ETFs: Gewinnmitnahmen und Neupositionierungen

Steigende DAX-Kurse nutzt so mancher Anleger zur Mitnahme von Gewinnen. In den Depots landen Tracker des Russel 2000, MSCI Europe und Stoxx Europe 50 sowie Aktien von Finanzunternehmen und Industriegüterherstellern.



2. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Über die unklaren langfristigen Corona-Folgen scheinen sich Marktteilnehmer gegenwärtig kaum den Kopf zu zerbrechen. Nach einem Wochenplus von 4,3 Prozent mit 11.586 Punkten schafft der Leitindex mittlerweiledie 12.000-Punkte-Marke. Carsten Schröder von der Société Générale beschreibt die Stimmung als vorsichtig optimistisch. „So recht nachvollziehen können Investoren die Rallye vermutlich nicht.“

Nach Ansicht von Pascal Blanqué und Vincent Mortier von Amundi sollten sich Anleger davor hüten, die derzeitige Gelassenheit als Indiz dafür zu sehen, dass das Schlimmste bereits überstanden sei. Die enormen fiskalischen und monetären Maßnahmen böten lediglich Schutz für die kommenden sechs Monate. Sollte die Rezession schlimmer ausfallen als gedacht und die Rufe nach noch mehr Geld nicht erhört werden, könne die Enttäuschung darüber durchaus weitere Korrekturen auslösen.

Gemischte Gemengelage

Im Handel mit Indexfonds fehlt es Schröder an eindeutigen Trends. Anleger positionierten sich seit Ende vergangener Woche verstärkt in Russel 2000-ETFs (WKN A1XEJT) und ESG MSCI USA Leaders von iShares. Überwiegend in den Depots landeten zudem Tracker des MSCI Europe (WKN A0MZWQ).

Gleichzeitig trennten sich Investoren unterm Strich von US-Aktien im S&P 500 (WKN 622391), britischen Nebenwerten im FTSE 250 (WKN A12CX0) und Schwellenländer-Aktien im MSCI EM (WKN A0HGWC).

Im Rentenbereich verbucht die Société Générale zumeist Abflüsse aus Bonds europäischer Staaten im Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond (WKN A1JKSV) und italienischen Staatsanleihen im Barclays Italy Treasury Bond Index (WKN A1JXZH).

Anleger streichen DAX-Gewinne ein

Vor dem Hintergrund deutlich höherer ETF-Umsätze spricht Oliver Kilian von einem insgesamt leichten Verkaufsüberhang von Aktien-ETFs und einem sehr ruhigen und unauffälligen Handel mit Fixed Income-Werten. Kaum überraschend kommen für den UniCredit-Händler die Abflüsse aus DAX-Produkten (WKNs 593393, ETF001). „Viele unserer Kunden positionierten sich vielleicht im März und April bei DAX-Ständen um 9.000 Punkte und nehmen nun ihre Gewinne mit.“ Unterm Strich gekauft worden seien indes französische Standardwerte im CAC 40. Ebenso punkteten Tracker breit aufgestellter Aktienportfolios wie MSCI Europe (WKNs A0MZWQ, A0RPWG) und Stoxx Europe 50 (WKN 935926) mit zumeist Zuflüssen.

Kilian

Finanzwerte und Industriegüter gesucht

Nachdem in den vergangenen Wochen Technologieaktien bei den UniCredit-Kunden im Vordergrund standen, erkennt Kilian derzeit eine Vorliebe für Industriegüter und Dienstleistungen (WKN A0H08J) europäischer Produzenten, Banken im Euro Stoxx Banks (WKN 628930) und US-Finanzhäuser im S&P 500 Financial Services Index (WKN A142NY) „Fast ausschließlich Abflüsse sehen wir aus Nasdaq-ETFs (WKNs 801498, A0YEDL).“

Europäer setzen auf häufiger auf Themen

Themenfonds definiert Morningstar als wichtiges Wachstumssegment der Branche. Die investierten knapp 200 Milliarden US-Dollar in aktiv und passiv verwalteten Fonds zum Ende vergangenen Jahres entsprechen dem Analysehaus zufolge zwar lediglich rund einem Prozent der weltweiten Fonds-Gelder. Im Vergleich zu 0,1 Prozent vor zehn Jahren habe sich die Quote dennoch verzehnfacht. Europa stehe bei Themenfonds mit einem Marktanteil von 54 Prozent ganz vorn gefolgt von den Vereinigten Staaten.

Wer in einen Themenfonds investiert, geht nach Meinung von Morningstar eine Wette gegen den Markt ein. Er spekuliere darauf, dass ein oftmals sehr spezielles Thema den Durchbruch erzielen wird und künftig eine deutlich größere Bedeutung am Markt erlangt. Häufig steckten hinter spezialisierten Themen kleinere Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, weshalb eine Investition höhere Risiken mit sich bringe.

Höhere Risiken einkalkulieren

Ob sich dieser Vorsprung für europäische Investoren bezahlt mache, könne Morningstar angesichts der geringen Historie vieler Fonds nicht abschließend beurteilen. Insgesamt sei die Performance von Themenfonds nicht berauschend. Zudem belaste die hohe Liquidationsquote die Bilanz dieser Produkte. Von rund 1.400 Themenfonds wurden demnach inzwischen mehr als 420 aufgelöst.

von: Iris Merker

2. Juni 2020, © Deutsche Börse AG

