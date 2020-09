ETF-Hype: Anlagevolumen mit 87 % Anstieg seit 2018, weitere Verdopplung bis 2023 erwartet

ETF-Anlagevolumen in Deutschland mit 87 % Anstieg seit 2018

Weltweites ETF-Anlagevolumen könnte sich bis 2023 verdoppeln

1.054 % mehr ETF-Sparpläne in Deutschland, als noch 2014

Durchschnittliche ETF-Sparrate klettert auf 174,50 Euro

Weltweit größter ETF-Anbieter Blackrock profitiert von Anlagetrend

Innerhalb der letzten 2 Jahre kletterte das ETF-Anlagevolumen in Deutschland von 20,9 auf 39,1 Milliarden Euro. Der Zugewinn schlägt mit 87 Prozent zu Buche. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Gemäß der Erhebung könnte sich das weltweite ETF-Kapital bis zum Jahr 2023 auf 12 Billionen US-Dollar verdoppeln.

Wie die Infografik aufzeigt, sich lässt sich der Trend hin zu ETFs an mehreren Indikatoren ablesen. Zum einen setzen immer mehr Anleger auf ETF-Sparpläne: inzwischen gibt es hiervon alleine in Deutschland rund 1,8 Millionen. Im Jahr 2014 waren es lediglich 175.979. Andererseits setzen Deutsche im Mittel nicht nur mehr auf Sparpläne, sondern investieren je Sparplan auch mehr Geld. Aktuell beträgt die durchschnittliche ETF-Sparplanrate 174,50 Euro. Noch vor zwei Jahren waren es 144,90 Euro.

Indes zeigt sich, dass die Pandemie den ohnehin schon in Gang gesetzten Aufwärtstrend noch weiter befeuert. 34 Prozent der Deutschen geben an, sich seit der Corona-Krise verstärkt für das Thema Geldanlage zu interessieren.

Blackrock ist der weltweit größte ETF-Anbieter, welcher über ein Drittel des Marktanteils aller relevanten Anbieter vereinnahmt. Dieser wiederum scheint unter anderem von dem ETF-Hype zu profitieren, was sich an steigenden Börsenkursen und einem erhöhten Interesse an der Blackrock Aktie manifestiert: Nie suchten in den letzten 5 Jahren mehr Bundesbürger auf Google nach „Blackrock Aktien“ und „ETF kaufen“, als im Krisenjahr 2020.

„Großer ETF-Wachstumstreiber ist das Thema private Altersvorsorge“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Die breite Streuung ermöglicht eine vergleichsweise hohe Planbarkeit, wohingegen Investments in Einzeltitel deutlich höhere Risiken bergen“.

