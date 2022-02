ETFs: Kauflust kommt nach schwachem Wochenauftakt zurück

Während der Achterbahnfahrt der internationalen Börsen sind im Wochenverlauf deutsche und europäische Aktien-ETFs gesucht. Finanzprodukte profitieren von den Aussichten steigender US-Zinsen. Bei Technologieaktien und hochverzinsten Anleihen ist die Stimmung auf Verkauf gedreht.



1. Februar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach dem Kursverlusten zu Beginn der vergangenen Woche hat sich die Lage an den Börsen beruhigt. „Ab Dienstag ist die Kauflust der Anleger*innen zurückgekehrt“, berichtet Torben Bendt von Lang & Schwarz.

„Der heftige Ausverkauf an den europäischen Aktienmärkten am Montag vergangener Woche hat einen Teil der Outperformance gegenüber den US-Märkten in diesem Monat wieder zunichte gemacht“, fasst Hubert Heuclin von der BNP Paribas das Geschehen zusammen. Die Widerstandsfähigkeit europäischer Aktien sei auf die Probe gestellt worden. „Doch Anleger sind weit davon entfernt, ihre Nerven zu verlieren.“

„Nach dem schwachen Wochenstart bei rekordverdächtigen Umsätzen hat sich Lage im Wochenverlauf zügig beruhigt“, pflichtet Frank Mohr von der Société Générale bei. Die Attraktivität von ETFs sieht er ungebrochen: Das globale ETF-Volumen habe inzwischen die 10-Billionen-Dollar-Schwelle durchbrochen.

1 Billion Euro Rekordwert in ETFs auf Xetra investiert

Den Trend belegen auch aktuelle Zahlen der Deutschen Börse: So hat das verwaltete Vermögen in ETFs auf Xetra 2021 erstmals die Marke von einer Billion Euro überschritten – eine Steigerung um 39 Prozent im Jahresvergleich. Vor allem ESG-ETFs (Handelsumsatz plus 176 Prozent) und Renten-ETFs mit Inflationsschutz (plus 73 Prozent) sind nach Angaben der Deutschen Börse die Wachstumstreiber. Mit einem Handelsvolumen von 205 Milliarden Euro in 2021 und einem Angebot von 1.757 ETFs bleibt Xetra führender Handelsplatz in Europa.

Deutsche und europäische Aktien-ETFs auf Kaufseite

Volumen-Spitzenreiter sind in den vergangenen Handelstagen bei der Société Générale MSCI-World-Produkte, allerdings überwiegend mit Verkäufen. Volumen-Vize sind DAX-Tracker.

Auf Wochensicht überwiegen in Mohrs Orderbüchern Käufe deutscher und europäischer Aktien-ETFs wie dem iShares Core DAX UCITS ETF (DE0005933931) und der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (IE00BKX55S42). Auch im weiteren Verlauf der Woche würden von den Kund*innen der Société Générale trotz der Marktberuhigung MSCI-World- und S&P-500-Produkte abgegeben, vor allem der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (IE00B4L5Y983) und der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (IE00B3XXRP09).

Heuclin sieht hingegen keinen besonders umfangreichen Handel mit Aktien-ETFs aus Europa, aber dennoch eine positive Entwicklung. Zu den gefragten Titeln der BNP-Paribas-Kund*innen gehörten demnach der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IE00BQN1K901), aber auch S&P 500-Tracker wie der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (IE00B3XXRP09). Verkauft würden laut Heuclin aber vor allem kanadische Aktien im HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (IE00B51B7Z02).

Bendt berichtet hingegen von Käufen gehebelter Nasdaq-Werte, aber auch von inversen Trackern des Nasdaq: „Die Nachfrage ist hier über die gesamte Woche ab Dienstag hoch.“ Besonders hohes Kauf-Interesse zögen der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged Kurs (<IE00BLRPRL42) und der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Short (IE00BLRPRJ20) auf sich.

Finanztracker profitieren weiter von Zins-Hoffnungen

Sektoral stechen vor allem Käufe von Finanztiteln im Wochengeschehen hervor: Schon vor dem Treffen der FED in den USA hatte der Sektor von Zinshoffnungen profitiert. „Nachdem die US-Notenbank nun erste Zinsschritte für das Frühjahr angedeutet hat, sind hier wieder überwiegend Käufer im Markt“, berichtet Mohr und verweist auf den Lyxor EURO STOXX Banks (LU1829219390) sowie den iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE0006289309). Verkäufe hingegen prägten das Geschäft laut Mohr bei Technologieaktien, wovon mit hohem Volumen Abflüsse aus Lyxor MSCI World Information Technology ETF (LU0533033667) und Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (IE00BM67HT60) herausstechen würden.

ETFs mit ESG-Filtern verkauft

ESG-ETFs litten unter der anfänglichen Börsenstimmung der Woche. Heuclin berichtet von Verkäufen einiger ESG-ETFs: US-amerikanische Titel wie der Amundi MSCI USA ESG Leaders Select UCITS ETF (LU2109787395) würden verkauft, noch stärker allerdings globale wie der Xtrackers MSCI World ESG (IE00BZ02LR44).

Geteiltes Bild bei Anleihen

Der Anleihenmarkt bietet ein Bild geteilter Nachfrage: Während Bendt wenig Nachfrage nach Fixed-Income-ETFs verzeichnet, berichtet Mohr von Verkäufen vor allem europäischer hochrentierlicher Titel wie der iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (<IE00B66F4759>).

Auch Heuclins Kunden trennen sich von diesen Anleihen, wie auch von US-Staatsanleihen kurzer Laufzeiten im iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (<IE00BYXPSP02>). Zugleich berichtet Heuclin von Umschichtungen zu China-Bonds: Kaufseitig sei der iShares China CNY Bond UCITS ETF (<IE00BKT6RT64>) gesucht, der die Liste der Top-Trades der Woche bei der BNP Paribas anführt.

Aktien Welt Verkäufe USA Verkäufe Europa Käufe Branchen Nachhaltigkeit Verkäufe Finanzen Käufe Technologie Verkäufe Fixed Income US Staatsanleihen kurze Laufzeit Verkäufe China-Staatsanleihen Käufe Europ. Unternehmensanleihen High Yield Verkäufe

von: Antje Erhard 1. Februar 2022, © Deutsche Börse AG

