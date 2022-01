Einführung in Platin: Das Edelmetall mit breiter industrieller Verwendung

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Platin, das dreißigmal seltener ist als Gold, ist bekannt für seine Verwendung bei der Herstellung der feinsten Schmuckstücke der Welt. Es verfügt jedoch auch über eine einzigartige Kombination physikalischer und chemischer Eigenschaften, die es für viele Industrie- und Fertigungsprozesse, auf die wir uns in der heutigen Welt verlassen, unverzichtbar machen.

Einer der wichtigsten Verwendungszwecke von Platin ist die Verwendung als Katalysator – die Anwesenheit selbst eines kleinen Moleküls kann chemische Reaktionen beschleunigen. Platin ermöglichte in den 1970er Jahren die allerersten Autokatalysatoren und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil bei der Reduzierung der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen.

Platin ist für den menschlichen Körper gut verträglich und wird in zahlreichen etablierten medizinischen Behandlungen eingesetzt und steht an der Spitze vieler neuer Behandlungen; es ist ein hervorragender elektrischer Leiter, wenn es in Herzschrittmachern und Cochlea-Implantaten verwendet wird. Aus Platin hergestellte Verbindungen werden zur Behandlung von Krebs eingesetzt.

Glas, Petrochemikalien, Silikone und Sensoren werden alle mit Platin hergestellt. Es ist in den Festplattenlaufwerken enthalten, die weiterhin das Wachstum der Cloud-Speicherung in der globalen Computerindustrie ermöglichen.

Die Brennstoffzellentechnologie, die die Mondlandungen ermöglichte, nutzt einen Platinkatalysator zur Erzeugung von Strom aus Wasserstoff – eine Technologie, die heute in emissionsfreien Verkehrslösungen eingesetzt wird, während die Welt auf die Erreichung von Netto-Null-Zielen hinarbeitet. Platin steht auch hinter einer der Haupttechnologien zur Herstellung von grünem Wasserstoff, der sich als kohlenstofffreier Kraftstoff etablieren soll.

Als Anlageobjekt bietet Platin viele der Eigenschaften von Gold, einschließlich Diversifizierung und Absicherung gegen die Inflation. Es kann über physische Barren und Münzen, Online-Goldbarrenkonten, physisch besicherte börsengehandelte Fonds und über Terminkontrakte in ein Anlageportfolio aufgenommen werden.

Die Informationen in diesem Artikel wurden vom World Platinum Investment Council zur Verfügung gestellt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der World Platinum Investment Council ist von keiner Aufsichtsbehörde autorisiert, Anlageberatung zu erteilen. Nichts in diesem Dokument ist als Anlageberatung, als Angebot zum Verkauf oder als Beratung zum Kauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten gedacht oder auszulegen, und vor jeder Investition sollte stets eine angemessene professionelle Beratung eingeholt werden. Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Website des WPIC: http://www.platinuminvestment.com.

Bildquelle: Heraeus