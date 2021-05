ESG Fonds: Nachhaltige US-ETFs performen besser als der S&P 500

Hier handelbare nachhaltige US-Aktien-ETFs unisono mit besserer Performance als S&P 500 Index (12-Monats-Rückblick)

Beste Performance: Amundi MSCI USA SRI ETF, der Unternehmen abbildet, welche in Bereichen Umwelt, Unternehmensführung und sozialer Verantwortung erstklassiges Rating aufweisen

Auch über längeren Zeitraum hinweg zahlreiche nachhaltige ETFs mit Outperformance

Anleger müssen nicht mehr zwischen Nachhaltigkeit und Rendite entscheiden

Nachhaltige SRI und ESG Fonds haben sich zuletzt besser entwickelt als der S&P 500. Anleger müssen sich mittlerweile nicht mehr zwischen Nachhaltigkeit und Rendite entscheiden.

Über die letzten 12 Monate hinweg ist es allen hierzulande handelbaren nachhaltigen US-Aktien-ETFs gelungen, besser zu performen als der S&P 500 Index. Auch über einen längeren Betrachtungszeitraum hinweg konnten die diversen SRI und ESG ETFs teils klar mehr Rendite erzielen.

Am besten konnte dabei bisher der Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF (ISIN: LU1861136247) abschneiden. Der ETF bildet dabei die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Index ab. Der Index berücksichtigt US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung und sozialer Verantwortung ein erstklassiges Rating aufweisen.



