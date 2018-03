EON und RWE überzeugen die Analysten

Die Aktien der Versorger hatten eine prima März. Der Deal mit RWE erfreut und wir raten weiterhin dazu, beide Versorger mit Bonussen ( TR2KKN und CV58SB ) und Discount-Calls (und PP4710 ) abzubilden. Auch die Amerikaner sind positiv gestimmt. JPMorgan hat das Kursziel für Eon nach dem Deal mit RWE von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Das höhere Kursziel spiegele die wirtschaftlichen Vorteile aus der Übernahme von Innogy und aus dem umfangreichen Beteiligungstausch mit RWE wider, schrieb Analyst Christopher Laybutt.

Gleichzeitig bevorzuge er unverändert Eon gegenüber RWE. Nach der Transaktion könnten die Gewinne von Eon um bis zu 30 Prozent steigen. Auch Kepler ändert seine Meinung von raus auf rein in Eon. Aus der Transaktion mit RWE errechne sich für die Eon-Aktie ein um 1,50 bis 2,00 Euro höherer Wert, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Eon-Kurs habe sein altes Kursziel von 9 Euro nahezu erreicht, das höhere Kursziel von 10 Euro rechtfertige nun eine Kaufempfehlung.