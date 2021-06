ETFs: Anleger bleiben Value-Aktien treu

Investoren setzen auf globale sowie europäische Value-Aktien und breit investierte Portfolios mit und ohne Nachhaltigkeitsfaktor. Im Rentenbereich stehen Euro-Unternehmensanleihen im Fokus.

22. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Schlechte Stimmung und Unsicherheit der Vorwoche durch eine womöglich früher als erwartet beginnende Zinswende in den USA war nur von kurzer Dauer. „Mittlerweile haben sich die Märkte wieder gefangen“, beschreibt Carsten Schröder von der Société Générale.

Noch stehen höhere Zinsen lediglich verbal im Raum. Sollte die Federal Reserve ihren Worten Taten folgen lassen, wird dies nach Ansicht von Hubert Heuclin von der BNP Paribas defensiveren Aktien tendenziell in die Karten spielen und zyklischen Werten eher zusetzen. Die Value-Phase als beendet zu erklären hält der Händler aber definitiv für verfrüht. Das scheinen ETF-Anleger ähnlich zu sehen. Value-Aktien stehen in der Anlegergunst nach wie vor weit vorn. Zu den mit Abstand größten Gewinnern gehören bei Schröder als auch Heuclin Produkte basierend auf dem MSCI World Enhanced Value (IE00BP3QZB59). Unterm Strich eingestiegen seien Investoren auch in MSCI Europe Enhanced Value-ETFs (IE00BQN1K901).

Globale Streuung erwünscht

Größtmöglich Diversifikation mit oder ohne extra Strategie scheint das aktuelle Ziel vieler Investoren. Schröder und Heuclin zählen den klassischen MSCI World (IE00B4L5Y983) zu den beliebtesten Produkten auf der Kaufseite. Gleichzeitig engagierten sich Heuclins Kunden mit MSCI World Momentum-ETFs (IE00BP3QZ825) in Weltaktien, deren Preis eine Aufwärtstendenz gezeigt hat. Käufer von MSCI World Sector Neutral Quality-Produkten (IE00BP3QZ601) setzten auf Aktien von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, einem geringen Verschuldungsgrad und stabilem Gewinnwachstum.

Nachhaltiger Ansatz zählt

Florian Lenhart von der UniCredit spricht von überdurchschnittlichem Interesse an US-Unternehmen, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Ein großer Teil der ansehnlichen Umsätze gehe auf das Konto von MSCI USA ESG Screened-Produkten (IE00BFNM3G45). Der zugrunde liegende Index lässt Unternehmen außen vor, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand sowie zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und damit die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen.

Einen vorderen Rang in der Kaufstatistik belegten zudem Tracker des MSCI USA Low Carbon SRI Leaders (IE00BFMNPS42) mit Fokus auf große und mittelgroße Unternehmen mit geringer Kohlenstoffemission und einer guten Bilanz in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung. Gesucht seien zudem Tracker des währungsgesicherten ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (IE00BDR55927).

Japanische Aktien ins Depot

Auf niedrigerem Niveau sieht Heuclin Zuspruch für japanische Aktien. In den Depots landeten Tracker des MSCI Japan mit (IE00BG36TC12) und ohne Nachhaltigkeitsfaktor (IE00B4L5YX21).

Raus aus US-Finanzaktien

Auffällig häufig zurückgegeben wurden nach Angaben von Schröder Produkte, die sich am S&P 900 Banks 7/4 Capped Index (IE00BD3V0B10) orientierten.

Lenhart

Fokus auf Corporate Bonds

Im Handel mit Festverzinslichem informiert Lenhart über auffallend viel Zuspruch für Unternehmensanleihen. Unter anderem deckten sich Anleger mit Trackern des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI (IE00BYZTVT56) und Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap (IE0032523478) ein.

Heuclin spricht von Interesse an Corporate Bonds mit nachhaltigem Anstrich im Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI (IE00BYZTVT56) und verbucht Zuflüsse zu Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped-ETFs (IE00BYM31M36). US-Dollar Corporate Bonds seien hingegen tendenziell abgegeben worden.

Markttrends

Aktien Value Starke Käufe Welt Käufe ESG/SRI Starke Käufe Japan Käufe Branchen US-Finanzwerte Verkäufe Anleihen Euro Unternehmensanleihen, SRI Käufe Euro Unternehmensanleihen, Large Caps Käufe US-Dollar Unternehmensanleihen Verkäufe

von: Iris Merker, 22. Juni 2021, © Deutsche Börse AG

