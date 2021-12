Edelmetalle unter Druck: Wann sprengt Gold den Deckel weg?

Die Inflation hat das Ziel der Notenbanken von rund zwei Prozent weit hinter sich gelassen, die Teuerungsrate rangiert aktuell bei vier bis fünf Prozent. Parallel befinden sich die Zinsen auf einem Rekordtief und immer mehr Banken führen ein sogenanntes „Verwahrentgelt“ ein – gemeint sind damit Strafzinsen. Eigentlich handelt es sich bei diesen Rahmenbedingungen um ein ideales Umfeld für einen Vermögensschutz mit Sachwerten. Doch ausgerechnet der sichere Hafen „Gold“ konnte in diesem Jahr noch nicht überzeugen. Das Finanzmagazin „Focus Money“ hat sich auf die Suche nach den Gründen begeben.

Hier finden Sie den gesamten Artikel als Download: Focus Money, September 2021

In einem ausführlichen Dossier stellen die Finanzjournalisten die provokative Frage: „Warum nur explodiert der Goldpreis nicht?“ Und sie liefern brisante Antworten: Der Goldpreis steht unter Druck, weil er in unregelmäßigen Abständen wie von Geisterhand nach unten befördert und dadurch charttechnischer Schaden angerichtet wird. Erholungen oder Aufwärtsbewegungen werden so durch gezielte Maßnahmen konterkariert. Zuletzt kam es wieder zu einem sogenannten „Flash Crash“, also einem extremen Ausverkauf in kürzester Zeit. Focus Money verweist darauf, dass Manipulationen an den Edelmetallmärkten möglich und auch schon belegt seien. Allerdings könnten die Marktakteure den Preis nicht unbegrenzt in die gewünschte Richtung bewegen. Focus Money erwartet deshalb, dass der Goldpreis irgendwann „seinen Deckel wegsprengt“ und kräftigt zulegt.

Wer könnte hinter einer Beeinflussung des Goldpreises stecken? Nach Einschätzung von Focus Money sind es vor allem die Notenbanken, die einen Vertrauensverlust in das Papiergeld verhindern müssen. Ihre Bilanzen wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut, sie haben unvorstellbare Geldmengen durch Anleihekäufe in die Märkte gepumpt. Lange Zeit hatte dies keine Auswirkungen auf die Inflation, doch inzwischen hat die Teuerungsrate massiv zugelegt: In den USA lag sie zuletzt bei 5,4 Prozent und in Deutschland bei 3,8 Prozent, Tendenz weiter steigend.

Die Inflation ist aus Sicht von Focus Money auch künftig ein wichtiges Argument für steigende Goldkurse. Die Finanzanalysten verweisen beispielsweise auf eine Prognose des Liechtensteiner Vermögensverwalters „Incrementum“, der bis 2030 einen Preis von 4.800 Euro pro Feinunze für möglich hält. Für langfristig orientierte Anleger liefert Focus Money deshalb auch zahlreiche Argumente dafür, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Gold gerade jetzt zu kaufen. Denn nach den Preisrückgängen der vergangenen Wochen sei ausgerechnet jetzt ein guter Zeitpunkt, Edelmetalle nachzukaufen.

Bei der Gestaltung des Investments stehen Anlegern mehrere Alternativen zur Verfügung. Focus Money empfiehlt in erster Linie die Klassiker unter den Goldanlagen, also Barren und Münzen. Diese sollten nicht zu klein gewählt werden, um den Aufschlag auf den reinen Goldwert durch die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten. Außerdem sei es ratsam, die Kaufbelege aufzubewahren. Denn nach einer Haltefrist von einem Jahr sind mögliche Wertzuwächse steuerfrei. Und seit Mitte August müssen größere Geldmengen, die aufs Konto eingezahlt werden, mit einem Herkunftsnachweis versehen werden. Wer also sein Gold verkauft hat und den Beleg vorzeigen kann, bekommt mit der Finanzaufsicht keine Probleme.

Neben dem klassischen Investment in Münzen und Barren spricht sich Focus Money auch für Edelmetall-Sparpläne aus. Hier können Anleger durch regelmäßige Käufe einen optimalen Durchschnittspreis erzielen und sich somit den sogenannten „Cost Average“-Effekt zunutze machen. Focus Money erinnert an seinen diesjährigen Test von Edelmetall-Sparplan-Anbietern, bei dem pro aurum mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet wurde.

