ETFs: Kurseinbußen bieten Einstiegschancen

Kursrücksetzer an den Aktienbörsen nutzen Anleger für Neupositionierungen, bevorzugt in breit investierten MSCI World-ETFs. Bei Festverzinslichem überzeugen in US-Dollar geführte Unternehmensanleihen mit guter Bonität sowie Euro-Hochzinsanleihen.



16. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach der gestern angekündigten zusätzlichen Finanzspritze vonseiten der US-Notenbank und der Erleichterung darüber an den Aktienmärkten agieren ETF-Anleger hierzulande ebenfalls verhalten optimistisch. Das Mitte Mai aufgelegte Notfallprogramm zum Ankauf von Unternehmensanleihen soll erweitert werden. Zudem kursieren Spekulationen über weitere öffentliche Gelder in Höhe von 1.000 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturmaßnahmen.

Der Dow Jones Industrial schaffte es am Montag nach zunächst deutlichen Verlusten mit 25.763 Punkten noch in die Gewinnzone. Der DAX steht Dienstag am Mittag mit 12.350 Punkten deutlich im Plus. MDAX und Euro Stoxx 50 legen um 2,2 und 2,7 Prozent zu.

Setzen auf Unternehmensanleihen in US-Dollar

Für Carsten Schröder von der Société Générale beflügelten die jüngsten Maßnahmen der US-Zentralbank vermutlich das Kaufinteresse an Corporate Bonds im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (WKN A2DN9X). Anleger setzten zudem auf in Euro geführte Hochzins-Unternehmensanleihen (WKN A2PNZM).

Einstieg bei fallenden Kursen

Zu den meist gekauften Produkten der vergangenen Tage gehören bei Leif Österwind Tracker des Stoxx Global Select Dividend 100 (WKN A0F5UH). Am Beispiel von ETFs, die sich am MSCI World orientieren, erkennt der Händler von Lang & Schwarz bei seinen Kunden ein derzeit wiederkehrendes Muster. „In Abwärtsphasen bauen Anleger tendenziell Positionen auf.“ In Zeiten von Kurszuwächsen würde eher abgewartet. Eine etwas abgewandelte Herangehensweise sieht Österwind mit Blick auf DAX-ETFs. Fallende Kurse würden ebenfalls zumeist als günstige Gelegenheit zum Einstieg gewertet. „Steigende Notierungen sichern Anleger häufiger mit Short-Produkten ab.“

Hauptsache breit investiert

Schröder meldet überwiegende Positionierungen in MSCI World Small Caps-ETFs (WKN A2DWBY). Investoren, die Ausschläge an den Aktienbörsen abfedern und gleichzeitig breit gestreut investieren wollen, hätten unterm Strich zu Aktien aus Industrieländern weltweit im MSCI World Minimum Volatility (WKN A1J781) gegriffen.

Anleger trennten sich dagegen in Summe von MSCI World Value Factor-ETFs (WKN A12ATG) von iShares, die Value-Aktien der Industrieländer rund um den Globus enthalten.

Immobilien- und Ölaktien beliebt

Im Geschäft mit Sektor-ETFs belegen europäische Immobilien im EPRA Eurozone Price Return Index (WKN A1W15E) und MSCI Europe Materials-Tracker (WKN A1191V) vordere Ränge auf der Kaufseite, wie Schröder berichtet. Bankaktien kämen hingegen unter die Räder. Anleger trennten sich unter anderem von Stoxx Europe 600 Banks (WKN A0F5UJ).

Mit der jüngsten Ölpreiserholung deckten sich die Kunden von Lang & Schwarz per Saldo mit Unternehmen der Öl- und Gasindustrie im Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Tracker (WKN A0H08M) ein. „Das gilt auch für ein WTI Rohöl-ETC (WKN A0KRJX)“, ergänzt Österwind. Das amerikanische WTI verteuerte sich seit Wochenbeginn von gut 34 auf über 37 US-Dollar pro Barrel. Gleichzeitig stieg der Preis für die Nordseesorte Brent von rund 37 auf über 40 US-Dollar pro Fass.

von: Iris Merker

16. Juni 2020, © Deutsche Börse AG

