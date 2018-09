EASY Software AG: Projektverschiebungen belasten Marge

Sehr geehrte Damen und Herren,





die Halbjahreszahlen der EASY Software AG (ISIN DE0005634000, General Standard, ESY GR; Umsatz: € 20,6 Mio. (+4,9%); EBITDA: € -0,61 Mio.) waren margenseitig durch Projektverschiebungen und vorgezogene Kosten belastet. Wir gehen davon aus, dass in der typischerweise stärkeren zweiten Jahreshälfte große Teile der verschobenen H1-Umsätze nachgeholt werden können. Unsere zuvor über der Guidance liegenden Ergebniserwartungen haben wir dennoch reduziert. Wir liegen beim 2018er EBITDA nun am unteren Ende des Ausblicks, der weiter Bestand hat, durch die zu finalisierende EASY 21-Strategie aber eine Modifizierung erfahren könnte. Der Vorstand muss hier eine Balance zwischen kurzfristigen und mittel-/langfristigen Margen- und Wachstumszielen finden. Die Anpassung unserer Schätzungen schlägt sich in der Bewertung nieder, auf aktuellem Kursniveau bleibt die EASY-Aktie aber ein klarer Kauf.



Wir ermitteln einen fairen Wert von € 7,20 pro Aktie und bewerten die Aktie weiterhin mit KAUFEN.