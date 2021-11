ETFs: Im Kaufrausch

Kaufen, kaufen, kaufen – so lautet das Motto im Moment. Speziell Aktien aus den USA und weltweit sind gefragt, gerne auch mit gutem ESG-Profil. Themen-ETFs, die auf saubere Energien oder Mobilität der Zukunft setzen, sind ebenfalls der Renner.





16. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Rekordlauf an den Börsen geht weiter, der DAX steigt am Dienstag Nachmittag erstmals über 16.222 Punkte. „Die Anleger bleiben in Kauflaune, die Aktienmärkte spielen ja mit“, erklärt Christian Dürr von Société Générale. Andreas Schröer von Lang & Schwarz berichtet von hohen Umsätzen. „Es ist richtig viel los im Moment.“

Aktien aller Regionen sind gefragt, besonders aber US-Aktien und MSCI World-Tracker. „Europa hinkt weiter hinter den USA hinterher, da es hier nur wenige schnell wachsende Tech-Konzerne gibt“, stellt Hubert Heuclin von BNP Paribas fest. Zudem hätten in der laufenden Quartalsberichtssaison fast 82 Prozent der S&P 500-Unternehmen positiv überrascht, weltweit aber nur 60 Prozent. „Das ist ein Beleg für die beeindruckende Fähigkeit der US-Unternehmen, im aktuellen inflationären Umfeld ihre Margen zu halten oder sogar zu erhöhen“, meint der Händler. „Das Motto ist: ‚America great again‘.“

Gut an kommen laut Heuclin zum Beispiel der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und der CSIF MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue (IE00BMDX0L03), der kleine US-Unternehmen mit überdurchschnittlichem ESG-Profil abbildet. Noch beliebter sind aber MSCI World- und MSCI ACWI-ETFs – gerne auch mit ESG-Fokus. Hohe Zuflüsse meldet der Händler etwa für den MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5 % Issuer Capped (<IE00BDQZMX67>), aber auch den klassischen iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). Kunden der Société Générale interessieren sich ebenfalls meist für globale Aktien-ETFs, etwa den iShares Core MSCI World und den Xtrackers MSCI World ESG (IE00BZ02LR44).

Weiter Umschichtungen in ESG-ETFs

Bei Aktien aus der Eurozone halten sich Heuclin zufolge Zu- und Abflüsse die Waage, während Dürr einen Käuferüberhang feststellt. „Allerdings sehen wir klar den Switch in ESG-ETFs“, bemerkt Heuclin. Favoriten sind der Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (LU2195226068) und der Amundi Index MSCI Europe SRI (LU1861137484).

Heuclin

Sehr viele Käufe beobachtet Schröer von Lang & Schwarz auch für einen Exoten: den Franklin FTSE India (IE00BHZRQZ17). Der kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 40 Prozent. Nichts mehr viel wissen wollen Anleger hingegen von Minimum Volatility-ETFs: So flog der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14) im großen Stil aus den Portfolios, wie Heuclin meldet.

Tech-Rally geht weiter

Im Handel mit Branchen-ETFs dreht sich weiter viel um Tech-Indexfonds. Etwa ist der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) derzeit stark gesucht. Der Kurs ist seit Jahresanfang um 37 Prozent gestiegen, auf Dreijahressicht um 36 Prozent im Jahr. Hohe Umsätze meldet Dürr außerdem für Gesundheitsaktien (<E00BM67HK77>), mit mehr Käufen als Verkäufen, und für Titel von Goldproduzenten (LU0488317701), mit mehr Verkäufen. „Nicht mehr ganz so im Mittelpunkt stehen Finanz- und Energieaktien.“

In den Portfolios landet Dürr zufolge auch wieder häufiger der iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34). Der 2020 so erfolgreiche ETF, der in diesem Jahr Anlegern lange Zeit Verluste bescherte, scheint sich nun gefangen zu haben. Sehr beliebt ist auch der Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (LU2023679090). Der im April 2020 aufgelegte ETF kommt in diesem Jahr auf ein Kursplus von 49 Prozent. Er bildet Unternehmen ab, von denen erwartet wird, dass sie „signifikante Einnahmen etwa aus Bereichen wie Elektrofahrzeuge und Komponenten, autonomes Fahren, neue Personen- und Güterverkehrsmethoden, Batterien und gemeinsame Mobilität erzielen“, wie Lyxor erklärt.

„Interesse an asiatischen Staatsanleihen“

Im Handel mit Anleihen-ETFs fehlt aktuell ein klarer Trend. „Chinas Staatsanleihen tauchen in unseren Umsatz-Top-Ten nicht mehr auf“, berichtet Dürr. „Auch inflationsgeschützte Anleihen (LU1390062245) scheinen nicht mehr ganz das große Thema zu sein.“ Auffällig sei allenfalls das Interesse an asiatischen Staatsanleihen in Lokalwährungen (IE00B6QGFW01). Laut BNP Paribas gesucht sind europäische (IE00B66F4759) und US-amerikanische High Yield-Bonds (IE00B4PY7Y77), aber auch Staatsanleihen aus der Eurozone (LU0290355717) oder Schwellenländern (IE00B2NPKV68).

Kryptos: Extrem hohe Umsätze

Sehr viel gehandelt werden derzeit Kryptowährungs-ETNs, wie Schröer berichtet. Der Bitcoin war vergangenen Mittwoch auf ein neues Allzeithoch von 68.764 US-Dollar geklettert, heute bricht der Kurs auf unter 60.000 US-Dollar ein. „Die Volatilität ist extrem hoch, und mit ihr auch das Handelsaufkommen.“ Das betreffe nicht nur den Bitcoin, sondern alle Kryptowährungen. Besonders umsatzstark sind laut Schröer Kryptowährungskörbe wie der 21Shares Crypto Basket-ETN (CH0445689208).

Aktien USA Käufe Welt Käufe Europa Käufe/Verkäufe Indien Käufe Branchen Technologie Käufe Themen Erneuerbare Energie Käufe Mobilität der Zukunft Käufe Anleihen High-yield Käufe EM Asien Käufe Kryptowährungs-ETNs Käufe/Verkäufe

von: Anna-Maria Borse, 16. November 2021, © Deutsche Börse AG

