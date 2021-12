ETFs: Kasse machen zum Jahresende

Gewinne glattstellen und einfach mal Pause machen – danach sieht es derzeit an der Börse aus, auch im ETF-Handel. Die Risikofreude ist jedenfalls gering, auch angesichts neuer Omikron-Sorgen.



22. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Eine Jahresendrally scheint eher fern in diesen letzten Tagen des Jahres. In Sorge um Omikron und Ängsten vor einem neuen Lockdown hatte der DAX zum Wochenstart kräftig verloren bis auf fast 15.100 Punkte. Am Mittwoch ist der Index auf Erholungskurs und steht am Mittag bei 15.450 Punkten.

Wie Hubert Heuclin von BNP Paribas meldet, überwiegen die Abflüsse aus Aktien-ETFs, vor allem aus globalen Aktien. Außergewöhnlich gut an kämen hingegen Geldmarkt-ETFs. Offenbar wollen Anleger angesichts der aktuellen Unsicherheit ihr Geld einfach parken. Das ist dem Händler zufolge nicht nur auf Omikron zurückzuführen, sondern auch auf das Jahresende, an dem die Liquidität traditionell schrumpft und die Bücher zugemacht werden. „Die Neigung, noch Risiken ins Buch zu nehmen, ist überall niedrig.”

Heuclin

Abflüsse aus globalen Aktien

Bei Kunden der BNP Paribas stehen vor allem MSCI ACWI-ETFs von der UBS auf den Verkaufslisten. Dass Anleger Volatilität zu scheuen scheinen, zeigt sich auch an hohen Zuflüssen in den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14). Auch nachhaltige ETFs sind Heuclin zufolge weiter gefragt, etwa der Xtrackers MSCI World ESG (< IE00BZ02LR44>) und der iShares MSCI World SRI (IE00BYX2JD69).

Der MSCI World ACWI bildet Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Industrie- und 27 Schwellenländern ab und deckt mit 2.976 Titeln rund 85 Prozent des investierbaren Aktienuniversums weltweit ab. Schwerpunkt sind allerdings US-Aktien mit aktuell 61 Prozent.

US-Aktien blieben ebenfalls gesucht, und zwar nachhaltige wie der Amundi S&P 500 ESG (LU1437017863) und klassische wie der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087).

Türkei: Talfahrt von Lira und Börse gestoppt

Sehr viel um geht derzeit in ETFs, die den türkischen Aktienmarkt abbilden, wie Andreas Schröer von Lang & Schwarz feststellt. Die türkische Währung hatte kräftig an Wert verloren und war am gestrigen Montag auf ein neues historisches Tief gefallen. Heute steigt der Wert der Lira gegenüber dem US-Dollar aber deutlich, Präsident Erdoğan will Maßnahmen gegen den Wertverfall ergreifen und Einlagen schützen. Die Aktienkurse erholen sich, auch der Kurs des iShares MSCI Turkey (IE00B1FZS574). Seit Jahresanfang sitzen Anleger aber immer noch auf Verlusten von 35 Prozent.

Geldmarkt-ETFs als Kassenschlager

Zuflüsse verzeichnen laut Heuclin Anleihen-ETFs, speziell Staatsanleihen-Indexfonds. Hier sind es ebenfalls vor allem US-Titel, die beliebt sind, etwa der iShares USD Treasury Bond 1-3yr (IE00B14X4S71). Gefragt sind aber auch Staatsanleihen aus der Eurozone, Deutschland, aus Japan oder den Schwellenländern (IE00BYXYYK40). Der absolute Renner sind dem Händler zufolge derzeit aber Geldmarkt-ETFs wie der Lyxor Smart Overnight Return (<LU1190417599>). Der ETF strebt kurzfristige Renditen an, die höher sind als die des Referenzindex Fed Fund Rate, und das bei besonders geringer Volatilität.

Profitieren von Volatilität?

Die Schwankungen an den Börsen lassen Anleger allerdings auch auf Volatilität setzen, wie Schröer feststellt, etwa mit dem Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll-ETF (LU0832435464) oder dem WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged-ETN (IE00BLRPRH06). Der ETF von Lyxor ermöglicht die Anlage in die erwartete Volatilität des S&P 500. In diesem Jahr ist der Kurs, der während des Corona-Crashs im Frühling 2020 in die Höhe geschossen war, allerdings um 31 Prozent eingebrochen.

Krypto-Währungen weiter schwach

Etwas gemächlicher zu als zuvor geht es im Handel mit Krypto-Währungs-ETNs, wie Schröer berichtet. Viele Krypto-Währungen hatten zuletzt deutlich an Wert verloren: Der Bitcoin-Kurs liegt mit aktuell 48.670 US-Dollar weit unter dem Allzeithoch von 68.764 US-Dollar vom November dieses Jahres. Weiter viel gehandelt werden laut Schröer der BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin- (DE000A27Z304) und der 21Shares Solana- ETN (CH1114873776), aber auch Kryptowährungen aus der zweiten Reihe.

Aktien Welt Verkäufe USA Käufe Türkei Verkäufe/Käufe Anleihen Staatsanleihen Käufe Geldmarkt Käufe Kryptowährungs-ETNs Verkäufe/Käufe

von: Anna-Maria Borse, 21. Dezember 2021, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.