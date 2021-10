ESG – Mehr Schein als Sein?

In diesem Beitrag beleuchtet Dr. Bernd Spendig die verschiedenen Arten des „Washings“, die im Zusammenhang mit der (Finanz-)Industrie und Nachhaltigkeit immer wieder in den Medien auftauchen. Zu dem bekannten Terminus „Greenwashing“ gesellen sich seit Kurzem verwandte Begriffe wie „Impact Washing“ und „Rainbow Washing“. Herr Dr. Spendig klärt auf.

Beginnen wir mit dem Urvater der „Washings“ – dem „Greenwashing“. Dieser Begriff geht zurück auf den New Yorker Umweltschützer Jay Westervelt, der diesen 1986 prägte. Er kritisierte die Praxis der Hotelbranche, in jedem Zimmer Hinweise anzubringen, welche die Wiederverwendung von Handtüchern fördern sollten, angeblich um „die Umwelt zu schonen“. Westervelt stellte allerdings fest, dass diese Hotelketten in den meisten Fällen kaum oder gar keine Anstrengungen beim Energiesparen unternommen hatten. Er bezeichnete diese und andere Handlungen, die nach außen hin umweltbewusst wirken sollten, eigentlich aber nur der Gewinnsteigerung dienten, als Greenwashing. In der Finanzbranche wird der Greenwashing-Begriff im Zusammenhang mit der Kritik an ESG-Fonds verwendet (Anm. d. Red.: ESG steht für Environment, Social, Governance). Viele von ihnen seien in Wirklichkeit gar nicht besonders nachhaltig, sondern würden nur ein entsprechendes Etikett tragen, so der Vorwurf. Da der Nachhaltigkeitsbegriff viel Raum für unterschiedliche Interpretationen lässt, fällt es schwer, fundiert Stellung zu nehmen, ob die Vorwürfe im Einzelfall berechtigt sind oder nicht.

Impact: kein Einfluss auf die reale Welt

Kommen wir zu den neueren Begriffen: Der Ausdruck „Impact Washing“ wird dann verwendet, wenn behauptet wird, dass ein Produkt, eine Initiative etc. eine positive Auswirkung („Impact“) auf die reale Welt habe. In Wirklichkeit sei dieser Impact dann aber entweder gar nicht gegeben oder zumindest nicht sinnvoll messbar. Ein Beispiel für einen solchen „Impact Washing“-Vorwurf findet sich in der Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen einen namhaften Fondsanbieter und seinen „Impact Fonds“.

Rainbow: mitunter gegenteilige Wirkung

Für mich der schönste Begriff aus dem „Waschsalon“ ist der des „Rainbow Washings“. Er wird noch nicht sehr häufig verwendet, sodass man jede Diskussionsrunde, die nicht in die gewünschte Richtung läuft, mit dem profanen Satz „Aber das ist doch Rainbow Washing“, an passender Stelle eingeworfen, unterminieren kann. Aber was verbirgt sich denn nun dahinter? Der Regenbogen verweist hier auf die vielen Farben, mit denen die UN ihre sogenannten Sustainable Development Goals – im Deutschen „Nachhaltigkeitsziele“ – auf ihrer Website versehen haben. „Rainbow Washing“ bedeutet, dass Unternehmen oder Produkte, entgegen ihrer Behauptung, nicht nur NICHT zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, sondern sogar mutmaßlich mit ihren Handlungen nachteilig auf das Erreichen eines bestimmten Zieles einwirken.

Für alle, die wissen möchten, wie die Sustainable Development Goals genau aussehen, empfehle ich die erwähnte Website der UN. Sie finden sie unter: sdgs.un.org/goals.

Mit diesem kurzen Einblick in den „Waschsalon“ möchte ich Sie entlassen. Ich bin sicher, wir werden künftig noch weitere kreative Wortschöpfungen kennenlernen.

Über den Autor

Dr. Bernd Spendig ist Head of PIP & WM Structuring & Solutions bei HypoVereins­bank – UniCredit – Deutschland. Seit mehreren Jahren widmet er sich dabei inten­siv dem Thema ESG und unterstützt die Nachhal­tigkeitswende im Finanzbereich. Herr Dr. Spendig schreibt regelmäßig auf blog.onemarkets.de über aktuelle Trends und Themen aus dem Nachhaltigkeits­bereich.

Bildnachweis: UniCredit Bank AG

