelle. Verantwortungsvolle Unternehmensführung ist 22 Prozent der befragten Frauen und 26 Prozent der Männer am wichtigsten

von: Iris Merker, 5. Mai 2020, © Deutsche Börse AG

