ETFs: Lust auf Europa

Anleger erkennen Aufwärtspotenzial in europäischen Aktien, inklusive britischen Standard- und Nebenwerten. Value-Aktien sowie Finanz- und Versicherungswerte überzeugen unabhängig von ihrer Herkunft. Festverzinsliches sollte eine hohe Rendite bringen oder nachhaltigen Kriterien entsprechen.



16. März 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Unter dem Einfluss von Zinssorgen geht es derzeit an den internationalen Aktienmärkten wechselhaft zu. In dieser Gemengelage orientieren sich ETF-Anleger laut Händler stärker in Richtung europäische Werte. „Anleger setzen zwar nach wie vor auf marktbreite Indizes wie MSCI World und S&P 500“, berichtet Florian Lenhart von der UniCredit. Es gebe darüber hinaus auffällig viele Positionierungen in Tracker von Euro Stoxx 50 (DE0005933956), FTSE 100 (IE00B810Q511) oder in einem Strategie-ETF für deutsche Bluechips, dem DAXplus Maximum Dividend (DE000ETFL235).

Ein ähnliches Bild zeichnet Hubert Heuclin von der BNP Paribas. Im Rahmen einer weiteren Woche mit generellem Schwerpunkt auf Aktien vertrauten seine Kunden unter anderem auf Produkte, die sich am Euro Stoxx 50 (LU0380865021) und MSCI Europe Enhanced Value (IE00BQN1K901) orientieren. Aufwärtspotenzial vermuteten Anleger auch in britischen Nebenwerten. Gesucht seien Tracker des FTSE 250 (IE00BKX55Q28) und FTSE UK Dividend+ (IE00B0M63060). „Die wilden Ausschläge an den Börsen haben auf die derzeit bullishen Tendenzen für europäische Aktien kaum Einfluss“, meint der Händler.

An der Börse Frankfurt führt ein Stoxx Europe 600-ETF (DE0002635307) die Liste der meist gehandelten Indexfonds.

Keine Angst vor höheren Zinsen

Sich über die Folgen zu höher Inflation zu viele Gedanken zu machen, hält Heuclin zumindest zum jetzigen Zeitpunkt für überflüssig. Verbesserte konjunkturelle Aussichten bei gleichbleibend lockerer Geldpolitik lieferten plausible Gründe für anziehende Bond-Renditen. Die von der EZB beschlossene deutliche Erhöhung und Flexibilisierung der Anleihe-Käufe signalisierten darüber hinaus die Entschlossenheit der Währungshüter, höhere Finanzierungskosten für Staaten, Unternehmen und private Haushalte nicht hinzunehmen.

Value sticht Wachstum

Alles in allem sieht Heuclin für Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumswerten – trotz schwankender US-Renditen – weiterhin eine Chance zur Outperformance. Eine ähnliche Meinung scheinen ETF-Investoren zu vertreten. Tracker des MSCI USA Enhanced Value (IE00BD1F4M44) rangierten in der BNP Paribas ETF-Kaufstatistik weit vorn. Hinzu kämen deutliche Kaufüberhänge für Produkte basierend auf dem S&P 500 Equal Weight (IE00BLNMYC90), MSCI USA Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target (IE00BKVL7331) und MSCI USA Momentum (IE00BD1F4N50).

Heuclin

Hin zu Finanzwerten, raus aus Immobilien

Hinsichtlich der Sektoren erkennt Heuclin eine Vorliebe für Versicherungsaktien im Dow Jones Stoxx 600 Optimised Insurance (IE00B5MTXJ97). Zu den Profiteuren gehörten zudem Finanzaktien im Stoxx Europe 600 Banks (LU1834983477) und MSCI World Financials (LU0533032859). Vom iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) sowie Immobilienaktien entwickelter Länder, die im FTSE Epra/Nareit Developed Dividend+ (IE00B1FZS350) enthalten sind, verabschiedeten sich Investoren in Summe.

Raus aus US-Dollar Corporate Bonds

Im Handel mit Rentenwerten informiert Heuclin über Zuflüsse zu Euro-Unternehmensanleihen und Abflüssen aus den US-Dollar-Pendants. Kurzlaufende nachhaltige Anleihen im Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI (IE00BYZTVV78) und hochverzinste Werte im Markit iBoxx Eur Liquid High Yield (IE00B66F4759) kämen auf überschaubarem Niveau zum Zug. Von den Abflüssen am meisten betroffen seien Tracker des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade (IE0032895942), der bonitätsstarke US-Unternehmensanleihen umfasst. In geringerem Umfang gingen Hochzinsanleihen raus, die im Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped (IE00B4PY7Y77) enthalten sind.

von: Iris Merker

16. März 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.