ENI: Bärenalarm beim italienischen Öl- und Gasmulti! >>> SHORT SETUP <<<

Symbol: ENI ISIN: IT0003132476

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie profitierte von den steigenden Ölpreisen und liegt im Halbjahresvergleich rund 17.5 Prozent im Plus. Auffällig ist jedoch, dass die Aufwärtsbewegung fast ausschließlich im 1. Quartal stattfand, während es im 2. Vierteljahr seitwärts und nach der Jahresmitte eher abwärts ging und damit deutlich schlechter als etwa beim schwarzen Gold. Das Aufbäumen der letzten anderthalb Wochen formiert eine Bärenflagge mit einer Umkehrkerze am vergangenen Freitag. Das Tief vom Freitag wurde bereits am Montag gebrochen.

Chart vom 02.08.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 9.996 EUR

Meinung:

ENI ist ein Öl- und Gaskonzern mit rund 30-prozentiger Beteiligung des italienischen Staates, der in Deutschland vor allem durch die Agip-Tankstellen bekannt ist. Das Unternehmen beabsichtigt bis 2050 CO2-frei zu werden und investiert dafür unter anderem kräftig in Nordafrika, was sich aber zunächst einmal auf der Ausgabenseite auswirkt. Impulse in Richtung Norden sind bis zum Ende des Ferragosto, der italienischen Ferienzeit, kaum zu befürchten.

Mögliches Setup:

Wir gehen davon aus, dass die Abwärtsbewegung zusätzliches Momentum erhält, sobald der kurs unter dem 20er-EMA notiert. Als Stopp Loss sollte ein Kurs über der Kerze vom Montag genügen. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 20. Juli. Den nächsten Quartalsbericht gibt es erst am 29. Oktober. Aktuelle Infos zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ENI.

Veröffentlichungsdatum: 02.08.2021

