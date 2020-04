ETFs: Aktien weltweit wieder gesucht

Die Aktienmärkte haben ihre Tiefs vom März weit hinter sich gelassen. Auch ETF-Anleger wagen sich wieder vor und kaufen vor allem MSCI World-Tracker. Eine erste Zwischenbilanz zu ETFs in der Krise fällt im Übrigen positiv aus.



14. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der Stabilisierung an den Märkten ist auch im ETF-Handel etwas Ruhe eingekehrt. „Nach dem extrem hohen Handelsaufkommen der Vorwochen ist es zuletzt etwas normaler geworden“, berichtet Oliver Kilian von der Unicredit Group. Die Volatilität – zum Beispiel gemessen am VDAX New – ist immer noch hoch, bleibt aber deutlich unter den Spitzenwerten von Mitte März. Der DAX liegt am Dienstagmorgen nach den Osterfeiertagen bei 10.785 Punkten, im Tief im März war der Index auf 8.263 Punkte gefallen.

Regionale Schwerpunkte nicht gefragt

Zwar ist die ganz große Verkaufswelle vorbei, deutsche (WKN ETFL01), europäische (WKN 935927, ETFL02, DBX0GJ) und US-amerikanische Aktien (WKN 622391) werden aber weiter tendenziell abgegeben, wie Kilian feststellt. „Dagegen setzen Anleger auf MSCI World-ETFs“, berichtet der Händler. Auch die Low Volatility-Variante (WKN A1J781) ist sehr gefragt. Gut an kommen außerdem chinesische Aktien, etwa mit dem iShares MSCI China (WKN A12DPT).

Viel gehandelt werden, wie üblich, DAX- (WKN 593393, DBX1DA), Euro Stoxx 50- (WKN 593395), Stoxx Europe 600- (WKN 263530), MSCI World- (WKN A0RPWH) und S&P 500-ETFs (WKN 622391, A0YEDG), wie die Umsatzliste der Börse Frankfurt zeigt. Auffällig hoch bleiben die Umsätze von Short-ETFs. Sehr rege gehandelt werden etwa der Xtrackers Short DAX Daily Swap (WKN DBX1DS), der Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap (WKN DBX1SS) und der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap (WKN DBX0BY).

„Chinesische Aktien wieder gefragt“

Risikoappetit zurück

Im Handel mit Anleihen-ETFs trennten sich Kunden der Unicredit von kurzlaufenden Staatsanleihen aus Deutschland (WKN DBX0AD), Europa (WKN DBX0AD) oder den USA (WKN A1437Y) und setzten stattdessen auf High Yield-Unternehmensanleihen wie den iShares Euro High Yield Corporate Bond (WKN A1C3NE) oder den Amundi Euro High Yield Liquid Bond iboxx (WKN A2H580).

ETFs: Gut behauptet in der Krise

Emittenten wie Xtrackers, Lyxor und iShares haben übrigens analysiert, wie sich ETFs als Produkt in der Krise geschlagen haben. „Obwohl in der Krise ETFs zeitweise zu deutlich höheren Geld-/Briefspannen gehandelt wurden, blieb die Liquidität hoch“, erklärt etwa Simon Klein von der DWS.

„Kein Verkäufer ist auf seinen ETFs sitzengeblieben“

„Die ETF-Märkte haben auch in der Phase der höchsten Volatilität reibungslos funktioniert.“ Simon zufolge sorgten ETFs durch den ETF-Sekundärhandel sogar für zusätzliche Liquidität und Transparenz bei den Investoren. Teilweise war es in bestimmten Segmenten, etwa bei Aktien aus Schwellenländern oder Hochzinsunternehmensanleihen, nämlich nicht möglich, für Einzelwerte aktuelle Preise zu erhalten. „Bei den entsprechenden ETFs auf diese Märkte fand aber ein Handel statt, da sich für Käufe und Verkäufe von ganzen Wertpapierkörben in Form von ETF-Anteilen immer noch Investoren fanden.“ Über den ETF-Handel hätten Investoren so eine zuverlässige Indikation zu Preisschwankungen erhalten.

„Helfen bei Ermittlung von Anleihekursen“

„ETFs dienen als Fenster zum Anleihemarkt und helfen bei der Ermittlung von Echtzeitkursen, wenn der Handel im zugrunde liegenden Anleihemarkt beeinträchtigt ist“, erklärt auch iShares. In Stresszeiten habe sich die Transparenz des ETF-Handels an der Börse erneut als wertvoll für aktive Anleger und andere Marktteilnehmer erwiesen.

Auch Lyxor hat eine positive Zwischenbilanz gezogen: „Inmitten der Volatilitätsspitzen vertrauten Anleger auf ETFs, um Positionen in bestimmten Anlageklassen schnell auf- oder abzubauen.“ Die Geld-/Briefspannen von ETFs auf wichtige Aktienindizes wie den S&P 500 seien im Einklang mit ihren zugrunde liegenden Märkte geblieben. ETFs hätten so ihre Vorteile abermals voll ausgespielt. „Die hohe Liquidität hat es Investoren ermöglicht, zu einem bekannten Kurs zu handeln, etwas, was bei aktiv gemanagten Investmentfonds nicht unbedingt der Fall war.“

„ETFs als Fenster zum Anleihemarkt“

„Keine Probleme für Privatanleger“

„Die Geld-Brief-Spannen sind zum Teil deutlich gestiegen“, stellt auch ETF-Händler Kilian fest. Im OTC-Handel hätten einige Market Maker kurzzeitig auch keine Kurse mehr gestellt. „Das galt aber nur für institutionelle Kunden.“ Für Privatanleger an der Börse habe es keine Probleme gegeben. „Niemand, der verkaufen wollte, ist auf seinen ETFs sitzengeblieben.“

von: Anna-Maria Borse, 14. April 2020

Aktien Deutschland Leichte Verkäufe Europa Leichte Verkäufe USA Leichte Verkäufe Welt Käufe China Käufe

Anleihen Kurlaufende Staatsanleihen Verkäufe High Yield-Corporates

