ETF oder Fonds auf MSCI World • Heibel-Ticker Leserfrage

beginne nun mich intensiver mit dem Thema Aktien näher zu beschäftigen und auch mit Ihrem Heibel Ticker.

Nun war ich letzte Woche auf einer Veranstaltung, da mich das Thema ETF als Langfristanlage interessiert.

Könnten Sie auf ETFs näher eingehen (Vorteile/Nachteile) und hier auch Empfehlungen aussprechen?

z.B. ist der HSBC MSCI World UCITS ETF innerhalb eines Jahres um 30 Prozent gestiegen, macht es hier noch Sinn einzusteigen.



ANTWORT

ETFs sind passiv gemanagte Fonds, bei denen Sie einen Anspruch auf die darin enthaltenen Wertpapiere erhalten. Sollte die Fondsgesellschaft pleite gehen, bleiben Ihnen die Wertpapiere, des Fonds, Sie erleiden also keinen Verlust.



Häufig werden tatsächlich die Wertpapiere, deren Kursverlauf abgebildet werden soll (bspw. Indizes) entsprechend gekauft. Doch häufig wird die Kursentwicklung auch durch andere Instrumente abgebildet: Durch Optionsscheine, Swaps, durch finanzmathematisch optimierte alternative Gewichtungen oder Ähnliches. Sollte der Emittent dieser Instrumente Pleite gehen, haben auch Sie Probleme, an Ihr Geld zu kommen. Daher ist es ratsam, nur ETFs zu nutzen, die auf Futures und Swaps etc. Verzichten, sondern tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien kaufen.



Sowohl Fonds als auch passiv gemanagte ETFs benötigen Menschen, die das Ganze umsetzen. Das kostet Geld und schmälert die Performance. Außerdem kaufen Sie die durchschnittliche Performance aller darin enthaltenen Aktien. Ich möchte aber gezielt diejenigen Aktien auswählen, denen ich die besten Chancen gebe. Das bedeutet zwar mehr Aufwand, für jedoch auch hoffentlich mehr Ertrag.





Somit sind Fonds und ETFs etwas für diejenigen, die nicht so viel Energie und Zeit in Ihre Vermögensanlage stecken möchten, das kostet aber Geld (bzw. Performance).Ich habe mich nun einmal auf Aktien konzentriert, ETFs nehme ich nur in seltenen Ausnahmefällen mal mit auf. Daher bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für Ihre Frage, sorry.In den vergangenen fünf Jahren ist der MSCI World, den der von Ihnen vorgeschlagene ETF abbilden soll, um 200% angestiegen. Ihr ETF jedoch nur um 180%. In der Beschreibung steht „... der Fonds möglicherweise nicht jeden Bestandteil des zugrunde liegenden Index oder die Bestandteile nicht entsprechend den Gewichtungen im Index hält. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die keine Indexbestandteile sind… Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds… Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren…“Ich habe nichts dagegen, wenn jemand in Fonds & ETFs investiert. Im Gegenteil, wer nicht die Zeit aufbringen möchte, der sollte das tun! Mit dem Heibel-Ticker helfe ich meinen Kunden, die notwendige Zeit ein wenig zu reduzieren, wenn Sie ihre Anlageentscheidungen selber in die Hand nehmen möchten. Abnehmen kann ich die Entscheidungen nicht. Wem das nicht reicht, der sollte tatsächlich auf Fonds und ETFs zurück greifen.Der Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF (WKN DBX1MW) ist kostengünstiger und kommt über die vergangenen 5 Jahre auf eine Performance von 195%. Gefällt mir besser :-)



