EDU – interessanter Watchlist-Kandidat!

Symbol: EDU ISIN: US6475811070

Rückblick: New Oriental ist der größte Anbieter privater Bildungsdienstleistungen in China, basierend auf einer Anzahl von Programmangebote, New Oriental bietet eine breite Palette von Bildungsprogrammen und Dienstleistungen. Der Wochenchart verlief aufwärts, hat jedoch das letzte Tief gebrochen und ist somit aktuell in einer neutralen Trendphase. Mittelfristig gesehen wurde der Aufwärtstrend gebrochen, die Aktie kämpft derzeit mit der 200 EMA, konnte aber bisher gut die volatilen Zeiten überstehen. Im kurzfristigen Chart sehen wir einen klaren Abwärtstrend mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs.

Meinung: Das Unternehmen hat einen Anstieg von 157% der EPS hingelegt und 63% für die letzten 3 Quartale. Das ist ein guter Wachstum und macht die Aktie interessanter Watchlist Kandidat, sobald die Ampeln für erste Long Einstiege auf grün stehen. Auch die Verkaufszahlen konnten einen Anstieg von 32% verzeichnen und die Earnings per Share Rate der letzten drei Jahren liegt bei 22%. Sobald die Indizes wieder Fahrt in Richtung Norden annehmen und die Volatilität sich etwas zurückbildet, könnten erneut Long-Einstiege gesucht werden.

Autor: Auftragnehmer besitzt aktuell keine Positionen in EDU

