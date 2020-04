ETFs: Entspannungstendenzen

Anleger nutzen die Erholung an den Aktienmärkten unter anderem für Gewinnmitnahmen. Gesucht sind ETFs mit Krisengewinnern und Unternehmensanleihen mit wie ohne Investment Grade.



7. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die ganz große Nervosität unter Anlegern scheint sich zu legen. ETF-Volumina kehren laut Oliver Kilian eher wieder auf ein Normalmaß zurück. „Viele haben bereits reagiert und warten vermutlich erst jetzt einmal ab, was noch passiert“, schätzt der UniCredit-Händler.

Marktlage entscheidet

Zu Beginn vergangener Woche hatte Kilian tendenziell Zuflüsse in ETFs mit Aktien entwickelter Staaten. „Zum Ende hin und auch gestern überwogen die Abgaben.“ Unterm Strich verabschiedeten sich Anleger unter anderem von deutschen (WKN 593393) und britischen Bluechips (WKNs A0RGCH, LYX0XR) als auch von italienischen Standardwerten im FTSE MIB (WKN A0BLNG). Das gleiche Muster gelte für Euro Stoxx 50- (WKNs 593395, DBX1ET), MSCI Europe- (WKN A0JDGC) und S&P 500-Tracker (WKNs A0YEDG, A1JULM). „Hiesige Mittelständler im MDAX (WKN A2N7NF) wurden hingegen gestern gekauft.“

Kilian

Noch keine Entwarnung

Für viele technisch orientierte Analysten ist die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt – etwa gewann der DAX seit gestern rund 900 auf 10.475 Punkte hinzu, der Dow Jones Industrial liegt mit 22.679 Punkten rund 1.600 Punkte im Plus – weder eine große Überraschung noch ein Hinweis auf eine nachhaltige Erholung.

Weniger Covid-19-Neuinfektionen und -Todesfälle vor allem in stark betroffenen Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich sind für Christian Schmidt von der Helaba Gründe für den Kurssprung. Ebenso verlangsame sich der Anstieg Neuinfizierter in Deutschland und der Schweiz. Andererseits wachse in Ländern wie den USA und Japan die Ansteckungsrate weiter. Tokio erwäge Medienberichten zufolge sogar, den Ausnahmezustand für sechs Monate zu verhängen.

Krisengewinner gesucht

Für Kilian kaum überraschend setzt sich der Trend zu Aktien aus der Gesundheits- und Technologiebranche fort. Große Kaufnachfrage verbucht die UniCredit nach SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector- (WKN A14QB2) und Nasdaq 100-ETFs (WKN A142N1). Zumindest hierzulande verändere sich aufgrund der digitalen Möglichkeiten die Arbeitswelt vieler Menschen sehr stark. Das werde die IT-Branche geraume Zeit beschäftigen.

Griff zu Unternehmensanleihen

Der Trend hin zu Corporate Bonds setze sich fort. Auffällig häufig positionierten sich Anleger in Euro-Anleihen enthalten z.B. in Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (WKN A2AQ6D) und Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond (WKN A0RPWQ). Reges Interesse und unterm Strich Zuflüsse sieht Kilian zudem für in Euro geführte Hochzinsanleihen etwa im Markit iBoxx Euro Liquid High Yield (WKN A1C3NE).

Notenbanken stützen Corporate Bond-Sektor

Mit US-Dollar-Bonds etwa im Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (WKN A110QS) deckten sich die UniCredit-Kunden in Summe ein. Um die Kreditvergabe anzukurbeln greift die US Notenbank eigenen Angaben zufolge im Rahmen ihres Rettungspakets künftig auch auf Corporate Bond-ETFs zurück, sofern die enthaltenen Werte ein Investment Grade vorweisen. Diese Maßnahme könnte nach Ansicht von Stefan Kuhn von SPDR ETF entscheidend zu einer Entspannung im Sektor beitragen. Im Raum stünde ein unbestätigter Investitionsrahmen von 30 Milliarden US-Dollar.

Sie wollen in ETFs investieren? Erfahren Sie im Webinar der Börse Frankfurt am 8. April ab 18.00 Uhr, wie Sie in wenigen Schritten die passenden ETFs finden, kaufen oder ansparen können. Hier gelangen Sie zur Anmeldung

von: Iris Merker, 7. April 2020, © Deutsche Börse AG

