ETFs: „DAX unter 15.000 denkbar“

Trotz der Kursverluste der vergangenen Tage bleiben die Zuflüsse in Aktien-ETFs hoch. Handelsvolumen im Rentenbereich steigt. Zukunftsthemen wie Clean Energy und Future Mobility sind konstant beliebt.



1. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Trotz Unsicherheiten durch das Auftreten der südafrikanischen Coronavirus-Variante lassen ETF-Anleger den inzwischen als Black Friday bezeichneten Wochenschluss mit seinen Kursverlusten hinter sich. Aktien werden selektiv wieder gekauft, nachdem in der Vorwoche die Verkaufslisten länger waren als die Kauflisten

„Der Black Friday hatte an der Börse eine andere Bedeutung als im Einzelhandel“, kommentiert Carsten Schröder von der Société Générale das Marktgeschehen. Schon zuvor hätten sich die Investoren mit Blick auf die Bewertungen und die Risiken mit großen Positionierungen zurückgehalten. Die Unsicherheiten bleiben bestehen. „Ein DAX unter 15.000 ist durchaus in Reichweite.“ Zuletzt war der Leitindex bis auf 15.061 Punkte gefallen, kann aber am heutigen Mittwoch wieder 200 Punkte gutmachen.

Aktien „nicht unbedingt günstig“

Auch für Hubert Heuclin von BNP Paribas sind Aktien weiter hoch bewertet und angesichts der dünnen Umsätze am Freitag sei es „noch ein langer Weg, diese Kursverluste wettzumachen“. Jetzt sieht er einige Zuflüsse in Aktien-ETFs mit globalem oder US-amerikanischem Fokus.

Fabian Wörndl von Lang & Schwarz berichtet: „Wir haben viele Käufe zum Wochenanfang, Rücksetzer werden gleich genutzt“. So verzeichnet er Zuflüsse in Klassiker wie dem MSCI World. Auf schwächerem Niveau seien auch Emerging Markets wieder gefragt. „Mit den fallenden Ölpreisen standen Russland-ETFs zunächst auf der Verkaufsseite, zu Wochenbeginn steigen auch wieder Anleger ein.“ Gekauft werde hier der Shares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (IE00B5V87390).

Aktien zunächst in breiter Streuung sehr gefragt – bis Freitag

Schröder fasst seine Handelswoche so zusammen: Im Wochenverlauf seien zunächst ETFs mit deutschen, europäischen und US-Aktien gekauft worden, „also eine breite Streuung“. Zuflüsse registrierte er vor allem beim iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (< DE0005933931)>, UBS MSCI USA SF UCITS ETF (<IE00B3SC9K16>) und Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc (FR0007054358). „Am Freitag haben die Handelsrichtungen dann gedreht, vor allem europäische Aktien wurden verkauft.“ So registriert er Abflüsse aus dem Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (< LU0274211217>) und dem Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C) Kurs (LU1681042609), aber auch aus dem weltweit investierenden iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IE00B4L5Y983).

Heuclin sieht am US-Markt vor allem Nachfrage nach dem Invesco S&P 500 UCITS ETF (IE00B3YCGJ38) sowie nach globalen Investments wie den iShares MSCI ACWI UCITS ETF (IE00B6R52259). In Europa gäbe es vor allem Zuflüssen zu Gunsten nachhaltiger ETFs wie dem Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF (<IE00BKSBGT50<).

Finanztitel verkauft: Hoffnung auf Zinserhöhungen und Erträge schwindet

Auf der Verkaufsseite, was einzelne Sektoren angeht, trennen sich Heuclins Kunden vom iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE000A0Q4R28), vom iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (DE000A0H08M3). Auch der Finanzsektor sei nicht mehr gefragt. Hier werde vor allem der Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF (LU1829219390) abgegeben.

