EBRD begibt zwei neue Anleihen in türkischer Lira

Die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) hat zwei neue Fremdwährungsanleihen in türkischer Lira begeben, die seit dem 10. September in Stuttgart gelistet sind. Das Emissionsvolumen beträgt jeweils 250 Millionen türkische Lira. Die Anleihe mit der WKN A195QB ist zum 10.09.2021 fällig und verspricht eine jährliche Verzinsung in Höhe von 24,000 Prozent. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 10.000 türkische Lira, derzeit ca. 1355 Euro. Die zweite Anleihe (WKN A195R9) hat eine Laufzeit von zwei Jahren und einen Kupon in Höhe von 27,500 Prozent. Die Mindestinvestitionssumme beträgt 1.000 Lira (derzeit ca. 135 Euro). Die EBRD wird von S&P mit AAA bewertet.