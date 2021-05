EINE UMFRAGE ZEIGT: DEUTSCHE KMU GLAUBEN AN EINE SCHNELLE ERHOLUNG

14 Prozent verzeichnen jetzt eine bessere Performance als vor der Pandemie

38 Prozent sind überzeugt, dass ihre Leistung bis Ende 2021 dasselbe Niveau wie vor der Pandemie erreichen werde

Die jüngste Umfrage (1) der Beteiligungsholding MBH Corporation plc hat ergeben, dass 14 Prozent der deutschen KMU jetzt eine bessere Performance als vor der Pandemie verzeichnen.

Ein Fünftel (19 Prozent) der befragten KMU gab außerdem an, dass ihre Handelsaktivitäten bereits das Vorkrisenniveau erreicht haben. Von denen, bei denen dies nicht der Fall ist, sind 6 Prozent zuversichtlich, dass sie es bis zum zweiten Quartal dieses Jahres erreichen werden. 18 Prozent rechnen damit, dass es bis zum dritten Quartal geschehen werde, während 14 Prozent erwarten, dass sie das Niveau erst im vierten Quartal erreichen werden.

Darüber hinaus prognostizieren 18 Prozent, dass ihre Handelsaktivitäten 2022 das Vorkrisenniveau erreichen werden. 5 Prozent rechnen erst 2023 damit.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, sagte: „Trotz der großen pandemiebedingten Herausforderungen, die Deutschland überwinden muss, scheint das Vertrauen der Unternehmen in das Land zu steigen. Jedes fünfte Unternehmen gibt an, dass seine Leistung bereits das Vorkrisenniveau wieder erreicht habe, während jedes 14. Unternehmen berichtet, dass seine Leistung sogar besser sei.“

Die MBH Corporation zählt 25 Unternehmen in ihrem Portfolio. Rentable Kleinunternehmen werden Teil der Gruppe und profitieren von den Vorteilen, zu einer größeren Gesellschaft zu gehören. Unternehmensinhaber behalten ihre Autonomie und werden Miteigentümer börsennotierter Gesellschaften.

Die Unternehmenseigentümer werden durch Beteiligungspläne dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.

Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der OTCQX in New York notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.

