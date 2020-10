ETFs: Gemischte Gemengelage

Chinesischen Unternehmen sowie Aktienportfolios mit Nachhaltigkeitsfaktoren stehen in der Anlegergunst vorne. Bei Zinswerten punkten chinesische Staatsanleihen und US-Schatzanweisungen mittlerer Laufzeit.



29. September 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Folge dem Markt: So beschreibt Erdem Furuncu von Lang & Schwarz die Grundtendenz im ETF-Handel der vergangenen Woche. Bei tendenziell fallenden Aktienmärkten kauften Anleger auffallend häufig Short-DAX-Produkte (WKN DBX0BY). Mit steigender Risikofreude gebe es in dem Wert mittlerweile zunehmend Abgaben. Hohes Nachfrageaufkommen sieht der Händler auch im Rohstoffbereich. Gold- (WKN EWG0LD), Silber- (WKN A1EK0J) und Brent-Tracker (WKN A1N49P) kämen besonders häufig zum Tragen. Hier schwömmen Investoren ebenfalls jeweils mit dem Strom.

Die Rückkehr zu Aktien zum Wochenbeginn könnte für Hubert Heuclin von der BNP Paribas angesichts eines schwachen Septembers teilweise auf das Konto von Window Dressing zum Monats- und Quartalsende gehen. Was auch immer die Gründe sind, angeführt von Banken verbuchen europäische Aktien dem Händler zufolge einen klassischen Rebound. Fraglich ist nach Ansicht Heuclins, ob die Erholung im Sektor nachhaltig ist. Seit Januar 2018 hätten europäische Banken etwa 1,1 Billionen US-Dollar an Marktwert eingebüßt, während der Technologiesektor stetig gewachsen und im selben Zeitraum zur drittgrößten Branche im Stoxx Europe 600 aufgestiegen sei.

Aktien-ETFs: Insgesamt im Plus

Während Rohstoff- und Rentenwerte bei der BNP Paribas unterm Strich ein Minus aufweisen, stehen DAX- (WKN 593393), MSCI World- (WKN A0RPWH) und MSCI Emerging Market-Aktien (WKNs A2ATYY, ETF127) mit Zuflüssen zu Buche, wie Heuclin informiert. Analog zur Vorwoche positionierten sich Investoren in Summe in chinesischen Werten im SC300 (WKN DBX0M2).

Im Handel mit US-Aktien scheiden sich die Geister. Vereinzelt engagierten sich Anleger in S&P 500-ETFs (WKN A1CYW7), Abflüsse aus dem viel beachteten Barometer (WKNs LYX0FS, A1JX53) stünden aber im Vordergrund. MSCI USA-Produkte (WKNs A2PW7G, A1JVB6) seien wiederum mit einem deutlichen Überhang gesucht.

Tech-Universum: Nicht nur Zuflüsse

Technologieaktien landeten bei der Société Générale auf Wochensicht einmal mehr überwiegend in den Depots. Carsten Schröder spricht von deutlichen Zuflüssen zu einem VanEck-Produkt (WKN A2PLDF), das sich am MVIS Global Video Gaming & eSports orientiert. Auch Cloud-Computing-Aktien (WKN A2PQVE) mit Bezug zum BVP Nasdaq Emerging Cloud zählten zu den beliebtesten Sektor-ETFs. Unterm Strich rausgegangen seien Produkte basiert auf dem MSCI World Information Technology Total Return Net Index (WKN A113FM).

Schröder

Europäische Werte: Tendenz nicht erkennbar

Portfolios mit europäischen Aktien im MSCI Europe (WKNs A2H567, A0MZWQ) stehen bei der UniCredit ganz vorn in der ETF-Kaufstatistik, wie Florian Lenhart berichtet. „Sehr viel Umsatz ohne eindeutige Tendenz hatten wir in MSCI Switzerland-Produkten (WKN A1W6CB).“ Viel gehandelt und mehrheitlich abgegeben worden seien Euro Stoxx 50- sowie MSCI World-ETFs.

Aktien weltweit: Nachhaltigkeitsfaktoren zählen

MSCI World- (WKN A0RPWH) und Euro Stoxx 50-ETFs (WKNs 935927), aber auch Schwellenländer-Aktien im MSCI Emerging Markets(WKN LYX0BX) gehörten bei Schröder in Summe zu den Verlierern. Zuspruch gebe es für S&P 500-Aktien mit (WKN A113FP) und ohne Währungsabsicherung zum Euro (WKN A1JX53).

Das gelte auch für global aufgestellte Aktienportfolios mit zusätzlichem Fokus auf Nachhaltigkeit. Gesucht seien Tracker des MSCI World Socially Responsible (WKN A1JA1R) und MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index (WKN A2JSDA). Die Einbeziehung von Themen wie Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung hat sich nach Ansicht Schröder mittlerweile etabliert, gewinne aber weiterhin an Bedeutung.

Staatsanleihen: Fokus auf China

Im Handel mit Rentenwerten griffen Anleger Heuclin zufolge zu chinesischen Staatsanleihen im Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (WKN A14T8G). Noch gebe es wenige Anleihe-ETFs dieser Art. „Das wird sich angesichts des Appetits für chinesische Bonds vermutlich bald ändern.“

In Schröders Büchern gehören US-Treasuries mit Laufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren (WKN A0LGP4) sowie inflationsgeschützte US-Schatzanleihen (WKN A0LGP8) zu den Gewinnern.

von: Iris Merker

29. September 2020, © Deutsche Börse AG

