ETFs: Lieber breit streuen

Anleger reagieren auf die Gewinne an den Aktienmärkten nicht selten mit Einstieg in marktbreite MSCI World- und S&P 500-ETFs. Gefragt sind zudem europäische Werte im MSCI Europe sowie MSCI Japan-Portfolios. Bei Festverzinslichem punkten in Euro geführte Unternehmensanleihen mit guter Bonität.



17. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der deutliche Wahlsieg für Boris Johnson und die britischen Tories sowie eine Teileinigung im Zollstreit scheinen Anleger als frühzeitige Weihnachtsgeschenke zu betrachten. Der DAX legte seit Anfang vergangener Woche von 13.105 auf 13.363 Punkte zu. Die großen US-Aktienindizes Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq erreichten neue Rekorde.

Auch ETF-Anleger waren sehr aktiv, wie Frank Mohr von der Commerzbank berichtet. Die 50.000 Transaktionen mit zum Teil deutlich höheren Volumina als üblich deuteten auf Jahresendaktivitäten. „Institutionelle Anleger beschäftigen sich in dieser Jahreszeit unter anderem mit Window Dressing.“ Mit dem Aufnehmen von Werten mit guter Performance und dem Abstoßen von schwächeren Indexfonds werde so schon mal das eigene Portfolio hübsch gemacht.

Die Kunden der UniCredit fokussierten sich Oliver Kilian zufolge zumeist auf Aktien entwickelter Staaten, die hauptsächlich gekauft würden. Ansonsten würden die Bücher so langsam geschlossen.

Kilian

Die Breite zählt

MSCI World-Produkte (WKNs A0RPWH, A1C9KL) gehören bei Kilian zu den gefragtesten ETFs auf der Kaufseite. Anleger, die auf Tracker des MSCI World Socially Responsible (WKN A1JA1R) setzten, achteten dabei auf einen nachhaltigen Ansatz.

MSCI World-ETFs mit (WKN A1C5E7) und ohne Währungssicherung (WKN A1W4HS) werden auch von den Commerzbank-Kunden mit einem deutlichen Kaufüberhang gehandelt, wie Mohr informiert. „Die Zuflüsse sind doppelt so hoch wie die Abflüsse.“ Ähnlichen Zuspruch gebe es für S&P 500-Produkte (WKNs A0YEDG, A1JX53). Auch eine S&P 500 Minimum Volatility-Variante (WKN A2AUE8) lande überwiegend in den Depots.

Eindrucksvolle Performance

Die Performance vom S&P 500 und MSCI World kann sich durchaus sehen lassen. Der US-lastige MSCI World mit seinen über 1.600 Unternehmen aus 23 Industriestaaten gewann seit Jahresbeginn von 1.853 auf 2.337 Punkte hinzu und liegt damit gut 26 Prozent im Plus. Der S&P 500 startete mit 2.510 Punkten in das Jahr und notiert aktuell bei 3.191 Punkten. Damit machte das Barometer gut 27 Prozent gut.

Japanischen Aktien gefragt

Aufwärtspotenzial scheinen die Commerzbank-Kunden in japanischen Aktien zu vermuten. Mohr registriert überwiegend Zuflüsse für MSCI Japan-Produkte (WKNs A0DK60, A1C5E6). Um die schwache Wirtschaft Japans zu beleben, kündigte Premierminister Shinzō Abe jüngst ein milliardenschweres Konjunkturpaket an. Damit steuere die Regierung unter anderem den negativen Auswirkungen der jüngsten Mehrwertsteuererhöhung entgegen.

Interesse an deutschen Werten schwankend

Klar aus den Depots raus kommen Tracker europäischer Indizes, wie Mohr feststellt. Investoren verabschiedeten sich vor allem von Euro Stoxx 50-ETFs (WKN 593395). „Die Abgaben übersteigen die Käufe um das Zweifache.“ DAX-Tracker würden ohne eindeutige Tendenz gehandelt.

Mohr

Kilians Kunden trennten sich zumeist von hiesigen Bluechips im DAX sowie italienischen Aktien im FTSE MIB (WKN A0YEDP). Mit einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Zu- und Abflüssen gehe es bei Euro Stoxx 50-Produkten (WKN 798328) zu. Anleger positionierten sich hingegen unterm Strich in MSCI Emu- (WKN A0YEDX, DBX0GJ) und MSCI Europe-ETFs (WKNs A2H567, A0RPWG). Das gelte auch für britische Nebenwerte im FTSE 250 (WKNs A12CX0, A0CA55).

Schwellenländer-Aktien in die Depots

Top-Index mit überwiegenden Zuflüssen aus dem Bereich Schwellenländer-Aktien ist bei der UniCredit der MSCI Emerging Markets (WKN LYX0BX, A12GVR). „Hier dominieren eindeutig die Zuflüsse.“

Unternehmensanleihen mit guter Bonität gesucht

Im Handel mit Renten-Produkten führen bei Kilian Corporate Bonds die Umsatzstatistik an. Gesucht seien in Euro geführte Unternehmensanleihen mit Investment Grade im Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60 (WKN A2H59E) und Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (WKN A2AQ6D). Zuspruch registriert Kilian zudem für in US-Dollar denominierte hochverzinsliche Corporate Bonds (WKN A1H5UN), die sich am Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index orientieren.

von: Iris Merker, 17. Dezember 2019,



© Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.