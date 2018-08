ETFs: Gemischtes Bild mit Hang zu mehr Risiko

7. August 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den Verlusten an einer Reihe europäischer Aktienmärkte in der vergangenen Woche geht es nun wieder etwas gelassener zu. Für viele ETF-Anleger scheint dies Anlass genug, sich stärker Richtung europäische Assets zu orientieren. "Bei urlaubsbedingt geringerem Handelsvolumen positionieren sich unsere Kunden in den letzten Tagen überproportional in Euro Stoxx 50-, MSCI Emu- und Stoxx Europe 600-Produkten", berichtet Tobias Runkehl von IMC Markets.Tendenziell steigende Risikobereitschaft registriert der Händler im Fixed-Income-Segment. Im iBoxx Eur Liquid Corporates Top 75 Index enthaltene Unternehmensanleihen (WKN A2H57V ) landeten unterm Strich ebenso häufig in den Depots wie Tracker des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial (WKN A2H580 ). Beide umfassen erst- oder nachrangige Bonds mit Investment Grade. Hinsichtlich Anleihen von Ländern aus dem Euroraum bevorzugten Investoren Produkte, die sich am FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond Index (WKN A2H58E ) orientieren, der Staatspapiere mit einer Bonität unterhalb von AAA bündelt.Die weitere Entwicklung von US-Aktien beurteilen Investoren offenbar unterschiedlich. Während Runkehl punktuell deutliche Rückgaben etwa von S&P 500-ETFs (WKN A2H576 ) ausmacht, verbucht Oliver Kilian größtenteils Zuspruch für Tracker des marktbreiten S&P 500-Index (WKN A0YEDG ). Mit zumeist Käufen gehören dem Händler der UniCredit zufolge kanadische Konzerne im MSCI Canada (WKNs A0YEDS LYX0FT ) ebenfalls zu den Gewinnern. Von MSCI World-Produkten (WKNs A0HGV0 DBX0KQ ) trennten sich Investoren per Saldo.Kein einheitliches Bild

Von einer starken Tendenz Richtung US-Werte spricht Christian Dürr. Das liegt nach Auffassung des Commerzbank-Händlers unter anderem an der guten Entwicklung des Dow Jones Industrial, der andere Aktienbörsen gefühlt hinter sich gelassen habe. Zu den beliebtesten Werten auf der Kaufseite gehörten allerdings S&P 500-Produkte. Die laufende Berichtssaison verlief für Unternehmen im marktbreiten Index bis dato ausgesprochen positiv. Laut NordLB übertrafen 79,2 Prozent der bislang 413 Konzerne mit veröffentlichtem Zwischenbericht die Erwartungen der Analysten.



Mit Blick auf das weltweite Aktienspektrum hätten sich Dürrs Kunden auf MSCI World-ETFs fokussiert. "Hier hatten wir sehr viel Nachfrage auf der Kaufseite." Zudem setzten Anleger auf Technologieaktien im MSCI World Information Technology Index (WKNs A113FM, LYX0GP).

Dürr

Deutsche Konzerne eher auf der Verkaufsseite

Anders als bei Runkehl dominierten bei europäischen Aktien-ETFs in Dürrs Orderbüchern die Abgeber. "DAX-Werte gingen beispielsweise zu etwa Zweidrittel raus." Akten-ETFs von Ländern aus dem Euroraum seien zu 60 Prozent abgestoßen worden.

Kilian meldet mehr Zu- als Abflüsse für Euro Stoxx 50- (WKN AYEDJ, 935927) und MSCI Emu-Tracker. "Gehandelt wurden viele Produkte verschiedener Emittenten." Mit einem leichten Verkaufsüberhang führt die UniCredit Stoxx 600-ETFs (WKNs 263530, DBX1A7).Aktien asiatischer Staaten stehen laut Kilian eher zur Disposition. Investoren trennten sich in Summe von MSCI Japan-ETFs (WKNs 794361, A0DK60) "In dem Sektor ist es ansonsten eher ruhig", fasst der Händler zusammen.

Kilian

Das Plus an Rendite zählt

Im Bereich Festverzinsliches holen sich auch Kilians Kunden Bonds einzelner Euroländer (WKN A2H58E ) mit geringerem Rating ins Depot. Britische Gilts im FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index (WKNs LYX0VX , LYX0VW) hätten das Nachsehen. "Anleger trennten sich in größerem Stil von ihren Positionen." Auf niedrigerem Niveau verabschiedeten sich Investoren von T-Bonds mit Laufzeiten zwischen ein und drei (WKN A0J202 ) und sieben bis zehn Jahren (WKN A0LGP4 ).In Dürrs Büchern dominierten Kaufpositionen, die von steigenden Kursen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen (WKN ETF562 ) profitieren.Von: Iris Merker7. August 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.