Auch Schröder sieht Abflüsse aus Finanz-ETFs, die vor allem am Freitag überproportional gewesen seien: „Anleger fürchten, dass mit der neuen Virus-Variante Zinserhöhungen in weitere Ferne rücken und die Banken hier weiter auf Einnahmen verzichten müssen.“ Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (DE0006289309) werde abgegeben.

Anders im Technologie-Sektor, dessen Aktien-ETFs laut Schröder relativ ausgeglichen gehandelt würden.

Wörndl berichtet von kräftigen Verkäufen der Anteile an Tracker des Energiesektors: In erster Linie würden die ETFs Xtrackers MSCI Europe En.ESG Scr.UE 1C (LU0292101796) und Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UE (LU2082998167) aus den Depots genommen.

Minen-ETFs gefragt

Stattdessen seien nach Auskunft von Wörndl Alternativen wie Gold gefragt, was sich in steigenden Zuflüssen in Minen-ETFs zeige, hier vor allem beim Shares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (IE00B6R52036) und VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF (< IE00BDFBTQ78>)

Zukunftsthemen bleiben auf Kauflisten

Trend-ETFs bleiben auf Schröders Kauflisten: „Wir sehen hohes Interesse an Clean Energy und Future Mobility.“ Produktseitig schlage sich das in Käufen des L&G Clean Energy UCITS ETF (<IE00BK5BCH80) und des Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF (LU2023679090) nieder.

Hin zu Staatsanleihen, weg von Corporates

Anleihen-ETFs sind wieder begehrt – „klassisch, wenn Aktien verkauft werden“, erklärt Schröder die Rotation. Vor allem Staatsanleihen mit hoher Bonität seien gefragt. Große Zuflüsse erziele der Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) (<LU1437018598>). Gut komme auch der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Kurs (< LU0290355717>) an.

Unisono berichten die Händler von Verkäufen europäischer Unternehmensanleihen-ETFs. Bei Schröder häufen sich vor allem Verkäufe solcher mit Laufzeit bis drei Jahren wie dem Amundi Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF (LU2037748774). Rückflüsse sieht Schröder auch beim Amundi US Corp SRI UCITS ETF (Acc) (LU1806495575). Heuclin stellt fest, dass Kunden der BNP Paribas vor allem hochrentierliche europäische Unternehmensanleihen verkaufen. So wird der iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) aus den Depots genommen, in den USA dagegen ein Short-ETF mit Unternehmensanleihen im Laufzeitband zwischen 3 und 5 Jahre, der iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (IE00BCRY5Y77)

Krypto-ETNs – nach kräftigen Verkäufen bessere Stimmung

Mit dem Kursverfall vieler Krypto-Währungen wurden auch die Verkaufslisten der Krypto-ETNs zunächst länger. „Doch hier hat zu Wochenbeginn die Stimmung wieder gedreht“, berichtet Wörndl. „Vor allem Krpyto-Währungen, die als Nachfolger von Bitcoin oder Ethereum gelten, werden gekauft, die Anleger suchen kleinere Alternativen.“ Nachfrage sehe er auch nach Polkadot mit dem 21SHARES POLKADOT ETP ETC (CH0593331561), nach Solana mit dem VanEck Vectors Solana ETN (DE000A3GSUD3) und dem 21Shares Solana ETP (CH1114873776) sowie nach Cardano, mit dem 21Shares Cardano ETP (CH1102728750).

Aktien USA Verkäufe und Käufe Welt Verkäufe und Käufe Europa Verkäufe und Käufe Emerging Markets Verkäufe und Käufe Branchen Banken Verkäufe Technologie Käufe und Verkäufe Nachhaltigkeit Käufe Energie Verkäufe Anleihen Unternehmensanleihen Europa Verkäufe High Yield Unternehmensanleihen Europa Verkäufe Staatsanleihen USA, Europa Käufe Krypto-ETNs Verkäufe und Käufe

von: Antje Erhard, 1. Dezember 2021, © Deutsche Börse AG

