ETFs: Anspannung bleibt hoch

ETF-Anleger trennen sich weiterhin von vielen Aktien der Industrienationen, je nach Marktlage gibt es aber auch Käufe. Bei Festverzinslichem zählt die Sicherheit von Staatsanleihen aus der Währungsunion.



17. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die drastischen gesellschaftlichen Einschnitte im Kampf gegen das Coronavirus hält die Nervosität an den Finanzmärkten hoch. Der deutsche Aktienindex notiert aktuell um 8.600 Punkte und damit abermals schwächer als am Vortag. Bei aller Angst und Zurückhaltung gibt es laut Medienberichten inzwischen auch Hoffnungen hinsichtlich der Krankheitsverläufe in Südkorea. Nachdem in China die Neuinfektionen öffentlichen Zahlen zufolge Richtung null tendieren, bekommt auch Südkorea die Epidemie scheinbar in den Griff. „Die Daten aus China belegen, dass massive Maßnahmen erfolgreich sind“, stellt Folker Hellmeyer von Solvecon fest. Dies gelte perspektivisch auch für den Rest der Welt. Die in Europa getroffenen Maßnahmen werden nach Ansicht Hellmeyers spätestens in zwei Wochen erste Ergebnisse mit sich bringen.

Bluechip-Tracker werden verkauft

Analog zu den Aktienmärkten geht es Market Maker zufolge im Handel mit Indexfonds recht hektisch zu. „Die vergangene Woche war wieder eine echte Achterbahnfahrt“, meint Oliver Kilian. Dabei hätten die ETF-Volumina bei der UniCredit abermals neue Rekorde markiert und die Umsätze der Vorwoche übertroffen.

Zu den meist verkauften Werten zählt Kilian S&P 500- (WKNs A0YEDG, DBX0FS) sowie MSCI USA- ETFs (WKNs A0YEDU; A1XB5V). In Summe abgestoßen würden zudem DAX- (WKNs 593393, DBX1DA), Euro Stoxx 50- (WKNs 593395, DBX1ET) und Stoxx Europe 600-Fonds (WKN 263530). Nach der Fokussierung auf breite Bluechip-Indizes interessierten sich Anleger nun allmählich auch wieder für weniger liquide Werte.

Kilian

Mutige steigen punktuell ein

Zwischenzeitliche Erholungsversuche an den Aktienmärkten nutzen ETF-Anleger immer mal wieder für Käufe, wie Christian Dürr berichtet. In Summe hielten sich bei der Commerzbank Zu- und Abflüsse viel gehandelter Tracker klassischer Indizes – dazu gehörten insbesondere DAX- (WKN ETFL01), MSCI World- (WKNA0RPWH) und Euro Stoxx 50-Produkte (WKN 593393) – in etwa die Waage. S&P 500-ETFs (WKNs A0YEDG, A1JX53) seien hingegen unterm Strich veräußert worden. „Das Handelsaufkommen ist mit 110.000 ETF-Transaktionen wieder sehr hoch, unterm Strich dominieren mit 55 Prozent die Abgaben.“

Von Schwankungen profitieren

Anleger sind hin- und hergerissen. Das belegten unter anderem die sehr aktiv gehandelten Short DAX-ETFs. „Zu- und Abflüsse sind in etwa gleichauf“, registriert Dürr. Auf der Umsatzliste der Börse Frankfurt gehören der db x-tracker Short DAX (WKN DBX1DS), der db x-trackers Short DAX 2 Daily (WKN DBX0BY) zu den Top-10 der meist gehandelten Indexfonds.

Vertrauen auf höhere Ausschüttungen

Andere wiederum setzten auf Aktienportfolios mit hoher Dividende. Unterm Strich positionierten sich Dürr zufolge seine Kunden in Dividendenwerten etwa basierend auf dem FTSE All-World High Dividend Yield Index (WKN A1T8FV).

Technologie- und Bankaktien selektiv gefragt

Hichsichtlich Branchen deckten sich Investoren Dürr zufolge auf niedrigem Niveau tendenziell mit Aktien der Grundstoffe- (WKN A0F5UK) und Technologie-Industrie (WKN A0YHMJ) ein. Auch Produkte, die sich am FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (WKN A0LEW8) orientieren, landeten unterm Strich in den Depots. Das Barometer enthält börsennotierte Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts aus entwickelten Ländern, die eine Jahresdividende von mindestens 2 Prozent prognostizieren.

Kilian spricht von gelegentlich aktiven Schnäppchenjägern, die auf Bankaktien etwa im Euro Stoxx Banks (WKN 628930) und Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Index (WKN A0RPR1) vertrauten.

Stunde der Staatsanleihen

Auch im Handel mit Rentenwerten sieht Kilian einen klaren Risk-off-Modus. Gesucht seien Anleihen von Staaten aus der Währungsunion im iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index (WKN DBX0JH) und Barclays Euro Government Bond 1-3yr Term Index (WKN A0J205). Von Unternehmensanleihen im Barclays Capital Euro Corporate Bond (WKN A0RGEP) und Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped (WKN A1H5UN) trennten sich die UniCredit-Kunden per Saldo.

Bei Festverzinslichem sieht Dürr sehr viel Bewegung und insgesamt mehr Abflüsse als Zuflüsse. Zu den meist verkauften Rentenwerten gehörten bei der Commerzbank Bund-Future Short-ETFs (WKN ETF562).

Von: Iris Merker, 17. März 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.