EQT Midstream Partners emittiert zwei neue Anleihen

Auch EQT Midstream Partners (EQM) war diese Woche am Kapitalmarkt aktiv. Das US-Unternehmen begab zwei neue Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,65 Milliarden US-Dollar. Beide Anleihen sind seit dem 28. Juni an der Börse Stuttgart handelbar. Die Stückelung beträgt jeweils 2.000 US-Dollar nominal. Der Kauf und Verkauf der Fremdwährungsanleihen kann in Stuttgart in Euro abgewickelt werden. Die erste Anleihe (WKN A192QV) ist mit 6,500% verzinst und zum 15.07.2048 fällig – sofern EQM nicht vorzeitig kündigt. Die Make Whole Call Option läuft bis zum 15.01.2048 bei Zahlung einer Prämie von 0,50%.Danach ist die Anleihe zu 100,00% kündbar. Der zweite Bond (WKN A192QT) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon in Höhe von 4,750%. Die Rückzahlung soll zum 15.07.2023 erfolgen. Auch bei dieser Anleihe hat sich der Emittent ein Kündigungsrecht eingeräumt. Die Make Whole Call Option läuft bis zum 15.06.2023 mit einer Prämie von 0,30%. Danach ist die Kündigung zu 100,00% möglich. EQT Midstream Partners besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt sogenannte Midstream-Vermögenswerte im Appalachian Basin. Das Unternehmen erbringt alle Dienstleistungen für die Sammlung, Übertragung und Speicherung von Erdgas. Das Appalachian Basin ist eine Region in den Appalachen, einem Mittelgebirge im Osten Nordamerikas, das sich von der kanadischen Provinz Québec bis in den Norden des US-Bundesstaates Alabama erstreckt. S&P stuft das Unternehmen mit BBB- ein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.