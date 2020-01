EDELMETALLPREISE AUSBLICK 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Expansion der Weltwirtschaft wird auch in 2020 vermutlich noch weitergehen.

Aber gleichzeitig steigen die Abwärtsrisiken, weil die Konjunkturen künstlich angetrieben werden durch extrem laxe Geldpolitiken, die Ungleichgewichte verursachen.

Die Null- und Negativzinsen und die steigenden Vermögenspreise höhlen die Kaufkraft des Geldes weiter aus.

· Der Goldpreis hat Steigerungspotential bis auf knapp 1.700 USD/oz Ende 2020, der Silberpreis bis auf ungefähr 25 US/oz.

· Beim Platinpreis sehen wir Aufwärtspotential bis 1.256 USD/oz, beim Palladiumpreis hingegen Abwärtspotential auf 1.536 USD/oz.

Gute Gründe, Gold und Silber als Teil liquider Mittel zu halten:

Diese Edelmetalle haben nicht nur Preissteigerungspotential, sondern sie versichern auch gegen mögliche Krisenverluste.



Aus Anlegersicht können Gold und Silber daher als risikomindernd und renditeerhöhend für das Portfolio eingestuft werden.

Thorsten Polleit, Chefvolkswirt Degussa Goldhandel









Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.