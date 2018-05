EQS Group-Aktie: Erstes Quartal 2018 im Plan - Kursziel auf 80 Euro angehoben! Aktienanalyse

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:

Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).

Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei für die EQS Group AG planmäßig verlaufen. Insgesamt dürfte 2018 als Übergangsjahr noch einmal deutlich durch die Investitionen in die Ausweitung des Cloud-Geschäfts sowie den damit verbundenen Ausbau des Konzerns zu einem Technologieunternehmen geprägt sein. Ab 2019 sollten aber bereits zunehmend positive Effekte aus den Maßnahmen sichtbar werden und dann nach Abschluss der bis 2020 geplanten Cloud-Investitionen ein deutlicher Ergebnisschub eintreten.

Dabei dürften die bereits erfolgreich etablierten cloud-basierten Produkte, der für das vierte Quartal 2018 geplante Launch des neuen COCKPITs sowie weitere derzeit in Entwicklung befindliche Tools wie der POLICY MANAGER und eine CRM-Lösung den Anteil wiederkehrender und somit gut skalierbarer Erlöse, der aktuell bereits bei 79 Prozent liegt, auch zukünftig weiter ansteigen lassen. In diesem Zusammenhang würden die Analysten die Einführung der neuen Segmentierung sowie der neuen Steuerungskennzahlen, die das veränderte Geschäftsmodell ihres Erachtens adäquat und transparent abbilden würden, als sehr positiv bewerten.

Die in den letzten Jahren betriebene globale Expansion der EQS Group AG, die dadurch an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten sei, trage sich bereits selbst. Die sechs aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte Frankreich, USA, UK, Italien, Skandinavien und Singapur sollten mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive ebenfalls die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung so mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen.

Auch in Zukunft dürfte EQS weiterhin von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Insgesamt seien die Analysten daher nach wie vor von der grundsätzlichen Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Zudem sei die Gesellschaft in der derzeitigen, zunächst noch relativ ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 54,3 Prozent zum 31. März unverändert solide aufgestellt.

Auf dieser Basis bekräftigen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, ihre Einschätzung, die EQS-Aktie zu halten, und setzen ihr Kursziel für das Münchner RegTech-Unternehmen von 70 Euro auf 80 Euro herauf. (Analyse vom 23.05.2018)

Kurzprofil EQS Group AG:

Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist mit über 7.000 Kunden ein führender Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation im deutschsprachigen Raum.

In den Bereichen Investor Relations und Corporate Communications nutzen Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika unsere Kommunikationslösungen aus einer Hand. Neben den Services zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verbreitet die EQS Group Unternehmensmitteilungen, konzipiert und realisiert anspruchsvolle Konzernwebseiten und Apps, führt Audio- und Video-Übertragungen von Finanzevents durch und erstellt Online-Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte.

Die 100%-ige Tochtergesellschaft Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) ist die Institution zur Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten und seit der Gründung im Jahr 1996 Marktführer.

Darüber hinaus ist die EQS Group durch die Tochtergesellschaft EQS Financial Markets & Media GmbH (100%) und durch die strategische Beteiligung ARIVA.DE AG (25,44%) in den Bereichen B2C Investor Relations, Finanzmarketing und -Datenlieferung sowie Entwicklung von Finanzportalen aktiv.

Die EQS Group hat ihren Hauptsitz in München sowie weitere inländische Standorte in Hamburg und Kiel. Im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie sind Tochtergesellschaften in Zürich, Moskau und Hongkong aktiv. Die gesamte Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit 165 Mitarbeiter. (24.05.2018/ac/a/nw)