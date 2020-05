ETFs: Comeback asiatischer Aktien

Je nach Marktlage werden Aktien-ETFs verkauft oder gekauft. Bei asiatischen Unternehmen wagen sich einige Anleger aus der Deckung und steigen wieder ein. Im Rentenbereich überzeugen Unternehmensanleihen mit hohen Renditen.



19. Mai 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Überwog in der vergangenen Woche an den Kapitalmärkten noch die Skepsis, hat sich die Stimmung allen Warnsignalen und Negativmeldungen zum Trotz gedreht. Am heutigen Morgen startete der DAX mit 11.200 Punkten in den Handel und liegt damit seit Donnerstag rund 1.000 Punkte im Plus.

Die Gründe für den derzeitigen Optimismus sehen Marktexperten unter anderem in möglichen zusätzlichen Hilfen für die Wirtschaft, nicht ganz so schlechten Signalen aus Japan und Aussagen Chinas, beim Ölverbrauch bereits wieder das Niveau vor Corona erreicht zu haben. Zudem hebe der US-Notenbankchef mit der erwarteten Konjunkturerholung womöglich bereits im Sommer die Anlegerlaune.

Viele Neupositionierungen…

Der Switch vollzog sich nach Empfinden von Carsten Schröder eher geräuschlos. Große Aufregung hat der Händler der Société Générale weder in der Abwärtsphase noch in der starken Erholung verspürt. ETF-Anleger hätten die Preisanstiege überwiegend zum Aufbau von Portfolios mit Aktien verschiedener Regionen genutzt. Unter anderem deckten sich Schröders Kunden seit Montag in Summe mit Euro Stoxx 50-ETFs (WKN 798328), französischen Standardwerten im CAC und europäischen Immobilienkonzernen im FTSE Developed Europe ex UK Dividend+ Index (WKN A0HGV5) ein. „Auch Bankaktien im Euro Stoxx Banks (WKN 628930) wurden eher gekauft.“

Schröder

…aber auch Abgaben

Anleger verabschiedeten sich hingegen tendenziell von britischen Werten im FTSE (WKN 552752) und MSCI World-ETFs (WKN A2JSDA). Auf das Konto Gewinnmitnahmen verbucht Schröder die Abflüsse aus dem iShares Automation & Robotics ETF (WKN A2ANH0), der seit dem Tief im März wieder deutlich an Boden gut gemacht habe.

Auf dem Weg zurück zu Vorkrisenzeiten

Die UniCredit spürt die starken Kurszuwächse zum Wochenauftakt nach Angaben von Oliver Kilian nur bedingt. „Unsere Kunden orientieren sich eher langfristig und reagieren weniger auf die Schnelle.“ Das ETF-Aufkommen bewegt sich dem Händler zufolge insgesamt wieder Richtung Vorkrisenniveau. Vergangene Woche hätten sich Investoren auf Tracker regionaler Indizes wie Euro Stoxx 50 (WKNs 935927, 794357), MSCI Europe (WKNs A0JDGC, A2H567) und MSCI Europe Small Cap- (WKN DBX1AU) sowie Weltaktien im MSCI World (WKNs A0RPWH, A1C5E7, A0RGCS) fokussiert. „Bei allen standen Verkäufe im Vordergrund.“ Ebenso verabschiedeten sich Anleger per Saldo von ihren S&P 500-Positionen (WKNs 622391, A2H573).

Kilian

Technologieaktien ins Depot

Tracker des Nasdaq (WKN A0YEDL) wurden Kilian zufolge mit einem leichten Überhang gekauft. Der Nasdaq hat sich von seinem Tief um 6.994 Punkte am 20. März deutlich erholt und notiert aktuell bei 9.331 Punkten. Das entspricht einem Plus von rund 33 Prozent.

Rückbesinnung auf Asien

Als „vorsichtig optimistisch“ nach etwas längerer Abstinenz beschreibt Kilian die überwiegenden Positionierungen in asiatisch geprägten ETFs. „Einige unserer Kunden scheinen in der Region nach der Pandemie ein zartes Pflänzchen wirtschaftlicher Erholung zu sehen“, meint der Händler. Besonders gefragt seien MSCI EM Asia- (WKN A1JJTG, DBX1MA) und MSCI China-Produkte (WKNs A12DPT, A1JHYT). Mit etwa 44 Prozent stellen chinesische Aktien im MSCI EM Asia Index den Löwenanteil, gefolgt von Taiwan mit gut 16 und Korea mit knapp 15 Prozent.

Auch Schröder registriert Interesse an Emerging Asien. MSCI India-Produkte (WKN A2AFCY) gehörten bei der Société Générale zu den stark gehandelten Werten mit überwiegenden Zuflüssen.

Hochzinsanleihen bevorzugt

Zu den auffälligsten Bewegungen im Handel mit Renten-ETFs zählt Kilian die Nachfrage nach Unternehmensanleihen. In Summe vertrauten Anleger auf US-Dollar-Bonds etwa im Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (WKN A110QS) und Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (WKN A1J7MG).

Zu den meist gekauften in Euro geführten Corporate Bonds gehörten Kurzläufer im Barclays 0-3 Year Corporate Bond (WKN A1W3V1) und Tracker des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index (WKN A0RPWN).

von: Iris Merker

19. Mai 2020, © Deutsche Börse AG

