ENDE DER ANLEIHENKÄUFE IN SICHT?

Weltweit zeichnet sich eine langsame Normalisierung der Geldpolitik ab. In diesem Jahr könnte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre umstrittenen Anleihekäufe beenden. Einiges spricht dafür, zum Jahresbeginn hat die EZB das Kaufvolumen bereits auf 30 Milliarden Euro pro Monat gedrosselt. Einige Ratsmitglieder plädieren für ein Ende im September. Zahlreiche Ökonomen erwarten dies auch. Die Konjunktur spricht dafür. Das Wachstum der Euro-Zone hat im vergangenen Jahr sämtliche Prognosen von Ökonomen deutlich übertroffen und war zudem höher als in den USA und Großbritannien. Die wirtschaftlichen Aussichten für 2018 sind weltweit günstig. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einem Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,7 Prozent. Dies dürfte sich auch auf die Geldpolitik auswirken und den Befürwortern einer strafferen Geldpolitik Argumente liefern. Für die Euro-Zone erwarten Experten ein Wachstum im Schnitt von 2 bis 2,5 Prozent.Luxemburg bringt als weltweit erstes Land ein Gesetz für grüne Anleihen auf den Weg und setzt damit im stark wachsenden Markt der grünen und nachhaltigen Finanzinstrumente (Green Finance) einen Standard. Bei dem Gesetz wird es sich um die rechtlichen Grundlagen für eine bestimmte Art von Anleihen handeln. Luxemburg wird gesetzgeberisch im Bereich des Pfandbriefs – des sogenannten Lettre de Gage – tätig. Damit entsteht in dem Großherzogtum der grüne Pfandbrief auf Gesetzesbasis.